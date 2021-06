Écartez-vous, Tesla | Place des investisseurs

Les jours de Tesla sont-ils comptés en tant que leader dans le domaine des véhicules électriques ?

L’investisseur de croissance légendaire, Louis Navellier, croit « oui ».

Comme il l’écrit ci-dessous, « je suis convaincu qu’une autre entreprise de véhicules électriques (VE) finira par remplacer Tesla en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques en Chine.

Récemment, Tesla a pris une décision qui a fait froncer les sourcils et a fait allusion à un retard indésirable dans sa chaîne d’approvisionnement. Si les problèmes ne sont pas résolus rapidement, cela pourrait faire boule de neige et devenir un problème plus grave.

Tout cela pointe vers NIO, le nouveau véhicule électrique chinois qui, selon Louis, est destiné à dominer le marché chinois des véhicules électriques… et potentiellement, au-delà.

Aujourd’hui, découvrons comment Louis évalue ces deux poids lourds des véhicules électriques, pourquoi il pense que NIO est l’avenir et, surtout, comment les investisseurs ont une deuxième chance de participer aux gains explosifs de NIO s’ils rataient la première manche. -en haut.

Pourquoi je crois que NIO battra Tesla

Par Louis Navellier

Super fans du dernier et du plus grand haut de gamme Tesla, Inc. Le modèle (TSLA) a reçu des nouvelles décevantes il y a une semaine lorsque le PDG Elon Musk a brusquement annulé la sortie de son très attendu Model S Plaid Plus avec un Tweet le 6 juin.

Musk a écrit qu’il y avait… “Pas besoin, car Plaid est tellement bon.”

Le Model S Plaid Plus était censé être la version la plus rapide, la plus puissante et la plus chère du Model S de l’entreprise. Au prix de 149 990 $, il devait offrir une autonomie de 520 miles, grâce à ses 4680 cellules de batterie innovantes, 1 100 chevaux et le capacité de passer de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes.

Au lieu de cela, la société a commencé à livrer un nouveau modèle S Plaid qui n’a qu’une autonomie de 390 milles et 1 020 chevaux, bien qu’il sprinte toujours de 0 à 60 milles à l’heure en seulement deux secondes.

Pour « enduire de sucre » sa tong, Tesla a déclaré que la Model S Plaid est tout aussi rapide que la Model S Plaid Plus et 20 000 $ moins chère. Hum.

Cet «appât et interrupteur» inquiète certains fans de Tesla, car ils avaient des dépôts sur le Model S Plaid Plus et voulaient les cellules de batterie innovantes 4680 que Tesla avait présentées comme la clé d’une plus longue portée et de plus de puissance. Essentiellement, les cellules de batterie 4680 étaient le dernier grand développement de Tesla, car elles étaient les premières batteries à être également un composant structurel qui aurait permis à Tesla de réduire le poids de ses véhicules.

Les usines de fabrication d’Austin et de Berlin, actuellement en construction, devraient également fabriquer les 4680 batteries des nouveaux véhicules Tesla. S’il y a un problème avec l’ingénierie associée à l’utilisation des batteries 4680 ou à leur fabrication d’un composant structurel, alors Tesla a grossièrement mal calculé, ce qui inquiète maintenant les investisseurs.

De toute évidence, quelque chose s’est produit pour retarder les 4680 batteries qui étaient censées fournir à Tesla un avantage concurrentiel et technique. Pour l’amour de Tesla, j’espère qu’ils comprendront les problèmes associés à leurs 4680 cellules de batterie très médiatisées, sinon des inquiétudes concernant ses deux nouvelles usines de fabrication émergeront, ainsi que le stock perdant davantage de son « mojo ».

En tant que propriétaire de plus que quelques véhicules hautes performances, je peux vous dire que les geeks de l’ingénierie que je connais ne veulent pas obtenir un nouveau Model S Plaid au lieu d’un Model S Plaid Plus, et demanderont probablement le remboursement de leurs dépôts.

Ce que Tesla a fait, c’est comme Ferrari ou Porsche disant à ses clients qu’un de leurs nouveaux modèles de performance très médiatisés n’est plus vendu parce que le modèle de base était tout aussi bon ! Les fanatiques de voitures, comme moi, aiment les dernières et meilleures informations techniques, nous préférons donc annuler nos commandes plutôt que de nous contenter d’un modèle de base.

