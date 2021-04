Échange de valeur sur l’iPhone 11: combien d’argent pouvez-vous obtenir?

Les iPhone 11 et 11 Pro ne sont plus les derniers et les meilleurs iPhones, ce qui signifie qu’il est temps de vérifier vos valeurs d’échange. Que vous cherchiez à vendre votre iPhone 11 pour passer à l’iPhone 12 mini ou même à l’iPhone 12 Pro Max, vous êtes au bon endroit. Tout d’abord, voyons combien cela vaut et comment tirer le meilleur parti de votre échange.

Combien vaut votre iPhone 11/11 Pro?

L’iPhone 11/11 Pro vaut entre 280 $ et 601 $, en fonction de divers facteurs, y compris la taille du stockage, l’état et le fait que vous soyez ou non disposé à accepter un crédit magasin au lieu de l’argent comptant.

Comment vérifier la valeur d’échange de votre iPhone 11/11 Pro

L’iPhone 12 est l’iPhone de dernière génération, et il est connu pour sa valeur extraordinairement bonne par rapport au reste du marché des smartphones. Si vous êtes intelligent, vous pourrez obtenir une valeur décente – et en fonction de la quantité de travail que vous souhaitez faire, un iPhone 11/11 Pro comme neuf pourrait gagner un très joli sou.

Les différents sites d’échange offrent une variation en constante évolution des valeurs pour différentes conditions, mais voici une liste rapide des sites d’échange qui peuvent indiquer la valeur actuelle de votre iPhone X. Rendez-vous simplement sur leurs sites pour voir combien ils offrent actuellement:

Parmi ces options pour échanger votre iPhone 11 ou 11 Pro, nous vous recommandons de l’échanger via notre propre portail d’échange . où vous pouvez obtenir une juste valeur et de l’argent liquide en quelques jours. L’utilisation de notre propre portail d’échange prend également en charge . et nous permet de continuer à faire ce que nous faisons.

Dernières valeurs d’échange de l’iPhone 11/11 Pro pour avril 2021

Chaque mois, nous parcourons certains des meilleurs sites d’échange pour trouver certaines des meilleures offres. Voici quelques-unes des principales valeurs d’échange pour l’iPhone 11/11 Pro pour Avril 2021:

Les meilleures valeurs d’échange de l’iPhone 11

MyPhones via .: 280 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . 360 $ Cash (256 Go, débloqué, bon) Échange Apple: 350 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, déverrouillée, bonne) Gazelle: 287 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Gazelle: 364 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr: 397 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr: 426 $ cash (256 Go, déverrouillé, bon)

Principales valeurs d’échange de l’iPhone 11 Pro

MyPhones via .: 375 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . 450 $ Cash (256 Go, débloqué, bon) Échange Apple: 450 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, déverrouillée, bonne) Gazelle: 383 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Gazelle: 470 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr: 476 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr: 496 $ cash (256 Go, déverrouillé, bon)

Principales valeurs d’échange de l’iPhone 11 Pro Max

MyPhones via .: 350 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . 390 $ Cash (256 Go, débloqué, bon) Échange Apple: 500 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, déverrouillée, bonne) Gazelle: 394 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Gazelle: 463 $ cash (256 Go, débloqué, bon) Decluttr: 566 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr: 601 $ cash (256 Go, déverrouillé, bon)

Vendez vous-même votre iPhone

Si vous souhaitez faire l’effort de vendre votre téléphone vous-même, vous pourrez probablement obtenir beaucoup plus que ce que ces programmes d’échange peuvent offrir. La vente de votre iPhone 11 ou 11 Pro sur eBay, Swappa, Letgo ou Craigslist vous rapportera certainement le plus d’argent en échange de vos biens d’occasion. Vous pouvez en savoir plus sur plus d’options pour échanger et vendre votre iPhone 11 dans notre guide ultime complet.

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: