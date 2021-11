Ecclestone : Ils ne les cultivent plus comme Frank

L’ancien supremo de la Formule 1 Bernie Ecclestone a rendu hommage à feu Sir Frank Williams en tant que pionnier qui a aidé à construire le sport moderne et sans qui il aurait pu cesser d’exister.

Williams, qui était tétraplégique depuis un accident de voiture en 1986 en France, est décédé dimanche à l’âge de 79 ans, a annoncé sa famille dans un communiqué.

L’équipe éponyme qu’il a fondée, toujours la deuxième plus titrée en termes de championnats des constructeurs et la troisième plus ancienne, a été vendue l’année dernière à l’américain Dorilton Capital.

Williams est venu d’une époque où les équipes gagnantes étaient dirigées par leurs fondateurs, des hommes comme Enzo Ferrari, Ken Tyrrell et le patron de Lotus Colin Chapman qui sont tous partis depuis longtemps.

« Sans ce genre de personnes, je doute que la Formule 1 aurait toujours fonctionné maintenant. Ferrari se serait probablement arrêté et ce serait tout », a déclaré Ecclestone, 91 ans, à ..

« Il n’y a pas beaucoup d’anciens qui flottent maintenant – ceux qui étaient avec les équipes lorsqu’elles ont commencé. Vous pouviez acheter un moteur et une boîte de vitesses (à l’époque). Vous n’aviez pas besoin d’avoir plusieurs, plusieurs milliards et d’avoir 1 000 personnes travaillant pour vous.

Ecclestone, qui a repris et dirigé l’équipe Brabham au début des années 1970, a rappelé Williams comme un vieil ami qui a surmonté les obstacles financiers et physiques de la vie avec charme et détermination : « Frank était un peu spécial en tant que personne. Et cela s’est en quelque sorte montré dans la façon dont il a continué.

« Les choses n’ont jamais été vraiment mauvaises en ce qui concerne Frank, il ne s’est jamais plaint de choses. Il s’occupait des choses du mieux qu’il pouvait. Et c’est la raison pour laquelle il a eu tant de succès. C’était un coureur de bout en bout.

Le milliardaire britannique Ecclestone a rappelé le fanatique obsessionnel de la forme physique qui, avant son accident, courait des kilomètres avant le dîner, mais a également montré un sens aigu du style : « Il était toujours en avance sur le match. Il connaissait les pulls en cachemire alors que je n’avais jamais entendu parler du cachemire. C’était Franck.

«Il me disait ‘Pourriez-vous me prêter 2 000 livres’. Et je dirais oui. Et il disait ‘Je te paierai dans dix jours’. Aussi sûr que tout, Frank reviendrait dans 10 jours avec 2 000 livres.

« Il parlait de n’importe quoi et juste avant de partir, il disait : « Je me demande si vous pourriez m’aider ? Pensez-vous que vous pourriez me prêter 2500 livres? Je vous rembourserai dans 10 jours.’ Et c’est ainsi que nous avons travaillé avec Frank. Je lui confierais ma vie.

Ecclestone s’est également rappelé s’être assis à l’hôpital, après que Williams eut été rapatrié de France à Londres, avec le médecin de F1, le professeur Sid Watkins.

« J’ai dit ‘Combien de temps cela va-t-il durer ?’ et il (Watkins) a dit « Je pense qu’il sera ici pendant six mois à regarder le plafond ». J’ai dit ‘Est-ce qu’il va survivre à tout ça ?’ et il a dit ‘Je ne pense pas’. Et Sid savait vraiment…

« Comme d’habitude, Frank a prouvé que tout le monde avait tort. Ils ne les cultivent plus comme Frank. (Reportage d’Alan Baldwin)