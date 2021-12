Ecclestone: Max a gagné juste et carré, Mercedes mauvais perdants

Max Verstappen a remporté le titre mondial de Formule 1 2021, Lewis Hamilton n’a pas été volé et Mercedes ressemblera à de mauvais perdants s’ils font appel au résultat du Grand Prix d’Abou Dhabi, c’est le point de vue de Bernie Ecclestone à la suite de la finale de la saison.

Mercedes, champion des constructeurs de F1 pour une huitième année consécutive, a vu deux protestations rejetées après le Grand Prix d’Abou Dhabi décisif dimanche et a fait part de son intention de faire appel.

Verstappen de Red Bull a battu le septuple champion de Mercedes Hamilton avec un dépassement dans le dernier tour de la course après que le directeur de course Michael Masi ait modifié de manière controversée la procédure de la voiture de sécurité.

« C’est un non-sens complet et total », a déclaré à Sky Sports News l’ancien supremo du sport, Ecclestone, à propos de la suggestion que Hamilton s’était fait voler un huitième titre.

« Je pense que ce serait la pire chose qu’ils puissent faire », a déclaré le joueur de 91 ans à propos de l’appel. « Je veux dire, on dirait qu’ils sont de mauvais perdants.

« A propos d’être volé, c’est un non-sens complet et total. Si vous voulez bien y réfléchir, lors du premier tour de cette course, Lewis est sorti du circuit et est revenu sur le circuit et Verstappen est resté sur le circuit et n’a absolument rien fait de mal.

« Lewis n’a pas été puni du tout pour cela, il ne devrait donc pas trop se plaindre. Ces choses arrivent tout le temps dans le sport. Il ne faut pas blâmer le directeur de course, il a fait exactement ce qu’il fallait faire.

Ecclestone s’est moqué des suggestions selon lesquelles le championnat a été orchestré et bricolé pour favoriser Red Bull : « J’aimerais savoir qui a manipulé et est assez intelligent pour le faire.

«Ce n’était qu’un ensemble de circonstances qui se sont produites et cela a mis fin à un championnat du monde incroyable que je suis sûr que tout le monde était plus qu’heureux de regarder.

« C’était très niveau. Deux gars se sont affrontés et l’un était plus rapide que l’autre. C’est beaucoup de bêtises. Il leur a fallu quatre heures pour décider s’ils avaient un cas ou non, donc cela ne pouvait pas être aussi clair.

«Max l’a remporté de façon équitable, ce qui est une bonne chose à faire. Les gens sont tout aussi heureux de voir un nouveau visage gagner. Personnellement, j’étais heureux que Lewis n’ait pas remporté un huitième championnat à cause de Michael Schumacher. Je n’aimerais pas voir ça cassé.

Ecclestone a également insisté sur le fait que Masi avait fait « la bonne chose » et ne devrait pas être blâmé pour les derniers tours de chaos dimanche soir sur le circuit de Yas Marina. (Rapport supplémentaire de .)