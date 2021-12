Échanger des cryptos ? Dans une déclaration officielle, le gouvernement de Modi n’a pas l’intention de stimuler le secteur des crypto-monnaies en Inde

Le gouvernement n’a pas l’intention de stimuler le secteur des crypto-monnaies en Inde. Image représentative

Avant l’introduction très attendue du projet de loi sur la réglementation des crypto-monnaies en Inde, le gouvernement central a déclaré lundi 6 décembre 2021 au Parlement qu’il n’avait pas l’intention de stimuler le secteur des crypto-monnaies en Inde. Cette déclaration a été faite par le ministre d’État de l’Union au ministère des Finances, Pankaj Chaudhary, dans une réponse écrite à une question.

« Le gouvernement n’a pas l’intention de stimuler le secteur des crypto-monnaies en Inde », a déclaré Chaudhary.

Répondant à une autre question sur la fiabilité de la crypto-monnaie et sur la possibilité pour le gouvernement de réguler le marché, Chaudhary a déclaré : « Actuellement, les crypto-monnaies ne sont pas réglementées en Inde. Le gouvernement ne collecte pas de données sur le secteur des crypto-monnaies. Un projet de loi sur la crypto-monnaie et la réglementation de la monnaie numérique officielle a été inclus pour être introduit dans le Lok Sabha Bulletin-Part II dans le cadre des affaires du gouvernement qui devraient être abordées lors de la septième session du dix-septième Lok Sabha, 2021. »

Le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises au Parlement qu’il ne collectait pas de données sur les échanges cryptographiques opérant en Inde. Lundi, il a également déclaré que le gouvernement ne collectait pas de données sur les détails et le nombre de personnes utilisant/négociant/investissant actuellement dans les Bitcoins avec l’argent investi.

Le gouvernement devrait présenter le projet de loi sur la crypto-monnaie au Parlement après avoir obtenu l’approbation du Cabinet.

Pendant ce temps, RBI prévoit également d’introduire une monnaie numérique de la banque centrale (CBDC).

« L’introduction de la CBDC a le potentiel de fournir des avantages importants tels qu’une dépendance réduite à l’égard des espèces, un seigneuriage plus élevé en raison de coûts de transaction inférieurs, un risque de règlement réduit. L’introduction de la CBDC pourrait également conduire à une option de paiement plus robuste, efficace, fiable, réglementée et légale. Il existe également des risques associés qui doivent être soigneusement évalués par rapport aux avantages potentiels », a déclaré Chaudhary en réponse à une autre question du Lok Sabha.

« Comme la CBDC est soutenue par la banque centrale d’un pays, en dehors d’autres avantages, elle n’aura pas la volatilité qui est normalement associée aux crypto-monnaies privées », a-t-il ajouté.

