Ecash bondit de 40%, Tezos augmente de 16%, Arweave gagne 12%

Au cours de la semaine dernière, un grand nombre d’actifs cryptographiques populaires se sont consolidés et ont même subi de légères pertes au cours des sept derniers jours. Cependant, il existe un grand nombre de crypto-monnaies qui ont enregistré des gains importants à deux chiffres au cours des dernières 24 heures.

Ecash, Tezos, Arweave, Bitcoin Gold Jump

La plupart des crypto-monnaies de l’économie crypto ont enregistré des gains à deux chiffres au cours du mois dernier, mais au cours de la semaine dernière, il y a eu une certaine consolidation pour une multitude de leaders du marché habituels.

Par exemple, au cours de la dernière journée, le bitcoin (BTC) et l’ethereum (ETH) ont légèrement perdu de leur valeur et se sont beaucoup consolidés au cours de la semaine dernière. Mais il y a eu une variété d’autres actifs cryptographiques qui ont fait des mouvements massifs au cours de la dernière journée pour terminer le week-end.

Le plus grand gagnant de dimanche est une pièce appelée ecash (anciennement BCHA ou Bitcoin ABC) qui a augmenté de 42,4% au cours de la dernière journée. Les statistiques sur sept jours montrent que ecash a grimpé de 98,4% cette semaine.

Graphique Ecash ou XEC/USD le dimanche 29 août 2021.

Au moment d’écrire ces lignes, le jeton ecash (XEC) s’échangeait pour 168 $ par pièce et avait une capitalisation boursière globale d’environ 3,1 milliards de dollars. Derrière ecash se trouve tezos (XTZ), qui a gagné plus de 16% au cours de la dernière journée et XTZ est en hausse de 62,4% au cours de la semaine. Un seul XTZ se négocie à 5,99 $ par pièce et a une valorisation boursière d’environ 5 milliards de dollars.

Graphique XTZ/USD du dimanche 29 août 2021.

Arweave (AR) se négocie à 44 $ l’unité et est le troisième plus gros gagnant de dimanche à 12,9% au cours des dernières 24 heures. Bitcoin Gold (BTG) a également enregistré des gains décents en 24 heures, qui ont grimpé de 12,7% à 80 $ par BTG.

Graphique Arweave ou AR/USD le dimanche 29 août 2021.

Le jeton appelé Near (NEAR) est en hausse de 9% aujourd’hui, car il n’y a que quatre pièces qui ont enregistré des gains à deux chiffres au cours de la dernière journée. Near se négocie à 5,83 $ la pièce et a une valorisation boursière globale d’environ 2,6 milliards de dollars dimanche matin (HE).

La controverse de Safemoon fait baisser la valeur du jeton de 26%, Axie Infinity glisse de 6%

Les autres gagnants notables de dimanche incluent cosmos (ATOM), bitcoinsv (BSV) et enjin coin (ENJ). Les devises telles que le flux, le kusama, le decentraland et le bitcoin cash (BCH) ont également grimpé les échelons en termes de gains sur 24 heures.

Malheureusement pour les fans de Safemoon, le jeton Safemoon (SAFEMOON) était en baisse de 26% dimanche en raison de la controverse entourant le réseau. Safemoon est le seul perdant à deux chiffres dimanche et en dessous de SAFEMOON se trouve axie infinity (AXS), qui a chuté de plus de 6% au cours des dernières 24 heures.

Que pensez-vous des plus grands gagnants de crypto de dimanche et des deux principaux perdants de crypto au cours des dernières 24 heures ? Faites-nous savoir ce que vous pensez sur ce sujet dans la section commentaires ci-dessous.

https://news.bitcoin.com/24-hour-double-digit-crypto-gainers-ecash-jumps-40-tezos-spikes-16-arweave-gains-12/