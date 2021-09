ECGC obtiendra un soutien en capital de Rs 4 400 crore; IPO en FY23

in

La société a enregistré « un excédent continu et a versé des dividendes au gouvernement au cours des 20 dernières années ». Son introduction en bourse devrait donc être bien accueillie par le marché, a déclaré Goyal.

Le gouvernement lancera l’offre publique initiale (IPO) d’ECGC au cours de l’exercice 23 pour « débloquer sa vraie valeur » et injecter un capital de 4 400 crores de roupies dans la société, qui détient 85 % du marché de l’assurance-crédit à l’exportation du pays, au cours de la cinq prochaines années.

L’infusion améliorera la capacité de souscription de l’ECGC de 88 000 crores de roupies et contribuera à des exportations supplémentaires de 5,28 crores de lakh de roupies sur cinq ans, a déclaré le ministre du Commerce et de l’Industrie Piyush Goyal après que le Cabinet a approuvé la proposition mercredi. Il contribuera également à générer 5,9 millions d’emplois, dont 2 60 000 dans le secteur formel.

Le Cabinet a également décidé de maintenir le programme de compte national d’assurance à l’exportation (NEIA) et a approuvé une injection de Rs 1 650 crore dans le NEIA Trust sur cinq ans. Cela aidera le Trust à soutenir les exportations de projets d’une valeur allant jusqu’à Rs 33 000 crore et à créer 2 60 000 nouveaux emplois, dont 12 000 dans le secteur formel.

Le confort d’une couverture d’assurance plus large est la dernière d’une série de mesures, y compris la décision de mettre de côté 56 027 crores de roupies pour régler tous les arriérés dus aux exportateurs et le déploiement de régimes de remboursement des taxes à l’exportation, initié par le gouvernement pour mieux permettre aux exportateurs de profiter d’une récente reprise de la demande de marchandises dans les économies avancées.

Les propositions visant à injecter du capital dans ECGC et NEIA Trust faisaient partie du plan de secours du gouvernement de 6,29 lakh-crore, annoncé le 28 juin, pour atténuer le coup de la deuxième vague de Covid. Les propositions détaillées ont maintenant été approuvées par le Cabinet.

Goyal a déclaré que le gouvernement infuserait Rs 500 crore dans l’ECGC cet exercice et un autre Rs 500 crore en FY23. Par la suite, sur la base des exigences de l’ECGC, le montant restant sera libéré.

La cotation permettra également à ECGC de mobiliser de nouveaux capitaux sur le marché via l’introduction en bourse ou via une offre publique de suivi et ainsi renforcer considérablement sa capacité à régler les réclamations, selon le ministère du Commerce.

L’ECGC a été créée en 1957 pour offrir des services d’assurance-crédit aux exportateurs contre les risques de non-paiement par les acheteurs étrangers. Il fournit également une couverture d’assurance aux banques contre les risques liés aux prêts à l’exportation accordés aux exportateurs.

Les divers produits d’assurance offerts par l’ECGC ont soutenu des exportations d’une valeur de Rs 6 lakh crore au cours de l’exercice 21, soit 28% du total des expéditions de marchandises sortantes. Pas moins de 97 % des exportateurs soutenus par l’ECGC sont des petites et moyennes entreprises.

L’ECGC assure également environ 50 % du total des décaissements de crédit à l’exportation par les banques, couvrant 22 prêteurs – 12 banques du secteur public et 10 banques privées. Au cours de la dernière décennie, il a réglé des réclamations de plus de 7 500 crores de roupies. Il a maintenant l’intention d’augmenter son passif maximum – le montant le plus élevé de réclamations que l’assureur est tenu de payer au cours d’une seule période de police – à 2,03 lakh crore de Rs 1 lakh crore d’ici FY26.

A Sakthivel, président de l’organisme des exportateurs FIEO, a déclaré : « C’est la décision la plus opportune, car les incertitudes croissantes dans le commerce mondial rendent les exportateurs nerveux et les défauts de paiement augmentent. »

