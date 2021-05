Échanges crypto-crypto, expliqués

Compartir

Trouver un fournisseur fiable et avoir une certitude quant aux tarifs peut être délicat.

Tout comme les entreprises avec des décennies d’expérience dans le commerce gagnent la confiance des acheteurs, les marques de crypto qui existent depuis les débuts de Bitcoin gagnent en crédibilité & mdash; établir une feuille de route pour fournir un service fiable.

De plus en plus de grandes entreprises acceptent les actifs numériques comme moyen de paiement, ce qui signifie que les crypto-monnaies entrent de plus en plus dans notre vie quotidienne. Mais pour parvenir à une adoption massive, les nouveaux arrivants méritent d’utiliser des plates-formes qui offrent une transparence totale en ce qui concerne les frais de négociation & hellip; ainsi qu’un service client réactif s’ils ont besoin d’assistance. Les grandes marques proposent désormais une fonctionnalité de chat en direct, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent parler à une personne réelle s’ils ont des questions ou ont besoin de conseils de dépannage.

Les marchés en évolution rapide signifient également que la valeur des crypto-monnaies peut fluctuer fortement … et pratiquement sans préavis. Cela peut entraîner un glissement, où le montant de la crypto-monnaie B que vous obtenez en échange de la crypto-monnaie A diminue dans le temps nécessaire pour finaliser une transaction.

Des fournisseurs comme Changelly contrent cela en offrant un taux de change fixe, ce qui signifie que vous «saurez combien de crypto-monnaies vous recevrez à l’avance». en échange de frais de transaction plus élevés. Vous pouvez également réduire les coûts en utilisant un taux variable et en négociant vos actifs numériques au prix actuel du marché. Le service intuitif de Changelly est désormais disponible via & nbsp; Ledger, qui offre un moyen simple et sécurisé d’échanger des crypto-monnaies.