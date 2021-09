Échangistes : ce que le casting de la comédie fait maintenant

Alex Désert (Charles)

Alex Désert a joué Charles dans Swingers et a eu une carrière bien remplie depuis son interprétation dans le film. En termes de films, Désert est apparu dans le film de comédie romantique High Fidelity, Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day dirigé par Steve Carell, et plus encore.

Il est également apparu dans plusieurs émissions de télévision, y compris la version des années 1990 de The Flash, la série sur le passage à l’âge adulte, Boy Meets World, la sitcom Becker, a exprimé plusieurs personnages dans The Avengers: Earth’s Mightiest Heroes, The LeBrons, Better Things, Sing It ! Et beaucoup plus. Il a également repris la voix de Carl Carlson et Lou dans Les Simpson, en remplacement de Hank Azeria.

À venir, Désert a plusieurs choses en tête, y compris les émissions de télévision Women of the Movement, A League of Their Own et The Breakup Diet. Il apparaîtra également dans les films Bolivar et Tout ce que j’ai toujours voulu dire à ma fille sur les hommes, il va donc passer quelques années amusantes remplies de choses géniales à espérer.