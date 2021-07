Échanger de la viande rouge contre du poisson gras peut réduire la migraine

09/07/2021 à 18h30 CEST

Modifier la consommation de certains des acides gras peut réduire la gravité de la migraine, l’une des principales causes de handicap dans le monde.

Plus précisément, il a été montré que les acides gras omega-3 diminuer l’inflammation et certains dérivés d’oméga 6 favoriser la douleur.

L’étude a été réalisée par des chercheurs de l’Université de Caroline du Nord et a été publiée dans la revue The BMJ.

La meilleure prescription contre la migraine

Pour voir si la quantité de ces acides gras dans l’alimentation pouvait affecter les migraines, ils se sont inscrits 182 personnes diagnostiquée dans cet essai randomisé.

Les chercheurs ont conçu trois régimes différents et ont ainsi divisé les patients en groupes :

Le premier groupe avait un régime témoin qui maintenait la quantité moyenne acides gras oméga 6 et oméga 3 consommé par une personne vivant aux États-Unis.

Le deuxième groupe avait un régime qui augmentation des oméga 3 et maintien des acides gras oméga 6 dans les niveaux moyens.

Enfin, le régime alimentaire du troisième groupe augmentation des acides gras oméga 3 et diminution des acides gras oméga 6.

Les participants ont également reçu un journal électronique pour enregistrer combien d’heures par jour ils avaient mal à la tête. De plus, ils ont tous continué à prendre leur traitements habituels.

Les résultats étaient clairs : ceux qui ont suivi le alimentation riche en oméga 3 et pauvre en oméga 6 ils ont vécu la plus grande amélioration.

Dans le même ordre d’idées, les patients qui ont suivi l’un des l’indemnité de subsistance ils ont connu Moins de douleur que le groupe témoin.

L’importance d’une alimentation équilibrée

Les chercheurs notent qu’en raison de la quantité de les aliments transformés consommés aujourd’hui, nous prenons plus d’acides gras oméga 6 et moins d’oméga 3.

Nos ancêtres mangeaient des quantités et des types de graisses très différents par rapport aux régimes modernes.

Actuellement, acides gras polyinsaturés, que notre corps ne produit pas, ont considérablement augmenté et, comme le souligne cette étude, c’est quelque chose qui doit être équilibré.

Cette augmentation est due à la ajout d’huiles comme le maïs, le soja et les graines de coton à de nombreux aliments transformés tels que les pommes de terre ou les craquelins.

Par conséquent, l’une des recommandations les plus répandues et les plus courantes pour améliorer la santé est de baser notre alimentation sur nourriture fraîche.

Oméga 3 et Oméga 6

Comme le souligne cette étude, il doit y avoir un corrélation correcte entre les acides gras oméga 3 et 6.

L’idéal pour l’obtenir Équilibre est de suivre un régime avec moins de viande rouge et de saucisses et plus de légumes, de poisson et de noix.

Consommation de acides gras essentiels oméga 3 a des avantages associés sur la prévention des maladies cardiovasculaires

Il a également des effets sur système immunologique et est associé à la prévention des maladies inflammatoires et cutanées.

Fruits de mer et poissons, en particulier poisson bleu (thon, saumon, sardine, maquereau, chinchard, anguille & mldr;), l’huile d’olive, la viande, le lait ou les œufs sont des sources d’oméga 3.

La prise de acides gras oméga 6, car ils aident à réguler l’énergie et procurent des avantages sur le santé des os et la peau.

le des graines et les huiles dérivées de graines (tournesol, maïs et sésame), de fruits secs (noix, pignons, arachides, amandes), de quinoa ou de grains entiers, contiennent des oméga 6.

Migraine : une maladie invalidante

La migraine est un trouble neurologique qui se manifeste par un mal de tête sévère ou sévère et peut s’accompagner de vomissements et d’une intolérance à la lumière et au son.

Selon l’OMS, il est la 8ème maladie la plus invalidante de l’humanité en jours de capacité pendant des années vécues.

Elle affecte l’avant ou toute la zone du crâne et se manifeste sous forme de convulsions ou d’attaques. Deux existe les types principaux symptômes des migraines :

Migraine sans aura (migraine commune) : provoque une douleur lancinante modérée à sévère d’un côté de la tête et s’aggrave avec une activité physique normale. La douleur dure de 4 à 72 heures si elle n’est pas traitée. Migraine avec aura (migraine classique) : Certaines personnes souffrant de migraines ont une aura jusqu’à 30 minutes avant d’avoir une migraine. Les symptômes de l’aura incluent la vision de lignes ondulées, de lumières clignotantes ou d’objets qui semblent déformés.

Concernant son traitement, la migraine est une maladie chronique qui vous accompagnera toute votre vie.

Bien qu’il ne comporte pas de risque de décès, il peut dans certains cas entraîner une invalidité. Il n’y a pas de remède, mais c’est une maladie gérable.