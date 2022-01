Écart par rapport aux meilleurs clubs

Après une humiliante défaite lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao face à l’ancien club de Chelsea, Antonio Conte n’a pas eu peur d’admettre que l’écart avec les meilleurs clubs est clair et qu’à Stamford Bridge, la différence entre Tottenham Hotspur et les Blues était clair à voir. Bien que cela puisse ne pas convenir aux fans des Spurs, Conte est un manager franc et sait que la tâche qui l’attend est difficile.

L’écart avec les meilleurs clubs est clair – Conte conscient de la tâche à accomplir

Chelsea « beaucoup mieux »

S’adressant à Sky Sports après la défaite 2-0 contre Chelsea, Conte a admis que c’était un match difficile et a admis que son ancienne équipe, où il a remporté le titre de Premier League, était tout simplement meilleure.

« C’était un match difficile, difficile dès le début, Chelsea s’est montré bien meilleur que nous », a-t-il déclaré.

Conte a connu des débuts impressionnants chez les Spurs, devenant le premier entraîneur à remporter ses huit premiers matches de championnat, mais lorsqu’il s’agit de remporter les trophées majeurs, il ne se fait aucune illusion que le fossé entre le nouveau club et l’ancien est actuellement vaste.

Il a ajouté : « Si vous comparez les deux équipes, il n’y a pas de comparaison. Nous parlons d’une équipe prête à gagner – aujourd’hui, nous avons vu la différence entre les deux équipes.

Aussi douloureux que les mots puissent être, Conte est entré à Tottenham à la suite d’une recherche ridicule de manager au cours de l’été 2021 qui s’est terminée par la nomination de Nuno Espírito Santo, qui n’avait pas été sur la liste restreinte malgré le départ de Wolverhampton Wanderers à la fin du 2020/ 21 saison. Conte a pris les rênes après le limogeage d’Espírito Santo et il est maintenant pleinement conscient de l’ampleur du défi qui l’attend.

Écart avec les meilleurs clubs plus loin qu’avant

Qu’il s’agisse d’une fouille voilée contre ses nouveaux patrons ou simplement d’une évaluation brutale et honnête, lui seul le saura, mais sa déclaration selon laquelle toute idée au sein du club que les Spurs sont proches de leurs rivaux n’est pas juste résonnera dans les oreilles des fans et ceux du président Daniel Levy.

«Mais, je connais la situation, il est très clair en ce moment qu’il y a un écart important. Nous devons essayer de nous battre pour rester en bonne position dans le championnat, mais si nous pensons que nous sommes proches, je pense que nous ne sommes pas sur la bonne voie.

C’était sans aucun doute une confrontation avec la réalité pour toutes les personnes impliquées dans le club.

La fenêtre de transfert de janvier ne peut pas résoudre les problèmes actuels

La fenêtre de transfert de janvier est ouverte et Conte cherchera à renforcer son équipe, mais il a mis en garde contre le fait de s’attendre à ce que ces problèmes puissent être résolus dans cette fenêtre.

Il a ajouté: « Ce n’est pas simple de dire aller sur le marché des transferts, en janvier ce ne sera pas facile et maintenant la chose la plus importante est de se concentrer et de travailler pour s’améliorer. »

Patience

Conte a demandé de la patience alors qu’il cherchait à transformer la fortune des Spurs et a déclaré que le niveau du club avait baissé ces dernières années.

« Il y a beaucoup de travail à faire, en ce moment, il est très difficile de comprendre quelle partie vous prenez pour vous améliorer car il y a beaucoup de situations à améliorer », a déclaré Conte.

« Nous avons besoin de temps et de patience. Tout le monde doit être patient, car Tottenham ces dernières années, le niveau a beaucoup baissé et maintenant nous devons nous battre pour gagner chaque match.

Doucement doucement

Lorsque Conte est finalement arrivé chez les Spurs, bien qu’il n’ait pas accepté le poste cet été, certains étaient certains qu’un succès rapide suivrait, mais cette notion a rapidement été écartée par l’Italien.

Il a déclaré : « Nous devons essayer de changer cette situation, lentement, lentement. Il est impossible de changer la donne sur un ou deux marchés des transferts.

Évaluation brutale mais honnête de Conte – L’écart par rapport aux meilleurs clubs est clair

La défaite contre Chelsea a été brutale avec des erreurs inexplicables menant aux deux buts alors que Tottenham s’est incliné 2-0 lors du match aller de la demi-finale de la Coupe Carabao à Stamford Bridge. En réalité, les Spurs ont de la chance d’avoir encore le moindre espoir d’atteindre la finale de Wembley, mais l’évaluation de la position actuelle des Spurs par le manager a été brutale.

Tottenham pourrait encore atteindre la finale et même mettre fin à son attente pour un trophée qui dure depuis 2008, mais en ce qui concerne la Premier League, il y a un gouffre que Conte doit essayer de combler et ses paroles qu’une ou deux fenêtres de transfert ne suffira peut-être pas ce que les fans veulent entendre. Cependant, lorsque vous avez un entraîneur qui a connu du succès à la Juventus, à l’Inter Milan et à Chelsea, il serait insensé de lui donner moins que du temps.

Si Chelsea a une longueur d’avance sur Tottenham, la préoccupation doit être l’ampleur de l’écart avec Liverpool et Manchester City également.

Ils disent que l’honnêteté est la meilleure politique et que ce serait une personne courageuse de soutenir Conte contre les Spurs, mais ses paroles auront certainement frappé beaucoup de monde. Si Daniel Levy pensait que Jose Mourinho pourrait être un manager difficile à gérer, il sait maintenant que son nouveau manager sera son défi le plus difficile à ce jour et la façon de relever ce défi doit être d’offrir la patience qu’il a demandée. Plus important encore, il doit lui donner le soutien financier pour commencer à combler ce qui est actuellement plus un gouffre qu’un écart.

