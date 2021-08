Échange Bilaxy piraté, les utilisateurs invités à arrêter les dépôts ⋆ Crypto nouveaux médias

TL;Répartition DR

Les pirates ont frappé l’échange Bilaxy. Près de 400 millions de dollars auraient été volés après un piratage d’échange. Le piratage d’échange continu met l’avenir de l’échange cryptographique sous une grave menace.

Basé sur le continent africain, l’échange Bilaxy d’Afrique de l’Est devient le plus récent échange crypto à être piraté. C’est alors que les échanges cryptographiques continuent d’être victimes, car les pirates informatiques continuent de les cibler.

La bourse Bilaxy a annoncé samedi 28 août que certains de ses portefeuilles étaient compromis.

« ⚠️⚠️Top Avis de piratage urgent de Bilaxy

Veuillez noter que le portefeuille Bilaxy Hot a été piraté, veuillez ne plus envoyer de fonds sur vos comptes bilaxy. Nous courons avec le temps de vérifier et de réparer. Veuillez attendre un nouvel avis, a-t-il écrit sur sa chaîne officielle Telegram. Il a également publié le même message sur sa page Twitter dimanche.

L’échange de Bilaxy, cependant, n’a pas encore confirmé le montant volé. Certaines estimations prétendent qu’il pourrait s’élever à environ 450 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies.

Après son avis dimanche, la bourse n’a fourni aucune autre mise à jour concrète, à l’exception de brèves mises à jour sur Telegram indiquant que l’équipe s’efforce de résoudre le problème et que les utilisateurs ne devraient pas s’inquiéter. Le site Web d’échange est également en panne depuis le moment de l’attaque.

Selon HogeFinance sur Twitter, tous les tokens HOGE stockés sur Bilaxy ont déjà été vidés et envoyés vers un autre portefeuille. Ces jetons ont une valeur d’un peu moins de 22 millions de dollars. D’autres estimations approximatives ont montré que le montant total volé à l’échange avoisine les 400 millions de dollars. Cependant, le chiffre n’est pas officiellement confirmé.

Avant le compromis de l’échange Bilaxy, l’échange japonais touché par les pirates

L’échange de crypto-monnaie japonais Liquid Global a été touché par des pirates des semaines avant l’échange de crypto Bilaxy.

Liquid Global a été compromis, les attaquants ayant volé environ 80 millions de dollars dans diverses crypto-monnaies telles que BTC, ETH, XRP et autres pièces. L’échange a révélé que certains de ses portefeuilles MPC étaient compromis et a rassuré que l’équipe avait déplacé les actifs restants vers des adresses froides.

Le piratage continue de menacer l’industrie de la cryptographie

Le piratage d’échange de crypto fait partie de l’histoire de l’industrie de la crypto et restera probablement une partie de l’avenir de l’industrie. Auparavant, les experts craignaient que les progrès de l’informatique ne laissent la cryptographie à la merci de ces pirates.

Plus les experts essaient de mettre à niveau les niveaux de sécurité et les clés de cryptage, et les pirates informatiques continuent de saisir et de trouver des moyens plus compliqués de pirater et de transporter pour leur propre intérêt personnel.