Écart entre les sexes: plaider en faveur de la diversité

Par Rajesh Mehta & Diksha Mittal

La mauvaise performance de l’Inde sur le bulletin Global Gender Gap fait allusion à un sérieux appel au réveil et à tirer des leçons de la région nordique pour le gouvernement et les décideurs. L’Inde a glissé de 28 places pour se classer au 140e rang sur 156 pays sur l’indice mondial de l’écart entre les sexes du Forum économique mondial. La pandémie qui a un impact disproportionné sur les femmes compromet le fait de faire reculer le peu de progrès réalisés au cours des dernières décennies – obligeant davantage de femmes à quitter le marché du travail et les laissant vulnérables à la violence domestique.

Bien que les femmes aient été en première ligne en tant que travailleuses essentielles, la pandémie a ajouté 36 années supplémentaires pour réaliser la parité entre les sexes. L’écart entre les sexes en matière d’autonomisation politique est le plus grand avec seulement 22% fermé à ce jour, où l’Inde a diminué de 13,5%. Le sous-indice de la participation économique et des opportunités a également diminué, quoique dans une moindre mesure, car l’écart s’est creusé de 3%. L’Inde se classe parmi les cinq derniers pays dans le sous-indice de la santé et de la survie, clôturant à 93,7% à ce jour.

L’égalité des sexes sur le lieu de travail est restée insaisissable. Les premières projections de l’OIT suggèrent que 5% de toutes les femmes employées ont perdu leur emploi, contre 3,9% des hommes employés. Les femmes ne représentent que 27% de tous les postes de direction. La part des femmes occupant des postes professionnels et techniques a encore baissé à 29,2%. En effet, le revenu d’activité estimé des femmes en Inde représentait un cinquième du revenu des hommes.

Les femmes sont victimes de violence avec un taux de criminalité de 53,9%. La «pandémie de l’ombre» de l’exploitation et des abus, y compris la violence domestique et entre partenaires intimes, devrait être une alarme de réveil discordante. Le sexe féminin souffrira vraisemblablement de l’impact socio-économique défavorable car il assume la responsabilité de la prise en charge non rémunérée des personnes à charge.

Au milieu de ces statistiques, les pays nordiques (Norvège, Suède, Finlande, Danemark et Islande) réécrivent depuis longtemps les normes de parité entre les sexes car ils ont pris racine au sommet du classement mondial. Ils soutiennent explicitement l’égalité des sexes au travail, à la maison et en public. Il est temps pour l’Inde d’apprendre des initiatives tournées vers l’avenir des pays nordiques menant à un État providence développé.

L’Islande a été le pays le plus égalitaire entre les sexes au monde pour la 12e fois, où les femmes ont occupé les postes institutionnels les plus élevés pendant presque aussi longtemps que les hommes au cours des 50 dernières années. La nation insulaire a une culture d’autonomisation politique et 39,7% des parlementaires et 40% des ministres sont des femmes. Il est également devenu le premier pays au monde à rendre illégal l’écart de rémunération entre les sexes, avec la plus forte proportion du PIB consacrée à la garde d’enfants.

La Finlande, qui remédie à 86,1% de l’écart entre les sexes, occupe la deuxième place en raison de la présence accrue de femmes aux postes de direction et de direction. Il a joué un rôle de pionnier dans la réalisation de l’égalité des sexes, devenant le deuxième pays à accorder aux femmes le droit de vote et, en 1906, a été le premier à accorder aux femmes les pleins droits politiques. En améliorant encore le sous-indice de la participation économique et des opportunités, l’Inde devrait apprendre à intégrer activement la participation des femmes à la population active.

La Norvège, en raison de sa période supplémentaire de femme chef d’État et des améliorations marginales de la part des femmes au Parlement, suit la file d’attente. Les quotas de genre légifèrent pour une présence féminine de 40% au Parlement du pays et dans les conseils d’administration, ce qui se traduit par une forte présence féminine. (L’amélioration du score d’autonomisation politique de la Nouvelle-Zélande l’a aidée à grimper de deux places par rapport à l’année dernière, clôturant à 84%).

La Suède reste l’un des pays offrant les conditions de garde d’enfants les plus égalitaires entre les sexes: 78% des salaires bruts annuels sont couverts pendant le congé de maternité, les dépenses publiques de garde d’enfants représentant 1,6% du PIB (après la Finlande).

Le débat thématique papier sur l’égalité des sexes doit se transformer en actions qui mettent en branle un chemin de conception et de mise en œuvre holistique et intégré en Inde. Apprenant de la région nordique, la participation remarquable des femmes à la politique, aux institutions et à la vie publique est le catalyseur du changement transformationnel. Les femmes doivent être des participantes égales sur le marché du travail pour être les pionnières des changements sociétaux dont le monde a besoin dans cette période intégrale de transition. Tous les efforts doivent être orientés vers la réalisation du parallélisme des sexes en aidant les femmes à occuper des postes de direction et de prise de décision. Les programmes de protection sociale devraient être sensibles au genre et tenir compte des besoins différentiels des femmes et des filles. La recherche et la littérature scientifique fournissent également des preuves sans équivoque que les pays dirigés par des femmes font face à la pandémie plus efficacement que beaucoup d’autres.

L’inégalité entre les sexes est donc une préoccupation mondiale. La parité n’est pas un jeu à somme nulle, mais un aiguillon commun et un impératif pragmatique. L’Inde devrait se concentrer sur des politiques ciblées et des investissements publics et privés réservés dans les soins et l’égalité d’accès. Les femmes ne sont pas prêtes à attendre un autre siècle pour l’égalité. Il est temps que l’Inde accélère ses efforts et se bat pour une reprise mondiale inclusive et équitable.

Mehta est un consultant et chroniqueur international; Mittal est chercheur en politiques publiques

