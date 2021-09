Échangez vos CRED Coins pour obtenir des offres exclusives sur les voyages internationaux

L’île de luxe des Maldives, connue pour ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux turquoise scintillantes et ses palmiers verdoyants, est en tête de liste des endroits de rêve. (Crédit photo : Pixabay)

La saison des fêtes approche à grands pas et la saison IPL a également apporté un peu de joie aux Indiens fatigués, qui ont hâte de voyager. Avec une majorité de la population vaccinée, il est maintenant sûr d’explorer des vacances vers des destinations exotiques. L’île de luxe des Maldives, connue pour ses plages de sable blanc immaculé, ses eaux turquoise scintillantes et ses palmiers verdoyants, est en tête de liste des endroits de rêve.

Le CRED a permis aux Indiens de préparer plus facilement leurs sacs de voyage une fois la saison IPL en cours terminée, avec des offres exceptionnelles sur une liste organisée de propriétés internationales triées sur le volet, qui peuvent être trouvées dans la section Voyage de l’application. La communauté réservée aux membres rend la saison IPL plus gratifiante pour ses membres avec des offres exclusives sur des propriétés de luxe aux Maldives et à Dubaï en utilisant des pièces CRED, qui sont gagnées pour payer les factures de carte de crédit à temps.

Des activités comme la plongée en apnée aux buffets somptueux, le CRED n’aide pas seulement aux réservations, mais aide les membres à créer de précieux souvenirs. En ce qui concerne les offres, les nouveaux membres qui réservent entre le 29 et le 30 septembre recevront un cashback de 15% sans limite supérieure. Alors que les membres qui ont déjà profité d’offres, obtiendront un remboursement de 10% sur le montant de la réservation sans limite supérieure. La bonne nouvelle est que, bien que l’offre de remise en argent de 15 % se termine le 30 septembre à minuit, la remise en argent de 10 % demeure.

En plus de cela, les membres du CRED reçoivent un bon de vol assuré d’une valeur de Rs 5000 sur les réservations de vol dans la section Voyage de l’application pour tout montant supérieur à Rs 50 000 et un sac chic de Swissbrand pour les achats supérieurs à Rs 1 000,00 au cours des deux. période d’offre de jours – 29 et 30 septembre. Les membres bénéficient d’un forfait tout compris avec petit-déjeuner, déjeuner et dîner gratuits ainsi que des boissons de qualité supérieure tout au long de la journée. La conversion de vos pièces CRED pour collecter des souvenirs inoubliables de votre vie n’est-elle pas une affaire à explorer ?

Un regard sur les stations balnéaires et les hôtels

Aux Maldives : Holiday Inn Kandooma Resort, Kaani Palm Beach à Maafushi, Siyam World, Sun Island Resort, Paradise Island Resort parmi de nombreuses autres propriétés de premier ordre.

Les membres peuvent également trouver des offres sur les séjours à Dubai au Four Points by Sheraton, au Park Regis Hotel parmi tant d’autres.

Ce n’est pas tout. CRED, le sponsor officiel de l’IPL, a également mis en place un classement Mega Jackpot pour que les membres CRED échangent leurs pièces CRED et obtiennent des récompenses passionnantes au quotidien. Ces offres exclusives inédites sont destinées à sa communauté réservée aux membres et concernent les voyages, le magasin CRED, le paiement CRED et la section récompenses de l’application.

En échangeant des pièces CRED sur l’application CRED, les membres deviennent automatiquement éligibles pour les récompenses et les prix passionnants du classement Mega Jackpot de CRED. Semblable à une équipe qui monte dans le classement IPL en remportant un match, un membre continue de monter dans le classement et augmente ses chances de gagner les manches quotidiennes. Toutes ces offres, remises et offres sont exclusivement conçues pour les membres CRED afin de maximiser le potentiel de leurs pièces CRED.

Alors que les trois premiers membres du classement du 29 septembre remportent des voitures KIA, le membre le mieux classé remporte une KIA Seltos HTX IVT. Le membre classé deuxième obtient un KIA Seltos THE, tandis que le membre classé troisième gagne un KIA Sonet HTE.

Voyager, c’est se détendre l’esprit, le corps et l’esprit, sans se soucier du monde. Cela a été rendu possible par le CRED car toutes les propriétés de luxe répertoriées sur l’application adhèrent aux plus hauts niveaux de sécurité et d’hygiène pour que les membres puissent profiter d’options de voyage plus sûres. Et, si vous ne pensez pas à voyager dans les circonstances actuelles, vous avez la possibilité de réserver maintenant et de voyager plus tard, même en 2022, pour certaines des propriétés. En ce qui concerne les offres et les offres pour ses membres privilégiés, le CRED a toujours une longueur d’avance. Utilisez vos pièces CRED pour survoler des lieux et découvrez l’emplacement international passionnant dont vous avez toujours rêvé.

Il est temps de créer des souvenirs inoubliables et de voyager en toute sécurité avec CRED !

