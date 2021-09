Échanger des vêtements, parler de durabilité sont la clé du centre communautaire – WWD

Après avoir ouvert tranquillement en mai, le Sustainable Fashion Community Center situé au 1795 Lexington Avenue à Harlem s’est étendu au deuxième étage et a accueilli les acheteurs et les passants curieux.

L’emplacement d’East Harlem a “The Swap Shop” en bas et “The Fair Trade Gift Shop” à l’étage. Les visiteurs trouveront un centre de recyclage de vêtements, un pop-up dirigé par les membres et un espace sûr pour se rassembler, partager et éduquer. Il y a aussi l’exposition “UnFair: The Story of Consumption, Production and Unsustainable Thinking” qui est cachée. Un fait de l’exposition qui secoue les gens est que lorsque les parents de Reyes sont nés, il y avait 2,3 milliards de personnes et maintenant il y en a 7,8 milliards, mais chaque année, environ 150 milliards de vêtements sont fabriqués.

La fondatrice Andrea Reyes a conçu le concept qu’elle espère étendre à d’autres endroits. L’association à but non lucratif Chashama s’est associée au Department of Small Business Services de la ville de New York dans le cadre de son programme Enliven NYC Startup, qui met en relation gratuitement les petites entreprises avec des vitrines temporairement vacantes. Pendant la pandémie, de nombreuses petites entreprises ont eu du mal à lever ou à accéder à des capitaux pour les baux commerciaux. Storefront Startup s’adresse aux propriétaires d’entreprise qui vivent dans des quartiers à revenus faibles à modérés des cinq arrondissements de la ville.

Après avoir emménagé le 8 mai, qui était la « Journée du commerce équitable », Reyes a participé au programme d’emploi d’été pour les jeunes en recrutant 15 stagiaires âgés de 16 à 21 ans pendant six semaines. En novembre, elle a commencé à organiser des réunions de planification sur l’ouverture d’un espace, alors elle a sauté sur l’occasion qu’elle n’avait pas vue lorsqu’elle a été offerte au printemps dernier. Lorsque l’espace à l’étage s’est ouvert deux mois plus tard, elle l’a également pris. L’aménagement du deuxième étage, qui était autrefois un cabinet médical avec plusieurs pièces, convient bien à SFCC. Des ateliers peuvent y être organisés et un “coin de livre de mode durable” est en cours de création, a déclaré Reyes.

En bas, il y a l’échange de vêtements où les gens apportent des dons et peuvent ensuite sélectionner jusqu’à 10 pièces pour 15 $. Dans la boutique de cadeaux du commerce équitable, vous trouverez du café équitable de Colombie et du Nicaragua, des produits artisanaux du Guatemala et d’autres articles. Ayant enseigné au Fashion Institute of Technology et au LIM, entre autres écoles, Reyes a fait des recherches sur le commerce de détail et le commerce expérientiel pendant des années. «Je crois que l’échange est un moyen d’amener les gens à la porte et peut-être de les lancer dans leur éducation à la durabilité. Grâce à cela, je peux avoir cette conversation sur la surproduction, la surconsommation, les formats de vente et les petites entreprises », a déclaré Reyes.

Espérant que cet automne sera une saison chargée et ouverte à la possibilité d’étendre le format à d’autres domaines, elle a déclaré: «Nous pensons que chaque quartier devrait avoir un espace comme celui-ci. Il ne s’agit pas seulement d’acheter des choses. Il s’agit d’entrer après avoir nettoyé votre garde-robe et de parler des aspects mentaux et physiques qui entrent dans la consommation. Nous espérons apparaître dans différents quartiers. Nous voulons commencer par ceux qui ont besoin de quelque chose comme ça.

S’adressant à d’autres organisations partageant les mêmes idées qui ont la possibilité de prendre des espaces, Reyes a déclaré qu’elle était également encouragée par l’explosion du secteur de la réutilisation. Elle fait partie du programme « DonateNYC » du Département de l’assainissement de la ville de New York. Concentrée sur Lexington Avenue, Reyes plaisante en disant qu’elle veut se trouver un emploi. Une fois que SFCC pourra continuer sans qu’elle ait à superviser les opérations quotidiennes, elle s’attend à ce que «à ce moment-là, d’autres opportunités se présentent pour prendre de la place dans d’autres endroits».

Le SFCC possède également un jardin à l’arrière avec des légumes qui ont été donnés par McEnroe Farms. Les visiteurs se voient souvent offrir une ou deux tomates du potager. L’exposition était également un projet localisé créé par les stagiaires du centre. Ils ont souligné l’exploitation des femmes dans la production de vêtements, l’industrialisation, l’évolution des usines, l’incendie de l’usine Triangle Shirtwaist de 1911 qui a fait 134 morts et l’effondrement de l’usine de confection Rana Plaza en 2013 qui a fait 1 134 morts. Compte tenu de l’intérêt pour l’exposition, elle pourrait devenir permanente, a déclaré Reyes.