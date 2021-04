Échange de carbone: nouveaux marchés d’émissions pour une nouvelle décennie

Le premier système d’échange de droits d’émission remonte à 1995. (Image représentative)

Par Mahua Acharya

Alors que le monde se rapproche de la prochaine conférence sur le climat à Glasgow plus tard cette année, la pression monte sur les pays pour qu’ils réaffirment leurs objectifs climatiques. Beaucoup souhaitent que les pays révisent leurs engagements antérieurs pris au moment de l’Accord de Paris, en décembre 2015, et fassent davantage pour réduire les émissions.

L’Inde va probablement tarder à respecter son engagement climatique. Les discussions à domicile sont passées de la quantité d’énergie renouvelable à injecter dans le réseau à l’ampleur du facteur limitant le réseau pour injecter davantage. Des discussions sont également en cours autour de la création de nouveaux marchés, en partant du principe que pousser les entreprises les inciterait à chercher volontairement à améliorer leurs objectifs d’efficacité énergétique ou de réduction des GES et, partant, à créer une demande pour un marché de certificats d’efficacité énergétique. En cas de succès, cela pourrait devenir une impulsion importante pour déclencher le développement d’un marché intérieur pour la réduction des GES. Le commerce des certificats énergétiques n’est, après tout, pas nouveau. Le programme «Perform, Achieve, Trade» du Bureau de l’efficacité énergétique a fourni suffisamment d’expérience et de confiance en son temps aux décideurs, aux exploitants de programmes, aux auditeurs et aux entreprises elles-mêmes auxquelles les objectifs étaient appliqués.

Bien que préliminaire, il y a des considérations autour d’un système national d’échange de droits d’émission. Alors que l’Inde envisage la création d’un système national d’échange de droits d’émission, il convient de garder à l’esprit un certain nombre de choses, étant donné l’énorme précédent et l’expérience dont il est possible d’emprunter.

Le premier système d’échange de droits d’émission remonte à 1995. Il s’attaquait aux pluies acides en Californie et réduisait considérablement la pollution atmosphérique. Les coûts de conformité étaient moins de la moitié de ceux prévus par l’Agence américaine de protection de l’environnement et plusieurs fois inférieurs à ceux prévus par l’industrie. L’échange de droits d’émission pour le changement climatique existe depuis 2005, et aujourd’hui, il existe au moins 45 systèmes dans le monde qui mettent un prix sur le carbone. Le marché actuel du carbone est évalué à 277 milliards USD et le prix moyen des quotas dans l’Union européenne est de 35 euros / tonne. La conception des programmes de trading est essentielle à leur succès, car ils finiront par déterminer les coûts de transaction ainsi que l’incertitude et le risque inhérents au système de trading. Il existe de nombreux enseignements à tirer – des régulateurs, des opérateurs de système, des participants, des auditeurs et des financiers.

Voici donc cinq principes de conception à prendre en compte:

Premièrement, la conception pour une portée maximale. Cela signifie qu’il faut décider si le système est un échange de quotas ou un système d’échange de crédits, ou les deux. L’échange de crédits permet aux réductions d’émissions au-delà du statu quo d’être certifiées négociables. L’échange de quotas fonctionne en définissant un plafond d’émissions agrégé et autorise des quantités d’émissions négociables sous le plafond. De manière générale, les systèmes qui ont permis les deux ont été les plus efficaces, bien qu’il faille prendre soin de réduire les barrières réglementaires à l’échange de crédit. Autoriser les opt-ins serait une bonne idée. Il s’agit d’une disposition qui permet à des sources non couvertes par ailleurs d’entrer dans le programme une fois que leurs incertitudes ont été résolues avec le régulateur. Lorsque le moment est venu, permettez des liens internationaux. Permettre des liens avec d’autres systèmes internationaux permettra de découvrir les coûts de transaction les plus bas, d’augmenter la liquidité et les options de participation. Tout cela finira par maximiser la portée de la couverture du régime et offrira d’autres avantages – tels que les marchés internationaux, l’accès à d’autres formes de capital, etc. Tous ces mécanismes aboutiront à terme à maximiser la quantité totale d’émissions de gaz à effet de serre plafonnée et réduite.

Deuxièmement, la conception pour la flexibilité. Étant donné que le prix du carbone peut varier, les coûts pour les participants peuvent être inconnus. Autoriser des mécanismes tels que la mise en banque des réductions d’émissions ou l’utilisation de compensations donne aux participants la flexibilité de décider de l’option à utiliser. L’encaissement de crédits sur une période (réglementée) donne aux industries la flexibilité de décider de choses comme le prix des acquisitions, le moment des investissements majeurs ou leur (degré de) compétitivité sur le marché. Selon le schéma, la fongibilité avec d’autres produits environnementaux, tels que les certificats d’efficacité énergétique, peut être utilisée pour répondre aux besoins de conformité, du moins dans la mesure où elle n’est pas préjudiciable à la performance environnementale, c’est-à-dire qu’elle ne dilue pas le plafond.

Troisièmement, gardez-le dynamique et en phase avec l’économie. Les prix des crédits de carbone dans le système d’échange de quotas d’émission de l’UE sont passés de 30 euros chacun à un niveau record de 3 euros en 2013. La principale raison qui a conduit à cette baisse était la récession économique qui l’a précédée et la baisse des émissions qui en a résulté— et donc un besoin (réduit) de quotas. Ce n’est qu’en 2015 que l’UE a introduit une mesure corrective, et pas avant 2018 où des révisions appropriées ont été apportées qui ont permis aux prix de remonter à nouveau. (Cela a été fait en ajustant l’offre de quotas à mettre aux enchères). Depuis, les prix sont à la hausse, les livraisons le 29 mars 2021 clôturées à 42 euros.

Quatre, réfléchissez longtemps, pensez stable. L’une des lacunes du régime de Kyoto est que la période d’engagement n’était pas assez longue. Au moment où les entreprises ont commencé à intégrer la notion de prix du carbone dans leur prise de décision et que les discussions ont atteint les conseils d’administration, il ne restait plus que quelques années de marché. Pour les projets d’énergie propre où les périodes de gestation étaient longues, l’absence de piste suffisamment longue a déclenché des discussions autour de la continuité du marché quelques années à peine après le début du projet. En revanche, le système d’échange de quotas d’émission de l’UE avait / a des périodes de conformité qui ont progressivement augmenté – donnant aux entreprises suffisamment de certitude pour planifier, intégrer et prendre des décisions d’investissement en sachant que les régulateurs ont traité le prix du carbone au sérieux et que le marché était là pour rester. Les entreprises ont besoin d’horizons à long terme pour planifier, faire des investissements et décider de la stratégie d’entreprise. Les institutions et les décideurs doivent concevoir en conséquence; le problème climatique est de toute façon un problème à long terme.

Et cinq, restez simple et transparent. Les preuves historiques sont clairement en faveur du simple. Les coûts de transaction associés à la mise en œuvre et à la gestion d’un système d’échange de droits d’émission augmentent avec le nombre de règles, les exceptions aux règles et les contraintes. À mesure que les coûts de transaction augmentent, le nombre de métiers diminue – et à mesure que le nombre de métiers diminue, les économies de coûts réalisées par le programme diminuent également. Les écarts par rapport à la simplicité ne devraient être autorisés que lorsque ces écarts contribuent à atteindre les objectifs climatiques.

L’auteur est directeur général et chef de la direction, Convergence Energy Services Limited (les opinions sont personnelles)

