Ecclestone : Lewis Hamilton n’est plus le numéro 1 absolu

L’ancien propriétaire de Formule 1, Bernie Ecclestone, pense que le septuple champion du monde Lewis Hamilton ne peut plus être considéré comme le meilleur chien du sport.

Hamilton a encore perdu du terrain sur Max Verstappen dans la bataille pour le titre en 2021, maintenant à 32 points du Néerlandais qui a désormais remporté quatre des cinq dernières courses, dont les trois dernières consécutives, avec une victoire au Grand Prix d’Autriche.

Le pilote Mercedes, qui a signé une prolongation de contrat de deux ans avec les Silver Arrows jusqu’à la fin de la saison 2023, a déclaré que lui et son équipe étaient “à des kilomètres” de Red Bull, et Ecclestone estime que le Britannique ne peut pas être considéré comme le bâton de mesure absolu en Formule 1 plus.

“Non, je ne pense pas qu’il le soit pour le moment”, a déclaré Ecclestone dans une interview avec Bild lorsqu’on lui a demandé s’il pensait que Hamilton pouvait toujours être considéré comme le pilote ” numéro un absolu ” en Formule 1.

« Les six meilleurs pilotes peuvent battre Lewis et Max s’ils ont la bonne voiture. La différence avec un vrai champion, c’est celui qui sait faire face aux situations difficiles. Mais vous ne pouvez en aucun cas radier Lewis.

“Ce sera un duel passionnant entre lui et Verstappen.”

Lorsqu’on lui a demandé si Verstappen était capable de remporter le titre cette saison, il a répondu : « Oui, définitivement.

« Il est talentueux, rapide, mais il a aussi besoin d’un peu de chance – et de la meilleure voiture. À quel point cela peut être décisif pour un pilote a été vu avec George Russell l’année dernière à Bahreïn, lorsqu’il a piloté pour Lewis et n’a échoué à gagner qu’à cause d’un défaut technique.

« Personne n’aurait pensé ça.

« En Formule 1, en tant que pilote de haut niveau, vous n’avez pas seulement besoin de la meilleure voiture, vous avez aussi toujours besoin d’un peu de chance.

« Lewis a eu ça pendant de nombreuses années. Pour le moment, ce n’est pas toujours de son côté et du côté de Mercedes, mais je dois aussi dire que Red Bull fait un super boulot.

