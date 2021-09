Échange de bijoux, Love Square et Bachelorette Becca in Paradise

abc

Callie rejoint Juliet pour parler de la dernière arrivée et du carré d’amour naissant de l’épisode de mardi

Juliet est rejointe par Callie Curry pour discuter de tout le drame de l’épisode de mardi soir de Bachelor in Paradise. Ils parlent du nouveau bling de Deandra offert par Karl et Chasen (2h10), de l’arrivée de l’ancienne Bachelorette Becca (13h10), du carré d’amour qu’est Kenny, Mari, Demi et Tia (29h40), et bien plus encore !

Animatrice : Juliette Litman

Invité : Callie Curry

Productrice associée : Erika Cervantes

