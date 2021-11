Écartez-vous, Switch Pro – L’Orion Upswitch veut transformer votre commutateur en un téléviseur portable

Abonnez-vous à Nintendo Life sur YouTube

L’arrivée du modèle Switch OLED nous a donné une petite augmentation de la taille de l’écran, ce qui est utile à la fois pour la qualité de l’écran et pour rendre le texte des jeux / UI un peu plus facile à voir. Pourtant, nous sommes tombés sur un produit original qui passe au niveau supérieur, et puis certains – Switch Pro, ça vous tente ?

La vidéo ci-dessus est une vidéo de pitch d’août, bien qu’une campagne Indiegogo n’ait été lancée que la semaine dernière et ait attiré environ 60 contributeurs. Il apparaît également chez des détaillants comme GameStop avec des expéditions attendues début décembre, bien qu’il soit en fait moins cher via la page Indiegogo.

Alors, qu’est-ce que c’est et pourquoi quelques centaines de dollars ? À la base, il s’agit d’un moniteur 1080p 11,6 « , qui possède sa propre batterie, des haut-parleurs et même une béquille. Bien qu’il puisse être utilisé avec d’autres appareils via ses entrées, sa fonction principale est pour le commutateur, avec Joy- Con rails et un « dock » intégré.Il vous offre efficacement les performances du commutateur amarré « en déplacement ».

Images : Orion Upswitch

Depuis la sortie de la Nintendo Switch®, plus de 80 millions de joueurs dans le monde ont fait du jeu en déplacement une part importante de leur rituel quotidien. Malheureusement, beaucoup de ces joueurs pensent également que cette expérience de jeu portable est un peu décevante en raison de la taille minuscule de l’écran actuel de la Nintendo Switch®. C’est pourquoi l’équipe d’Up-Switch a créé le tout nouveau ORION™ pour les joueurs avides d’une expérience de jeu plus large et plus immersive sans renoncer à la portabilité. En augmentant la taille réelle de votre écran de jeu de 188 % et en améliorant votre expérience audio avec les haut-parleurs stéréo intégrés, votre Nintendo Switch® combinée à ORION offrira l’expérience de jeu que chaque joueur mérite !

Il est intéressant de promouvoir cela comme une excellente option portable / mobile, car il est plutôt lourd. Notre incrédulité et nos plaisanteries mises à part, cependant, ce genre de chose pourrait être vraiment utile pour les joueurs myopes.

C’est une bête, en tout cas ; quelque chose nous dit que la prochaine itération de Nintendo Switch ne sera pas aussi importante.