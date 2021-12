Ecclestone : Max en tant que champion serait bon pour la F1

Bien qu’il soit loin de la chaleur des projecteurs de la Formule 1, l’ancien grand patron Bernie Ecclestone suit toujours chaque Grand Prix à la télévision, regardant tout, y compris les séances d’entraînement et pense que Max Verstappen est le choix du peuple pour être champion contre Lewis Hamilton cette saison.

Ainsi, sans surprise, le pilote de 91 ans a des opinions sur la lutte pour le titre épique entre Verstappen de Red Bull et Hamilton de Mercedes, le pilote néerlandais avec huit points d’avance au classement des pilotes de F1 2021, avec Jeddah ce week-end et Abu Dhabi le prochain restant à courir dans ce concours exténuant de 22 rondes.

S’adressant au Daily Mail depuis son domicile à Ibiza, Ecclestone a révélé : « Je regarde chaque entraînement et tout ce qui se passe. Sky fait un travail exceptionnel. Je reste en contact avec beaucoup de personnes impliquées.

La saison de cette année a souvent basculé dans les deux sens; Il y a deux courses, Hamilton était mené de 19 points, mais une augmentation des performances du pilote et de la voiture l’a vu dominer au Brésil et au Qatar, ce qui a laissé ses rivaux de Red Bull se gratter la tête.

Ce qui semblait être un slam dunk Red Bull et Verstappen pour le titre le mois dernier en est maintenant un qui pourrait leur échapper.

Les gens se demandent s’ils vont planter mais s’ils le font, ce ne sera pas intentionnel

A-t-on demandé de prédire qui sera champion du monde – Hamilton ou Verstappen ? – Ecclestone a déclaré: «Il est difficile de dire qui l’emportera, je pense que cela dépend maintenant d’un peu de chance ou de malchance que l’un d’eux rencontre.

« En général, le public, et ce n’est rien contre Lewis, il a fait un travail de première classe, veut probablement voir quelqu’un d’autre être champion du monde. C’est le sentiment que je ressens des gens. Lewis a été un peu plus chanceux jusqu’à présent. Nous devrons voir si cette chance restera ou s’épuisera.

« Max en tant que champion serait bien pour la Formule 1. Mercedes a été super, mais ce serait bien si quelqu’un d’autre venait au premier plan. Max se présente très, très bien au public. Un nouveau venu dans le quartier, même s’il fonctionne bien depuis quelques années, mais était en grande partie inconnu.

« Les gens se demandent s’ils vont s’écraser, mais s’ils le font, ce ne sera pas intentionnel. Cela pourrait arriver, mais je ne pense pas que l’un d’eux fasse quelque chose de stupide ou conduise d’une manière qui pourrait provoquer un accident.

« Si cela se produit, cela n’aura probablement rien à voir avec eux. C’est ce que je dis à propos de la chance et cela pourrait faire la différence entre être Champion ou non. Ce fut un bon championnat, ce que nous attendions depuis sept ans.

« C’est pourquoi j’espère que ça ira au fil et que celui qui aura le plus de chance sera champion du monde en 2021 », a déclaré Ecclestone.

Toto et Christian diraient autant de vérité qu’ils le croyaient

Alors que la bataille entre Hamilton et Verstappen a été féroce et implacable, on peut en dire autant de la querelle hors piste entre leurs patrons respectifs Toto Wolff et Christian Horner. La paire se lance des grenades alors que la bataille pour le titre s’intensifie. Les gants sont retirés dans ce spectacle parallèle intrigant.

Ecclestone a donné son avis : « Je pense que le problème est que Christian s’appuie un peu sur des faits. Par exemple, le fait est que Mercedes a été beaucoup, beaucoup plus rapide en ligne droite que Red Bull ces dernières semaines, notamment au Brésil. Christian pense que c’était dû à l’aileron arrière qu’ils utilisaient. Donc c’est soit ça, soit la puissance du moteur.

Ajoutant effrontément : « Je ne peux pas croire que c’est la puissance du moteur. Car lorsqu’ils fournissent des moteurs, ils doivent garantir aux équipes qu’ils fournissent que c’est le même moteur qu’ils leur donnent. Ce n’est peut-être pas vrai et qu’en est-il de l’aile ? Était-ce un peu différent du règlement, je ne sais pas?

« Christian a cru que ces deux choses n’étaient pas tout à fait correctes. Je pense que tous les deux diraient autant de vérité qu’ils le croyaient – ou qu’ils voulaient croire que c’est vrai. J’ai toujours pensé que les gens étaient aussi honnêtes qu’ils pouvaient se le permettre. C’est ce que m’ont appris quelques années d’expérience.

Si quelqu’un les a tous vus de première main, c’est Bernie dont l’intérêt pour le sport automobile a commencé avec les motos peu après la Seconde Guerre mondiale. Pendant un certain temps, il s’est essayé à la Formule 3 pour la première fois en 1949 en tant que pilote, un an avant le début du premier championnat officiel du monde FIA ​​de F1.

