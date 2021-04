Échange de crypto-monnaie WazirX enregistre un volume quotidien de plus de 200 millions de dollars

Un rapport récent révèle que l’échange de crypto-monnaie indien WazirX, propriété de Binance, a dépassé le volume quotidien des transactions de 200 millions de dollars. Le rapport a révélé que c’était la première fois que l’échange atteignait un tel jalon depuis son lancement en 2018.

CoinMarketCap a récemment rapporté que WazirX est le 27e échange de crypto-monnaie au monde en fonction des volumes de négociation. La plate-forme dispose désormais d’environ 137 devises disponibles pour le trading, avec un volume de trading quotidien de 218 millions de dollars.

Vous recherchez des nouvelles rapides, des conseils et une analyse de marché? Inscrivez-vous dès aujourd’hui à la newsletter Invezz.

Le commerce est également le plus élevé de tous les échanges cryptographiques basés en Inde. Étonnamment, la société, ainsi que d’autres bourses de crypto-monnaie dans le pays, est confrontée à des problèmes de réglementation stricts sur le marché indien. Le gouvernement indien a même proposé d’interdire les sociétés privées de crypto-monnaie dans le pays.

Les échanges continuent de prospérer malgré les défis réglementaires

Le volume de négociation quotidien de WazirX montre que malgré le défi réglementaire, la bourse continue de voir un nombre croissant d’opérateurs et d’utilisateurs sur la plate-forme.

Avec plus de volume, vous obtenez plus de liquidités, garantissant que les traders reçoivent les meilleurs prix avec des écarts minimaux entre les options d’achat et de vente.

Nischal Shetty, fondateur de WazirX, a commenté le récent jalon, notant que la bourse est désormais la plus importante en Inde en ce qui concerne le volume quotidien des transactions. WazirX a la liquidité et le volume de négociation les plus élevés du marché INR en Inde », a-t-il déclaré.

Astuce: Vous recherchez une application pour investir judicieusement? Négociez en toute sécurité en vous inscrivant avec notre option préférée, eToro: visitez et créez un compte

WazirX est toujours confronté à des problèmes

Les perturbations ont toujours été un problème avec les échanges de crypto-monnaie, en particulier ceux qui tentent toujours d’élargir leurs offres. Au fur et à mesure que la base d’utilisateurs augmente, la plate-forme peut ne pas être large pour répondre aux demandes accrues.

WazirX a connu une panne majeure peu de temps après sa plus haute annonce de tous les temps. Cela a provoqué des pannes du système pendant plus de quatre heures. L’échange de crypto-monnaie a atteint sa limite interne fixée par ses fournisseurs d’infrastructure, provoquant l’arrêt des systèmes. En conséquence, les utilisateurs de la plate-forme n’ont pas été en mesure d’effectuer des transactions normales au cours de cette période. Cependant, les systèmes sont restaurés et la négociation sur la plate-forme a complètement repris.