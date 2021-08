Échange de lavage possible au sein de l’activité de négociation NFT ⋆ Nouveau média crypto

Au milieu du récent boom de l’industrie NFT, une nouvelle étude révèle que tout le battage médiatique autour des actifs numériques n’est peut-être pas légitime et pourrait même montrer des signes d’échange de lavage.

L’analyse de Nansen de l’industrie

Le secteur des jetons non fongibles a pris d’assaut le monde de la crypto-monnaie cette année et s’est rapidement étendu au-delà. Les NFT ont atteint les médias grand public, les entreprises, les sportifs de premier plan, les musiciens, les acteurs, etc.

La croissance rapide a entraîné une montée en flèche de l’activité commerciale. Maintenant, cependant, Nansen, une plate-forme d’analyse de blockchain, a découvert que les NFT “restent repérés par certaines pratiques de recherche de profit”.

Certains schémas de transaction donnent l’impression que les nouveaux fondateurs de tokens achètent des sommes importantes de leurs actifs à bas prix. Cela pourrait signifier qu’ils achètent et vendent délibérément le même actif dans les deux sens pour créer une illusion de forte demande – une pratique connue sous le nom de « wash trading ».

Cependant, l’analyste de Nansen, Ling Young Loon, affirme que leurs preuves ne sont en aucun cas définitives.

«Bien que quelque chose ne semble pas aller, ce n’est certainement pas une preuve incriminante de wash trading, car ils ne sont pas vendus directement les uns aux autres… les portefeuilles auxquels ils finissent par vendre peuvent être liés, mais cela nécessiterait une étude beaucoup plus rigoureuse. “

Dans l’ensemble, Nansen considère toujours la croissance de l’industrie comme saine et prometteuse. Le rapport de l’entreprise se lit comme suit :

“Les NFT sont une nouvelle verticale brillante, la distribution saine des monnayeurs NFT et le nombre croissant d’acheteurs uniques indiquent une véritable croissance organique.”

Le battage médiatique de la NFT continue

Bien qu’il y ait sans aucun doute de mauvais acteurs dans l’espace, l’industrie nouvelle et inhabituelle des jetons non fongibles a connu une activité et une attention positives ces derniers temps. Ether rocks, une collection d’images de roches sans valeur (selon leur propre créateur), a récemment vu une image se vendre pour 45 ETH – plus de 130 000 $.

Les institutions ne les rejettent pas non plus : le géant des paiements VISA a récemment acheté un CryptoPunk pour plus de 160 000 $ et prédit que les NFT joueront un rôle important dans « le commerce de détail, les médias sociaux, le divertissement et le commerce » à l’avenir.

Même Twitter a décidé de lancer une collection NFT sur le marché “Rarible” d’Ethereum en juin, comprenant l’art de Reply Guy, Vitamin T (Vitamin Twitter), Furry Twitter, twttr jggl, Rare Form, Building Characters et First Born.

La source