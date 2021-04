Échange de cyrpto-monnaie WazirX fait face à une panne après des transactions record, maintenant de retour

Crypto-monnaie. Image représentative

L’un des plus grands échanges de crypto-monnaie d’Inde, WazirX, a fait face à une panne dimanche soir. Le fondateur et PDG de la bourse appartenant à Binance, Nischal Shetty, s’est adressé à Twitter pour apaiser les craintes des investisseurs en disant que leurs portefeuilles et leur argent étaient en sécurité et que la bourse cherchait à résoudre le problème dès que possible. WazirX est l’un des nombreux échanges de crypto-monnaie que les investisseurs utilisent pour échanger Bitcoin, Ethereum et même les propres jetons WRX de l’échange.

Ce crash est survenu peu de temps après que l’échange de crypto-monnaie indien WazirX ait franchi 200 millions de dollars en volume de négociation quotidien. Il a été lancé en mars 2018 et avait également introduit ses propres jetons, qui avaient augmenté de 145% en une seule journée. Il s’agit du volume de négociation le plus élevé de tous les échanges cryptographiques sur le marché indien, selon la société, au milieu de l’incertitude réglementaire sur l’utilisation et l’adoption des cryptos par les entreprises et les particuliers dans le pays.

Nous sommes éveillés et nous surveillons les systèmes. Il peut y avoir des erreurs intermittentes, l’équipe travaille à les résoudre. https://t.co/qPrHIwL7O0 – Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 4 avril 2021

A pris plus de temps que prévu. Le trading est maintenant activé! https://t.co/Fr9BKBYYAD – Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 4 avril 2021

Selon CoinMarketCap, WazirX était le 27e échange de crypto-monnaie mondial sur la base du trafic, de la liquidité, des volumes de négociation et de la confiance dans la légitimité des volumes de négociation. Son volume de négociation sur 24 heures s’élevait à 218 millions de dollars avec 137 pièces disponibles pour les clients.

La panne a fait évoluer WazirX sur Twitter, les investisseurs étant confrontés à des retards dans les transactions ou à des transactions ne reflétant pas la bourse. Shetty a déclaré que ce problème serait également résolu.

Pour tous ceux qui disent que les fonds affichent 0, c’est parce que certaines parties du système ne fonctionnent pas. Un de ces systèmes est celui qui montre la valeur du fonds. Il recommencera à s’afficher dès que tous les services seront rétablis. L’équipe travaille à la remise en ligne de tous les systèmes https://t.co/mPTmuwW13s – Nischal (WazirX) ⚡️ (@NischalShetty) 4 avril 2021

L’échange est maintenant de nouveau en ligne, bien que certains investisseurs soient confrontés à des pannes intermittentes.

Lisez aussi: L’échange crypto indien WazirX, appartenant à Binance, franchit 200 millions de dollars de volume de négociation quotidien et envisage 1 milliard de dollars en 2021

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.