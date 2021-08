Échangeriez-vous la durée de vie de la batterie contre un téléphone Samsung avec un emplacement S Pen ?

in

Eric Zeman / Autorité Android

2021 a été une année plutôt intéressante pour les fans de Samsung, car le fabricant saute la série Galaxy Note cette année en faveur de l’introduction du S Pen sur le Galaxy S21 Ultra et le Galaxy Z Fold 3.

Le seul inconvénient de cette approche est que le S21 Ultra et le Z Fold 3 n’ont pas réellement d’emplacements intégrés pour stocker le S Pen. Au lieu de cela, vous devrez acheter un étui de téléphone séparé qui vous permettra de ranger le stylet.

Un emplacement intégré a cependant un coût, et le Note 20 Ultra l’a bien démontré. Le coût le plus important semble être la capacité de la batterie, car le Note 20 Ultra offrait une batterie de 4 500 mAh par rapport à la batterie de 5 000 mAh du S20 Ultra, tout aussi grande. Est-ce un compromis que vous êtes prêt à faire ? Faites-le nous savoir via le sondage ci-dessous.

Il n’est pas garanti qu’un emplacement S Pen intégré entraînera une réduction de la capacité de la batterie, mais l’emplacement prend définitivement de la place dans la conception d’un téléphone. Et cet espace peut en effet être utilisé pour la capacité de la batterie, des caméras supplémentaires (ou des capteurs plus grands) et/ou d’autres composants.

Néanmoins, faites-nous savoir si vous êtes heureux de faire ce compromis via le sondage ci-dessus. Et laissez un commentaire ci-dessous si vous avez plus à partager.