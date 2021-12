Ecclestone : Je ne pense pas que Hamilton revienne

Avec des rumeurs concernant le refus de l’avenir de Lewis Hamilton de disparaître, l’ancien patron de la Formule 1, Bernie Eccleston, a déclaré que le Britannique ne reviendrait pas la saison prochaine.

Ecclestone a été la dernière de nombreuses personnalités liées à la F1 à donner son avis sur l’avenir du septuple champion du monde de F1 dans le sport, qui est au plus bas depuis sa défaite controversée au GP d’Abou Dhabi 2021, où il a perdu contre le Titre de F1 pour rivaliser avec Max Verstappen dans le dernier tour de la course.

Le Britannique de 91 ans s’exprimait dans une interview avec Blick et a répondu lorsqu’on lui a demandé s’il avait parlé à Hamilton après Abu Dhabi.

— Non, mais il y a quelques jours avec son père, dit-il. « J’ai tout de suite senti qu’il ne répondrait pas à une question sur l’avenir de son fils. Alors on ne parlait que business !

Ecclestone pense que Hamilton ne reviendra pas

Lorsqu’on lui a demandé ce qu’il croyait que Hamilton traversait, il a répondu: « Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu’il revienne.

« Sa déception est trop grande. Et vous pouvez comprendre cela d’une certaine manière. Maintenant, il serait temps, avec sept titres de champion du monde comme Michael Schumacher, de s’attaquer à son rêve de devenir entrepreneur de mode.

« Il y a certainement eu beaucoup de choses qui se sont mal passées dans les derniers tours », a déclaré Ecclestone à propos de la finale de la saison d’Abu Dhabi.

« Le directeur de course Masi aurait pu s’épargner quelques ennuis s’il avait immédiatement arrêté la course avec le drapeau rouge après la chute de Latifi. Ensuite, cela aurait été une superfinale entre Max et Lewis pour les trois derniers tours.

« Les choses ont vraiment mal tourné là-bas. Nous ne pouvons plus le changer », a-t-il déploré.

Red Bull a fait appel à Sergio Perez lorsqu’il a eu un problème de pression d’huile, pour éviter qu’il ne s’arrête en piste et provoque ainsi une nouvelle période de voiture de sécurité, voire rallonge celle déjà active.

L’intervieweur a demandé à Ecclestone si Mercedes aurait dû arrêter Valtteri Bottas sur la bonne voie pour prolonger la période de la voiture de sécurité.

« Assez intelligent », a-t-il admis. « J’y ai pensé aussi, et il y aurait eu des endroits idéaux pour que la voiture de sécurité reste à l’extérieur. Beaucoup auraient été contrariés, mais personne n’aurait pensé à la finale en cours sans que la course ne reprenne.

« Et je ne sais pas si Toto Wolff, avec un tiers des parts de l’équipe, est toujours dans la même position de force qu’avant. Mais nous le saurons à un moment donné », a répondu Ecclestone lorsqu’on lui a fait remarquer que le manque de réaction de Mercedes leur a coûté beaucoup d’argent.

Lorsqu’on lui a demandé si Mercedes souffrirait de l’absence d’Hamilton, l’ancien patron de la F1 a répondu : « C’est vrai. Mais Lewis ne pouvait perdre qu’en 2022.

« Qui sait comment les nouvelles voitures réorganiseront le terrain. Avec George Russell, il aurait un coéquipier ambitieux, dont, d’ailleurs, je ne suis pas aussi convaincu que de nombreux experts.

« Et n’oublions pas Verstappen. Avec lui, Hamilton a finalement trouvé un adversaire égal après de nombreuses années », a souligné Ecclestone.

Verstappen est le meilleur maintenant

Max Verstappen a déclaré après avoir reçu son trophée qu’il ne voyait pas pourquoi Hamilton prendrait sa retraite, Ecclestone commentant : « Je comprends cela.

«Avec Hamilton, Max avait un rival que tout le monde appréciait hautement. Les succès comptent donc deux fois. Et je maintiens que Max est actuellement le meilleur pilote automobile du monde.

Ecclestone a également révélé qu’il avait récemment parlé à Carlos Sainz Sr. de l’avenir de son fils à Maranello.

Lorsqu’on lui a demandé plus de détails, il a dit : « Disons-le de cette façon. Beaucoup de gens à Maranello s’étonnent que l’Espagnol puisse donner à son coéquipier Charles Leclerc une telle course pour son argent en 2021 (5,5 points de championnat de plus, ndlr).

« Pour moi, Leclerc a toujours été un très bon pilote, mais plus maintenant », a conclu Ecclestone.