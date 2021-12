Ecclestone annonce l’absence de Hamilton & Wolff aux récompenses FIA · .

L’ancien PDG de la Formule 1, Bernie Ecclestone, a critiqué Lewis Hamilton et son directeur d’équipe Mercedes, Toto Wolff, pour avoir refusé d’assister à la remise des prix FIA d’hier à la suite de la dispute sur le Grand Prix d’Abou Dhabi.

Après plus de trois jours de délibérations, Mercedes a choisi de ne pas faire appel sur la gestion de la course, qui a vu Max Verstappen dépasser Hamilton dans le dernier tour pour remporter le championnat du monde après un redémarrage contesté.

Cependant, Wolff a clairement exprimé sa colère face au résultat de la course hier et a confirmé que lui et Hamilton n’assisteraient pas à la cérémonie de remise des prix à cause de cela. « Nous ne serons pas tous les deux là », a-t-il dit. « Je ne serai pas là à cause de ma loyauté envers Lewis et à cause de ma propre intégrité personnelle. »

Mercedes a envoyé le directeur technique James Allison accepter son huitième trophée consécutif du championnat des constructeurs, un record. Wolff a déclaré qu’il avait récupéré leur trophée « au nom de tous les habitants de Brackley et de Brixworth qui devraient célébrer notre huitième titre consécutif de champion du monde, qui méritent d’être célébrés car c’est une réalisation fantastique dont nous sommes très fiers ».

Cependant, Ecclestone n’a pas été impressionné par le refus de Mercedes de participer pleinement à la cérémonie. Hamilton était tenu d’y assister en vertu du règlement sportif. Mercedes n’a pas non plus fourni ses voitures victorieuses aux championnats de Formule 1 et de Formule E pour une séance photo mardi.

« J’ai été très, très, très, très surpris par l’attitude de Mercedes parce que je ne les ai jamais vus agir de cette façon », a déclaré Ecclestone.

« Après la course, évidemment, les gens ont vu la compétition, s’ils perdent, ils ne sont pas aussi contents que les vainqueurs. Mais il y a une façon d’agir et ils n’ont pas agi de cette façon.

« De plus, pour ne pas venir ici, quelqu’un s’est donné la peine d’organiser le championnat du monde, beaucoup de gens travaillent et beaucoup de gens ont beaucoup de temps et d’efforts pour le faire. »

Hamilton, qui a reçu son titre de chevalier plus tôt cette semaine, « aurait dû faire l’effort de venir », a déclaré Ecclestone. « Cela ne lui aurait pas fait de mal d’arriver. Il a trouvé une excuse qu’il ne pouvait pas être ici, ce que je pense que personne ne croit, parce qu’il a réussi à venir à 22 courses.

Allison a rendu hommage au rival de Mercedes, Red Bull, en acceptant le trophée de l’équipe hier.

« C’est une chose très, très difficile à faire pour gagner un championnat. A faire à deux, assez remarquable. Huit? Les mots me manquent. C’est un groupe de personnes brillantes qui travaillent sans relâche et je ne saurais trop insister sur le plaisir immense de pouvoir décrocher ce trophée aujourd’hui après un championnat d’une telle qualité.

« D’avoir eu le plaisir de se battre comme des chats et des chiens toute l’année avec Red Bull, nos brillants adversaires, on se prend un peu les seins mais c’est comme ça que ça devrait être. Ce fut un combat fantastique, donc très reconnaissant pour cela.

Le pilote Mercedes sortant Valtteri Bottas, qui a terminé troisième du championnat, a également assisté à la cérémonie. Cependant, il n’a pas participé à la conférence de presse d’avant-événement après l’arrivée tardive de son vol en provenance de Suisse.

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Saison 2021 de F1Parcourir tous les articles de la saison 2021 de F1

Partagez cet article . avec votre réseau :