Je crois qu’Alain Prost était le meilleur

Il n’a pas duré longtemps dans le cockpit et s’est rendu compte qu’il était mieux adapté à la gestion et aux affaires du sport, et ainsi son voyage hors piste a commencé en tant que manager de Stuart Lewis-Evans et le reste, comme on dit, est bien- histoire documentée.

Lorsqu’on lui a demandé qui était la F1 GOAT émergée, Ecclestone a répondu : « C’est très difficile à évaluer. Fangio avait des contrats d’un an et pouvait sortir de différentes voitures et sauter dans la meilleure. Cela ne le rend pas meilleur ou pire que n’importe qui d’autre. C’est juste une question de fait.

« Je crois qu’Alain Prost était le meilleur. Il a dû conduire avec beaucoup de copilotes difficiles et lorsque la course a commencé, il était seul et devait s’occuper des pneus et de tout le reste.

« Aujourd’hui, ces gars-là ont la chance d’obtenir plus d’informations à la radio qu’ils ne le devraient – ​​sur leurs concurrents, l’utilisation des pneus et tout ça.

« Les pilotes ont la main tenue par des personnes de l’équipe. Il y a des moments où Lewis a reçu des informations sur les pneus et a annulé le conseil.

« C’est comme cela devrait être. Cela ne devrait pas être dû à des informations sur le mur des stands ou, pire, dans l’usine en Italie ou en Grande-Bretagne. Ce devrait être lui, ou l’un des pilotes, qui déciderait de tout », a insisté Ecclestone.

Autant faire dire au règlement : Ne courez pas !

Alors que la F1 a connu une 71e saison extrêmement compétitive et imprévisible, les commissaires de course ont trop souvent été appelés pour prendre des décisions cruciales qui n’ont pas toujours été bien accueillies par les fans, tandis que les retards dans les décisions n’ont servi qu’à envenimer la situation et à provoquer des tensions. .

Ecclestone a déclaré : « Je suis un peu déçu de la façon dont les courses ont été examinées par les autorités cette saison. Toutes ces consignes : Ne dépassez pas la ligne blanche, ne faites pas ceci, ne faites pas cela ».

« Autant faire dire au règlement : ne courez pas ! Je dis ça parce que quand les lumières s’éteignent, ces gars-là doivent courir. Parfois, l’un d’eux prendra plus de risques et c’est ce qui rend la course intéressante.

« Ne pas sortir un peu de la piste – cela ne fait pratiquement aucune différence car ils ont tous la même opportunité d’obtenir un avantage. »

Ecclestone a averti que la saison de F1 est trop longue, encore plus longue l’année prochaine, et dilue le prestige de chaque Grand Prix : « L’autre chose qui me préoccupe est le nombre de courses que nous avons. Cela enlève beaucoup d’intérêt. Les gens décideront quelles sont les six ou huit grandes races et les glorifieront.

« Les autres seront oubliés. Enterré, en fait. Ils feraient mieux de se concentrer, comme nous l’avons fait par le passé, sur 16 ou 18 courses plutôt que sur 22 ou 23. Ils devraient être dans les bonnes régions du monde.

« Les patrons actuels font de leur mieux dans les circonstances. Il est facile d’avoir des opinions et plus difficile de mener à bien les choses.

Lewis ne peut pas se fier au fait supposé que son opinion est la seule opinion que les gens devraient admirer

Parmi ces « circonstances » se trouve l’activisme social de Hamilton qu’il apporte au stade de la F1. Ecclestone a déclaré à propos du septuple champion du monde de F1 : « Je n’ai pas parlé à Lewis depuis des mois. Il n’y a rien vraiment que nous ayons trop en commun dont nous voulons discuter.

«Je le respecte et toutes les choses qu’il essaie de faire, mais il doit respecter et croire que les autres – et je ne parle pas seulement de moi – ont des opinions. Il ne peut pas s’appuyer sur le fait supposé que son opinion est la seule opinion que les gens devraient admirer.

L’une des grandes critiques auxquelles Ecclestone a été confronté vers la fin de son mandat en tant que supremo du sport était sa réticence à embrasser le boom des médias sociaux et à explorer de nouvelles plateformes de diffusion de contenu telles que YouTube, Twitter, Netflix, etc.

« Les gens me reprochent de ne pas avoir fait venir Netflix quand je m’occupais des choses », a poursuivi Ecclestone : « Il y a un problème avec ça. Cela n’existait pas à l’époque. J’ai parlé à Apple de faire une série mais ils ne voulaient pas à l’époque.

« Les gens m’ont dit que Netflix était bon, mais que certains d’entre eux étaient peut-être un peu fabriqués. J’obtiens tout ce dont j’ai besoin de Sky. Ils sont brillants à 100 % et ne font pas de gadgets stupides », a expliqué Ecclestone.

Un ENORME week-end à venir pour le leader du championnat @Max33Verstappen – alors comment se sent-il ?#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/uVFfhf4Lb9 – Formule 1 (@F1) 2 décembre 2021