La bonne nouvelle pour Tesla est que ses ventes en Chine en mai ont remonté à 21 936, contre 11 671 en avril. Les ventes de l’entreprise ont tendance à augmenter à la fin de chaque trimestre. Par exemple, Tesla a vendu 35 478 véhicules en Chine en mars, qui a été le mois le plus fort jamais enregistré en Chine.

Cela fait augmenter les attentes de très fortes ventes en Chine en juin, surtout maintenant que le modèle Y est fabriqué à Shanghai. Fait intéressant, étant donné que la plupart des Tesla chinoises sont désormais fabriquées avec des batteries au phosphate de fer, ces véhicules ont une autonomie inférieure à celle de ses véhicules au lithium cobalt, mais ses véhicules au phosphate de fer sont moins chers et de plus en plus exportés vers l’Europe.

Cependant, je suis convaincu qu’une autre entreprise de véhicules électriques (VE) finira par remplacer Tesla en tant que plus grand fabricant de véhicules électriques en Chine.

Je parle de Nio, Inc. (NIO). La réalité est que cette entreprise est sur le point de dominer le marché des véhicules électriques en Chine et à Hong Kong. C’est pourquoi j’ai mis NIO sur mon Club de croissance platine Portefeuille modèle en février.

L’entreprise se vante d’être le « constructeur automobile de nouvelle génération », car elle conçoit et fabrique des véhicules électriques qui utilisent les dernières technologies en matière de connectivité, de conduite autonome et d’intelligence artificielle (IA). NIO propose actuellement un SUV électrique à sept places (ES8) et un SUV électrique à cinq places (ES6), et a récemment lancé une séduisante berline électrique (ET7). Ses véhicules utilisent NOMI, un assistant d’intelligence artificielle embarqué.

La société s’associe également à des sociétés de puces de pointe telles que NVIDIA Corporation (NVDA), un autre de mes Club de croissance platine Actions du portefeuille modèle. NIO prévoit d’utiliser le système sur puce NVIDIA DRIVE Orin pour ses véhicules électriques, qui offrira des capacités de conduite autonome. Le supercalculateur NVIDIA DRIVE Orin, qui s’appelle Adam, sera lancé dans la berline ET7 en Chine en 2022. Des annonces comme celle-ci sont très positives, donc NIO a volé une partie du tonnerre de Tesla ces derniers temps.

Maintenant, il est important de noter que NIO a été renflouée par le gouvernement chinois. L’année dernière, le gouvernement chinois a injecté 1 milliard de dollars et détient désormais une participation de 24 % dans l’entreprise. La réalité est que la Chine veut dominer au moins cinq grandes industries d’ici 2025, et NIO est désormais son ticket pour dominer la fabrication de véhicules électriques.

Avec le soutien du gouvernement chinois, certaines entreprises de Wall Street sont désireuses d’aider NIO en émettant de nouvelles dettes ou de nouvelles actions. Donc, je ne serais pas surpris si NIO surpasse Tesla, qui est actuellement numéro deux en Chine, pour la part de marché dans les années à venir.

Cela signifie que si vous avez raté la course parabolique de Tesla comme je l’ai fait, NIO nous donne essentiellement une «seconde chance» de gagner de l’argent dans une entreprise de véhicules électriques potentiellement explosive.

Les actions de NIO ont grimpé de près de 13% depuis l’annonce par la société le 4 juin de son rapport de livraison en mai et des commentaires positifs des analystes, tandis que les actions de Tesla ont augmenté de près de 3%. Tout d’abord, NIO a révélé que la pénurie mondiale de puces commençait à peser sur son activité. NIO n’a livré que 6 711 véhicules en mai, soit une baisse de 5,5% par rapport aux livraisons d’avril. La direction de l’entreprise a noté que les livraisons avaient été “affectées pendant plusieurs jours en raison de la volatilité de l’approvisionnement en semi-conducteurs et de certains ajustements logistiques”.

Fait intéressant, malgré la baisse d’un mois à l’autre, les livraisons de NIO étaient toujours en hausse de 95,3 % d’une année sur l’autre. La forte demande en Chine a même incité un analyste de Citigroup à relever NIO à une note d’achat, car il s’attend à une accélération de la demande dans les mois à venir.

En d’autres termes, NIO représente actuellement la crème de la crème des stocks de véhicules électriques.

