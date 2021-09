Écarts de points, lignes d’argent, over/under

in

Les paris sportifs ont explosé à travers l’Amérique à la suite de la décision de la Cour suprême de 2018 qui a invalidé la Loi sur la protection des sports professionnels et amateurs. Ce qui était autrefois limité, légalement, au Nevada a pris racine dans les États du pays alors que les paris sportifs ouvrent leurs portes là où la législation le permet. Soudain, il y a un nouvel angle pour les matchs de la NBA aux heures de grande écoute et les dimanches de la NFL au-delà des victoires, des défaites et des courses en séries éliminatoires.

Cela peut être écrasant si vous êtes nouveau dans le jeu. Heureusement, nous vous proposons quelques notions de base qui peuvent offrir un aperçu des paris au-delà du sourire et de l’acquiescement lorsque vos amis évoquent les overs, les unders et la propagation. Discutons des termes que vous devez connaître :

Terme 1 : écart de points

Un numéro créé pour chaque match de pari ; le but est d’avoir un pari d’un montant égal de chaque côté

C’est la réponse du parieur à « combien de points auriez-vous pour repérer cette mauvaise équipe afin qu’elle batte une meilleure équipe ? Disons que le favori dans un match de la NFL est favorisé pour gagner par un touché ; ils auraient une distinction de -7 sur la ligne de pari. Leur adversaire, l’outsider, serait coté à +7.

Étant donné que les nombres entiers laissent la possibilité d’égalité, la plupart des écarts se terminent par 0,5 même s’il n’y a aucun moyen de marquer un demi-point dans la plupart des sports. Dans notre scénario, le favori serait coté à -7,5. Cela signifie qu’ils devraient gagner par au moins huit points pour encaisser ce pari. Parier sur l’outsider à +7,5 signifie qu’il pourrait encore perdre au tableau d’affichage mais gagner aux paris sportifs, mais seulement si la marge finale est inférieure à huit points.

C’est ce qu’on appelle couvrir la propagation. Les grandes équipes le font.

Terme 2 : Ligne d’argent

Le bénéfice que vous retiendriez en pariant sur des gains et des pertes directs

Miser sur la ligne d’argent est moins courant car les cotes du favori sont moins rentables que le spread. La ligne d’argent pour chaque équipe est un nombre à trois chiffres. Pour les favoris, il vous indique combien vous devez miser pour gagner 100 $. Un favori de -400 signifie que vous devrez débourser 400 $ pour réaliser un profit de 100 $ lors de la victoire – des chances bien pires, mais vous n’avez pas non plus à vous soucier du spread.

Le nombre est différent pour l’outsider; c’est un indicateur de combien vous gagneriez avec un pari de 100 $. Une ligne +350 signifie que peu de gens pensent que l’opprimé a une chance, mais s’il réussit, vous empocheriez 350 $ de plus pour votre foi. Comme dans les fers à cheval et les grenades à main, « fermer » ne compte pas ; vous devez gagner le jeu carrément.

Terme 3 : Total (plus/moins)

Parier le nombre de points marqués

Un autre mécanisme simple. Le total est le montant total projeté de points, de buts, de points, etc., marqués dans un match. Pariez moins si vous pensez que le score final sera inférieur à ce nombre. Pariez plus si vous pensez que le score final sera plus élevé.

Les deux parties auront une ligne d’argent attachée, bien qu’elles ne varient pas aussi largement que les lignes d’argent pour choisir les gagnants et les perdants. L’over est le seul pari que vous pouvez encaisser avant que le match ne devienne final si le score dépasse le total avant le coup de sifflet final. Le dessous est un peu plus discret, mais un outil essentiel si vous croyez en la défense.

