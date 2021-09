Écartez-vous, Nintendogs: il est temps de frapper les chats dans les Fisti-Fluffs

« Un jeu de combat de chats basé sur la physique au rythme rapide » – est-ce le pitch du prochain jeu Fisti-Fluffs, ou est-ce ce qui se passe lorsque nous essayons de donner un bain à nos mitaines chéries ? La réponse est les deux, mais cet article concerne le premier.

Fisti-Fluffs est, comme vous pouvez l’espérer par le titre, un jeu de combat compétitif multijoueur qui tourne autour des chats. Supurrrr Smash Bros., si vous voulez. Meowtal Komcat. Streetcat Fighter. C’en est assez.

La liste est composée de chats basés sur des races réelles, plus un tas de chapeaux, de tenues et de styles, et il y a six étapes destructibles et cinq modes de jeu jouables : Tussle, Crown Control, Destruction, Party et Kibble Defense.

Le claw-em-up à quatre joueurs sortira sur Nintendo Switch ce mois-ci, le 23 septembre. Il coûtera 19,99 $ sur l’eShop Nintendo Switch.