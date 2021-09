Échanger contre un Z Fold3 ou un Z Flip3 ? Ce que vous devez savoir et comment tirer le meilleur parti de vos téléphones

Les derniers téléphones pliables de Samsung ne sont peut-être pas aussi chers que les générations précédentes, mais ils restent très coûteux, le Z Flip3 commençant à 1 000 $ et le Z Fold3 à 1 800 $. La société est connue pour offrir des valeurs commerciales remarquablement équitables ces dernières années, et pour ces téléphones en particulier, vous pouvez envoyer à Samsung quatre appareils d’échange stupéfiants, ce qui pourrait réduire les coûts. Mais les choses peuvent devenir un peu compliquées. Ici, nous entrons dans les détails de ce que chaque téléphone vaut pour Samsung et comment obtenir la meilleure valeur pour vos métiers.

Vous pouvez actuellement échanger l’un des 77 modèles de téléphones distincts de cinq fabricants différents : Samsung lui-même, Apple, Google, Motorola et LG. Le premier téléphone que vous échangez vaudra un “crédit d’échange amélioré” allant jusqu’à 750 $ pour le Fold3 ou jusqu’à 700 $ pour le Flip3. Les deuxième, troisième et quatrième appareils que vous échangez vous rapporteront généralement moins de crédit – jusqu’à 700 $ chacun pour l’un ou l’autre appareil pliable. (Vous pouvez également échanger des appareils avec des écrans fissurés, mais ils vaudront évidemment moins.)

Alors que le nombre maximum d’appareils que vous pouvez échanger est de quatre, Samsung ne continuera à accepter des échanges que jusqu’à une “valeur de crédit d’échange maximale” de 100 $, soit 1 700 $ pour le Fold3 ou 900 $ pour le Flip3. Donc, si vous avez deux ou trois téléphones qui atteignent ce plafond, c’est tout ce que vous pouvez échanger.

Voici un tableau des valeurs que l’entreprise propose actuellement pour chaque téléphone qu’elle accepte. (Les lecteurs aux yeux d’aigle peuvent repérer quelques irrégularités ici ; nous y reviendrons dans un instant.)

Comme vous pouvez le voir, bien que les prix normaux soient cohérents, les prix améliorés proposés par Samsung varient selon que vous négociez pour le Fold3 ou le Flip3. Certaines différences sont logiques : le Samsung Galaxy S21 Ultra vous rapportera 750 $ de crédit pour un Fold3, mais seulement 700 $ pour un Flip3. Considérant que le premier est beaucoup plus cher, cela se vérifie.

Il existe un certain nombre de téléphones pour lesquels Samsung paiera plus lorsque vous obtenez un Flip par rapport à un Fold.

D’autres différences sont plus bizarres. Par exemple, à des prix améliorés, le Galaxy Z Fold de première génération vous offrira 650 $ sur un Fold3, mais seulement 350 $ sur un Flip3. C’est tout à fait l’écart. Encore plus étrange, sa valeur normale – c’est-à-dire ce que Samsung offrira pour cela lors de votre deuxième échange ou plus – est de 500 $, ce qui signifie que si vous prenez le prix “amélioré” pour votre Fold d’origine lors de l’échange pour un Flip3, vous obtenez une affaire bien pire.

Il existe également un certain nombre de téléphones pour lesquels Samsung paiera plus cher (en valeur améliorée) lorsque vous obtenez un Flip par rapport à un Fold, bien que le Flip soit moins cher au départ. Certaines des plus grandes différences incluent les Galaxy S8 et S8+, qui valent respectivement 100 $ et 150 $ pour un Fold3, mais 350 $ pour un Flip3 (le S7 Edge, le S7 Active, le S8 Active et le Galaxy S7 ordinaire sont tous dans le même bateau ). Chaque appareil Pixel vaut également plus pour un Flip que pour un Fold. Exemple concret : le plus petit Pixel 3a vous offrira 350 $ de réduction sur votre premier échange vers le Flip3, mais seulement 150 $ de réduction sur un Fold3.

Les transactions les plus précieuses sont un S21 Ultra ou un Note20 Ultra vers un Fold3 : chacune vaut 750 $ en crédit amélioré. Le moins précieux ? Un LG G8 avec un écran cassé, pour lequel Samsung paiera la totalité de 12 $ lors de votre deuxième, troisième ou quatrième échange. Pourtant, mieux vaut le recycler gratuitement ou le garder dans un tiroir pour toujours.

Samsung offre également la moitié d’une paire de Galaxy Buds2 lorsque vous achetez l’un ou l’autre téléphone. Ce n’est pas une raison pour dépenser des milliers de dollars, mais bon, un bonus est un bonus.

Il peut également être utile de réévaluer quel appareil pliable vous allez acheter en fonction des téléphones que vous possédez déjà. Si vous avez un Fold de première génération et un Pixel 3a, l’échange de ces deux appareils (Pixel d’abord !) La combinaison la plus précieuse de ces deux téléphones vers un Galaxy Z Fold3 est de 700 $, ce qui vous laisse toujours un onglet de 1 100 $.

La gauche: Ces deux téléphones valent au maximum 700 $ pour un Fold3. Droit: 850 $ vers le Flip3.

Quel que soit le téléphone que vous envisagez d’acheter, assurez-vous de jouer avec l’outil d’échange et de voir quelle permutation de vos téléphones vaut le plus. Samsung vous avertit que vous devriez “Entrez d’abord vos appareils d’échange plus chers et/ou plus récents pour maximiser votre crédit d’échange avec la valeur d’échange améliorée”, mais ce n’est pas nécessairement toujours le cas.

