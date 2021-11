Échantillons d’ADN de test d’écouvillonnage COVID à vendre

par Martin Armstrong, Armstrong Economics :

Cignpost Diagnostics, une société de test COVID basée au Royaume-Uni, a probablement vendu des échantillons d’écouvillons contenant l’ADN des clients. La société a affirmé qu’elle avait le droit de vendre des données à des tiers dans le but « d’en savoir plus sur la santé humaine ». Cependant, le formulaire de consentement est enterré parmi la longue fiche d’information sur les tests, et la société vend principalement des tests en déplacement aux voyageurs à la recherche de résultats rapides. Cignpost Diagnostics a admis en petits caractères qu’ils « peuvent recevoir une compensation » pour avoir vendu l’ADN des clients à des « collaborateurs ».

La loi britannique exige explicitement la protection des données privées, et des clients en colère affirment que la société n’a pas clairement informé les utilisateurs que leur ADN sensible serait vendu à profit pour mener des recherches inconnues. Le Bureau du Commissaire à l’information (ICO) et la Human Tissue Authority mènent actuellement une enquête. « Il n’y a pas de données personnelles plus sensibles que notre ADN. Les gens devraient être informés de ce qui lui arrive d’une manière claire, ouverte et honnête afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées quant à savoir s’ils veulent y renoncer », a déclaré le sous-commissaire de l’ICO, Steve Wood.

Cignpost Diagnostics sait qu’ils ont tort et a commencé à revenir sur leur politique. Un porte-parole de la société a récemment affirmé que tous les échantillons d’écouvillonnage étaient détruits une fois que le client avait été informé de ses résultats. Pourquoi l’entreprise prétendrait-elle alors avoir des « collaborateurs » et un plan pour tirer profit de l’ADN qu’elle a compilé ? Trois millions de tests ont déjà été distribués. On ne sait pas si la société a réellement détruit les échantillons d’écouvillonnage, car elle n’a prétendu l’avoir fait qu’après avoir été la cible de tirs.

