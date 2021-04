Écart entre les sexes: pour éviter de gaspiller les gains réalisés dans la participation des femmes à l’enseignement supérieur, l’Inde doit corriger leur faible participation économique

En termes de participation économique des femmes, l’Inde, avec l’Iran, le Pakistan, la Syrie, le Yémen, l’Irak et l’Afghanistan, enregistre l’une des pires performances. (Image représentative)

La chute brutale de l’Inde de l’indice d’écart entre les sexes du Forum économique mondial (WEF) – de 112 l’année dernière à 140 cette année – devrait servir d’avertissement urgent aux décideurs. Alors que l’Asie du Sud n’est que meilleure que la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, l’Inde est l’une des pires performances d’Asie du Sud, avec un pire classement que tous ses voisins, à l’exception du Pakistan et de l’Afghanistan. Bien que le pays soit mieux placé que la plupart des autres en matière d’autonomisation politique des femmes, celle-ci a considérablement diminué au cours de l’année dernière.

Les vrais chocs, cependant, sont «la santé et la survie», qui comprend le sex-ratio, et la «participation économique des femmes». En matière de santé et de survie, bien que l’Inde fasse légèrement mieux que la Chine, c’est une petite consolation – les deux pays représentent ensemble près de 90 à 95% des femmes disparues dans le monde, avec une préférence prononcée pour les fils. Si, au cours des dernières années, des progrès ont été réalisés pour inverser le déclin des États les plus touchés du pays, mais ceux-ci n’ont été ni suffisamment importants ni suffisamment durables.

En termes de participation économique des femmes, l’Inde, avec l’Iran, le Pakistan, la Syrie, le Yémen, l’Irak et l’Afghanistan, enregistre l’une des pires performances. Selon le rapport du WEF, l’écart entre les sexes dans la participation économique s’est creusé en Inde l’année dernière, le pays enregistrant de sérieuses baisses de la part des femmes dans les rôles professionnels et techniques, dans les postes de direction et de direction, etc.

Celles-ci sont simplement indicatives de la baisse globale du taux de participation des femmes à la main-d’œuvre du pays, ce qui suggère qu’un grand nombre de femmes en âge de travailler exercent, par force ou par choix, un travail non rémunéré. En effet, le revenu d’activité estimé des femmes en Inde n’est que d’un cinquième de celui des hommes.

Si les obstacles à la participation des femmes au travail rémunéré ne sont pas résolus, les gains réalisés en termes de participation à l’enseignement supérieur seront gaspillés.

