Échange d’or une bonne idée

Le Securities and Exchange Board of India (SEBI) a ajouté une bouffée de fraîcheur au marché des matières premières en lançant l’idée d’avoir une nouvelle bourse au comptant de l’or. En termes simples, les acheteurs et les vendeurs traitent le reçu électronique d’or qui est délivré une fois que le métal est mis dans le coffre-fort. Le dépositaire aide dans ce processus et la chambre de compensation autorise la transaction. Lorsque la livraison est requise, l’EGR (reçu électronique d’or) est échangé et le métal physique peut être prélevé avec tous les droits/taxes requis payés. C’est probablement le meilleur choix car il peut également être utilisé à l’avenir pour d’autres produits de base.

L’une des idées maîtresses est la nécessité pour l’Inde de devenir un fixateur de prix car elle est le deuxième plus gros consommateur. Ce ne sera pas facile, car l’or est importé et donc le prix sera fixé à l’extérieur du pays. Mais pour quiconque souhaite acheter de l’or à titre d’investissement ou de consommation, cela peut se faire avec facilité et transparence sur la bourse. N’importe qui peut acheter, échanger ou investir via l’EGR sans traiter physiquement le métal. Par conséquent, il aide les consommateurs. SEBI a-t-il demandé si cela devrait être autorisé sur les bourses existantes ou si de nouvelles bourses devraient être créées ? Cela n’aura pas d’importance car le produit est bien défini.

Mais une pensée ici est qu’il existe actuellement trois avenues pour traiter l’or sans détenir le métal. Le premier est l’ETF (fonds négocié en bourse) géré par divers fonds communs de placement dont l’actif sous gestion est d’environ 13 000 crore. Ici, on achète les unités et on peut techniquement les convertir en or car le fonds doit maintenir des réserves proportionnelles à la taille du corpus. Mais, généralement, les détenteurs sont là pour le gain à la hausse et entreront et sortiront en fonction des mouvements de prix.

La seconde est la bourse à terme, où le MCX (Multi Commodity Exchange) a des volumes de transactions incroyables. Ici, les traders profitent du mouvement des prix à terme et utilisent la plate-forme comme moyen d’investissement. Ici aussi, on n’est pas obligé de détenir le métal, mais on peut négocier sur l’échange et gagner de l’argent, bien que la livraison soit possible. Les prix à terme sur le COMEX (appartient au NYMEX) servent de base aux prix partout dans le monde et, par conséquent, l’avantage du trading a été bien exploité. Le MCX avait des volumes d’échange de lingots de `29 lakh crore au cours de l’EX20 et de `35,11 lakh crore en neuf mois de FY22.

Le troisième est l’obligation souveraine en or qui est gérée par la RBI pour le gouvernement. On peut acheter l’équivalent en or d’obligations au prix en vigueur et conserver l’obligation pendant une période fixe de huit ans. Un intérêt de 2,5% est payé sur ces obligations et on peut sortir après cinq ans ou négocier sous forme de demat. Il n’y a cependant aucune option pour obtenir le métal car l’idée était de profiter du mouvement des prix sans augmenter la demande d’or. Actuellement, le total des obligations en circulation valent environ 26 000 crores, ce qui équivaut à environ 68 tonnes. C’est bon pour un investisseur qui a un mandat fixe à l’esprit.

La question intéressante ici est que lorsqu’il existe déjà trois options pour tirer parti du prix de l’or, une bourse de l’or fonctionnera-t-elle pour attirer les investisseurs ? Il existe, bien sûr, différents niveaux d’expertise impliqués dans les transactions sur le marché à terme tandis qu’un ETF s’occupe de l’argent avec ses connaissances. L’obligation souveraine en or est un produit vanille dont on obtient la valeur ainsi que les intérêts. Le trading de contrats à terme exige que les individus soient habiles au trading de produits dérivés. Le facteur distinctif sera finalement le coût impliqué dans l’entrée et la sortie de la transaction car le prix sous-jacent aura tendance à converger car les marchés arbitreront pour égaliser les prix.

Fait intéressant, on peut également acheter des pièces d’or dans les banques, ce qui est la quatrième option pour ceux qui veulent simplement détenir de l’or. La nouvelle bourse de l’or ajoutera donc une autre dimension et ouvrira la concurrence entre les modes. Les bourses d’actions/de matières premières peuvent idéalement avoir deux plates-formes pour le spot et les futures et rendre les choses transparentes. En fait, ils ont déjà des échanges au comptant où ce produit peut être ajouté. Certes, il y a des moments intéressants à venir.

