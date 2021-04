Échange de valeur sur l’iPhone XS: combien d’argent pouvez-vous obtenir?

On a peut-être l’impression que c’est hier qu’Apple a lancé l’iPhone XS, mais est-il déjà temps de vérifier sa valeur d’échange? Quel que soit le téléphone vers lequel vous souhaitez effectuer une mise à niveau, vous serez peut-être curieux de savoir ce que vaut votre iPhone XS ou XS Max. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Voici comment tirer le meilleur parti de votre téléphone…

Combien vaut votre iPhone XS?

L’iPhone XS vaut entre 201 $ et 275 $, selon que vous négociez le modèle Max, la taille de stockage, son état et si vous allez ou non prendre un crédit en magasin.

Comment vérifier la valeur d’échange de votre iPhone XS

Comparé au reste de la gamme iPhone, l’iPhone XS est un appareil assez moderne. Grâce à cela, vous seriez surpris de voir à quel point il a conservé sa valeur. Vous allez presque certainement obtenir un joli sou pour cet iPhone XS ou XS Max, et en fonction de la quantité de travail que vous êtes prêt à effectuer, vous pourrez peut-être vous rapprocher de votre prix d’achat initial que vous ne le pensez.

Le moyen le plus simple de savoir combien vaut votre iPhone XS ou XS Max et d’obtenir rapidement de l’argent est de vérifier les prix qu’une grande variété d’entreprises sont disposées à vous proposer pour votre ancien appareil. Voici une liste rapide des sites d’échange qui sont prêts à vous payer pour votre appareil en ce moment. Gardez à l’esprit que tous ces sites ont des prix qui changent constamment – les offres premium d’aujourd’hui pourraient être les restes dérisoires de demain.

Il existe de nombreux sites qui vous proposeront de l’argent ou des crédits pour votre appareil, et vous pouvez tous les consulter ci-dessous.

Dernières valeurs d’échange de l’iPhone XS pour avril 2021

Chaque mois, nous parcourons certains des meilleurs sites d’échange pour trouver certaines des meilleures offres. Voici quelques-unes des principales valeurs d’échange pour iPhone XS et XS Max pour Avril 2021:

Principales valeurs d’échange de l’iPhone XS

MyPhones via .: 240 $ cash (64 Go, débloqué, bon) MyPhones via . 275 $ Cash (256 Go, débloqué, bon) Échange Apple: 300 $ Carte cadeau Apple (toute capacité, déverrouillée, bonne) Gazelle: 201 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Best Buy: 215 $ (64 Go, modèle de transporteur, bon) Decluttr: 255 $ cash (64 Go, débloqué, bon) Decluttr: 275 $ cash (256 Go, déverrouillé, bon)

Apprendre encore plus

Si vous souhaitez donner la priorité à la valeur commerciale maximale plutôt qu’à la vitesse et à la facilité, vous voudrez peut-être envisager de vendre votre appareil vous-même. eBay propose un excellent outil pour trouver les prix tendances des appareils d’occasion, et d’autres services tels que Swappa, Letgo ou Craigslist peuvent également être d’excellents endroits pour vendre votre appareil.

Assurez-vous d’en savoir plus sur la façon d’échanger votre iPhone XS dans notre guide ultime complet.

