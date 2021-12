Ecclestone: Mercedes intimide Verstappen et ne joue pas franc jeu

Le challenger du titre mondial de Formule 1 2021 Max Verstappen a été victime d’intimidation cette saison par le septuple champion Lewis Hamilton et son équipe Mercedes, a déclaré à l’. l’ancien grand patron du sport Bernie Ecclestone avant la finale du Grand Prix d’Abou Dhabi dimanche.

Verstappen et Hamilton sont à égalité de points après un Grand Prix d’Arabie saoudite riche en controverses et Ecclestone pense que la pression exercée par Mercedes sur le « jeu psychologique » a eu une incidence importante sur la course au titre.

Ecclestone – qui, au cours de plusieurs décennies, a transformé le sport en un géant commercial mondial de plusieurs milliards de dollars – a déclaré que le PDG de Mercedes, Toto Wolff, et Hamilton « ne jouaient pas équitablement ».

Cela semble certainement avoir eu un impact sur le pilote néerlandais de 24 ans.

En juillet, Verstappen avait accumulé une avance de 32 points, mais l’élan est maintenant de retour chez Mercedes avec Hamilton conduisant comme un homme avec un huitième championnat du monde sans précédent en vue.

La victoire contre toute attente du Britannique au Brésil, sa croisière au Qatar et la victoire de dimanche dernier en Arabie saoudite signifient que pour la première fois depuis Emerson Fittipaldi et Clay Regazzoni en 1974, les protagonistes du titre se retrouvent au coude à coude dans la course de clôture.

« Max est un gamin comparé à Lewis et le pire, c’est que Lewis mène une campagne publicitaire massive pour lui », a déclaré Ecclestone à l’. par téléphone depuis son domicile à Ibiza.

Max a eu quelques années de course mais n’a pas eu d’années dans les rues comme Lewis

« Ils ont poussé tout le temps sur Max et ensuite les directeurs de course ont regardé parce que Toto va voir le directeur de course. Max a plus qu’une course à affronter car il les a aussi sur le dos parce qu’ils l’intimident et ne jouent pas juste. C’est un jeu psychologique.

Ecclestone, 91 ans, dit que s’il s’agit de jeux, Hamilton est dans la position la plus forte : « Max a eu quelques années de course mais n’a pas eu d’années dans les rues comme Lewis.

« Cela a forgé le caractère et savoir qu’il gagnerait la course avec Mercedes étant la force dominante au cours des dernières années a fait de lui un caractère beaucoup plus fort que Max.

« Pour Max, cette saison est la première qu’il a eu une voiture capable de gagner régulièrement alors qu’avant cela n’avait rien de compétitif. »

Ecclestone espère que dimanche produira une meilleure course que la « course de club » à Djeddah qu’il a regardée dimanche dernier – et il pense que le vainqueur sera celui qui aura le plus de chance des deux : « C’est bon pour le sport. Je pense que les gens savaient très bien les années précédentes qui allait gagner.

« Mais cela a été une année incroyable. Cette année, c’était bien d’avoir quelque chose d’un peu différent. Il n’y a rien de mal avec Lewis, il a fait de son mieux mais il a reçu beaucoup d’aide.

Alain Prost était vraiment et vraiment le meilleur, Lewis serait certainement dans le top cinq

« Fangio était dans une position où il a eu la chance de ne jamais avoir à rester avec une équipe. Les pilotes avaient des contrats d’un an afin qu’ils puissent passer à la meilleure équipe.

« J’ai toujours pensé qu’Alain Prost était vraiment et vraiment le meilleur. Il a conduit la voiture seul sans aucune aide. Il devait s’occuper de tout pendant une course et il avait toujours un pilote dans l’autre voiture de l’équipe qui était très, très compétent.

Ecclestone a affirmé qu’à l’ère moderne, les conducteurs sont pratiquement des robots : « Aujourd’hui, ils reçoivent tous beaucoup d’aide. À mon avis, le gars dans la voiture lorsque les lumières s’éteignent devrait être seul. Au lieu de cela, il a des gens de la voie des stands ou de la base en Angleterre ou en Italie qui leur disent quoi faire. »

Néanmoins, Ecclestone est catégorique sur le fait que Hamilton figurerait toujours en tête de la liste des champions de tous les temps : « S’il ne remporte pas le championnat, cela ne fait aucune différence. Il serait certainement dans le top cinq. Il est toujours un pilote extrêmement talentueux et très astucieux. S’il se tourne vers les affaires, il sera aussi astucieux.

Des émotions contrastées sur le podium à Djeddah après que @LewisHamilton soit sorti vainqueur d’une bataille titanesque avec Max Verstappen 🏆#SaudiArabianGP 🇸🇦 #F1 pic.twitter.com/PmCuFI7Nrt – Formule 1 (@F1) 6 décembre 2021