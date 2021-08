ECC passe à une stratégie produit centrée sur l’utilisateur ⋆ Crypto nouveaux médias

ECC est en train de passer d’une stratégie produit axée sur l’ingénierie à une stratégie produit axée sur le marché. Ce blog fournit un résumé de ce que cela signifie et décrit nos priorités actuelles.

ZEC est au centre de notre mission d’autonomiser la liberté économique pour tous. C’est le produit, et notre objectif est de l’améliorer. Nous ne sommes pas les seuls à faire ce travail, mais notre objectif est d’aider à le rendre meilleur aux côtés du reste de la communauté.

Nous commençons par les utilisateurs

Nous avons récemment commencé à recueillir les commentaires des utilisateurs, à évaluer l’impact, à évaluer les compétences de l’équipe, à évaluer les délais et à concevoir et hiérarchiser les fonctionnalités. À chaque étape, nous considérons ce qui offrira le plus de valeur pour le plus grand nombre de détenteurs de ZEC. Dans ce cas, la valeur est définie au sens large et peut varier en fonction du type d’utilisateur (persona) et du cas d’utilisation. Nous pesons tout par rapport à la direction que prend le marché et à diverses considérations, telles que l’environnement réglementaire, la portée géographique et d’autres facteurs.

R&D ciblée

Sur la base d’études d’utilisateurs et de marché, et à moins que la communauté Zcash ne nous redirige, nos priorités sont les actifs protégés par Zcash (ZSA) et la preuve de participation (PoS). Le mois dernier, nous avons écrit sur notre travail avec l’Université George Mason concernant les ZSA, et la semaine dernière, Zooko a publié une justification pour l’exploration du passage de la preuve de travail à la preuve de participation. Nous avons commencé des recherches sur différentes approches et avons l’intention de publier des idées dès la semaine prochaine.

Alors que différentes priorités de R&D peuvent nécessiter différents types de recherche (modélisation économique pour les ZSA, par exemple), toutes les priorités de R&D incluront la recherche sur l’expérience utilisateur (UX) et l’évolutivité. Par exemple, comment quelqu’un pourrait-il utiliser un ZSA ? Quelle est l’expérience de la frappe ou du rachat d’un actif ? Dans ce cas, il peut être nécessaire qu’un émetteur d’actifs potentiel nous aide à concevoir comment cela pourrait fonctionner afin que nous puissions le modéliser dans le portefeuille de référence ECC. De même, nous passerons du temps à réfléchir à l’échelle nécessaire s’il s’avère être un succès incroyable. Nous mènerons des recherches similaires pour les points de vente.

Regrouper des fonctionnalités dans les versions de produits

Pour tout changement de protocole Zcash, ECC travaille avec la communauté pour coordonner les mises à jour provenant de notre équipe et d’autres. Il peut s’agir de versions mineures ou aussi importantes qu’une mise à niveau du réseau. La prochaine mise à niveau du réseau Zcash devrait s’activer de la mi-novembre à la fin novembre.

ECC peut choisir de publier également un ensemble de produits liés à Zcash indépendamment ou de concert avec une mise à niveau du réseau ou une autre version. Ce sont des produits ECC qui fournissent certaines fonctions en dehors du protocole Zcash, comme le portefeuille de référence ECC, le SDK mobile, etc. Notre prochaine version de produit est une suite d’outils appelée Halo Arc et inclura le logiciel de nœud de consensus zcashd que nous avons construit et pris en charge .

Construire l’organisation pour la soutenir

Ce changement a entraîné des changements organisationnels qui sont actuellement en cours.

Je (Josh Swihart) dirige maintenant la fonction de stratégie produit en plus de superviser l’équipe Croissance et relations réglementaires. Ma responsabilité inclut maintenant de travailler avec ECC et les parties prenantes de la communauté pour évaluer le marché et prioriser notre travail.

En plus de diriger toutes les fonctions d’ingénierie, Steven Smith est désormais responsable de la gestion des produits. Cette responsabilité comprend la coordination de l’exécution et du déploiement de nos produits.

Nous avons également formé une équipe de stratégie produit qui comprend Zooko Wilcox, Nathan Wilcox, Steven Smith et moi-même pour la planification stratégique, l’idéation et la coordination. Ceci est également soutenu par notre groupe consultatif stratégique.

Nous pensons que cette nouvelle approche et cette nouvelle structure s’avéreront incroyablement précieuses pour les utilisateurs de ZEC que nous cherchons à servir, la communauté avec laquelle nous construisons et les employés d’ECC.