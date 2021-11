Échapper à la réalité : ne peut pas fuir l’attrait des « salles d’évasion »

Alors que la visite vidéo se poursuivait, les agents ont découvert les indices cachés, l’un après l’autre, les menant au meurtrier.

Par Reya Mehrotra

C’était une journée décontractée au marché. Lorsque Saalima Shaikh est rentrée chez elle, la porte était entrouverte. « Étrange », pensa-t-elle, car son frère ne serait jamais aussi négligent de laisser la porte ouverte. Quand elle est entrée chez elle, il s’est allongé sur le sol en paix. Les yeux mi-clos comme somnolents. Ses vêtements en désordre et les lèvres entrouvertes. Son cœur manqua un battement et elle se précipita pour vérifier son souffle. Aucun signe de vie. Elle jeta un coup d’œil autour d’elle mais ne trouva aucun signe de lutte. Les mains tremblantes, elle a pris son téléphone pour appeler les flics et s’est précipitée pour informer le voisin. Shoaib Shaikh et son voisin n’étaient pas en bons termes, mais c’était une période de deuil. En un rien de temps, le silence béant a été remplacé par l’écho des sirènes de police, des pas précipités et des murmures bruyants.

Shoaib avait été assassiné. Lorsque la détective Sadiqa s’est vue confier l’affaire, sa première étape a été de sélectionner une équipe d’agents. Une fois terminé, la détective a organisé une vidéoconférence avec ses agents qui n’avaient pas encore pris l’avion pour Alexandrie, en Égypte, pour résoudre l’affaire. L’enquête a commencé avec le détective donnant virtuellement aux agents un aperçu de la scène du crime. Une pièce compacte faiblement éclairée avec une table à manger au centre. Un examen plus attentif a permis de découvrir la lettre sous une assiette sur la table. C’était la note de suicide. La preuve la plus importante. « Mon amour n’est plus avec moi, et je ne peux pas supporter de la voir partir. Je laisse tout ce que j’ai à ma sœur », lit-on dans la lettre.

Ils ont exploré plus loin. Alors que la visite vidéo se poursuivait, les agents ont découvert les indices cachés, l’un après l’autre, les menant au meurtrier.

ce n’est pas une histoire mais l’expérience réelle d’une « salle d’évasion » de Breakout, une entreprise qui offre de telles options de jeu réelles. Actuellement, la plate-forme héberge des « salles d’évasion » sur le thème du cinéma à Bengaluru, Ahmedabad et Indore et s’étend bientôt à 21 autres villes à travers le pays.

Le cas de la curiosité

Les thrillers et intrigues à suspense ont toujours séduit les gens de tous les âges, qu’il s’agisse des aventures faciles mais intrigantes de Scooby Doo et de ses amis, de la démonstration de courage de Courage the Cowardly Dog alors qu’il sauvait ses maîtres des ennuis, des frasques de Tintin, de l’esprit de Sherlock Holmes. ou la quête de réponses de l’auteur Dan Brown à travers le Da Vinci Code. En tant qu’enfants, c’est la montée d’adrénaline et la curiosité qui poussent à regarder des drames policiers et des dessins animés. Pourtant, en grandissant, romans, séries et films à suspense étanchent cette soif.

Le genre permet de rompre avec la monotonie et de réfléchir, d’interagir et de se demander ce qui va se passer ensuite. Il engage l’esprit avec une interaction bidirectionnelle – alors que les personnages découvrent les secrets, un aussi dans leur esprit – une qualité qui le distingue des autres genres où l’interaction reste largement à sens unique.

C’est la seule raison pour laquelle les adultes du monde post-pandémique se tournent vers le genre et les jeux pour adultes, pour stimuler leur esprit. La pandémie nous a réintroduits dans les jeux de société et autres jeux d’intérieur, mais le monde post-pandémique nous a fait renouer avec les jeux auxquels nous jouions quand nous étions enfants.

Escape Room était basé sur ce concept. Dans le film de 2019, six étrangers sont piégés dans des pièces mystérieuses et doivent utiliser leur cerveau pour trouver une issue. Plusieurs autres films comme Gerald’s Game (2017), Infinity Chamber (2016) et Breathing Room (2008) se sont également penchés sur le sujet.

Pas moins de 456 joueurs participent à des jeux pour enfants et ils se font tirer dessus s’ils sont éliminés. C’est ce qu’est Squid Game, une série populaire de Netflix. Peu de temps après que le spectacle coréen ait obtenu une reconnaissance transfrontalière, le Centre culturel coréen de Dubaï a annoncé qu’il organiserait un événement mettant en vedette les jeux joués dans la série. La seule différence serait qu’ils seraient non-violents et que personne ne serait tué s’ils étaient éliminés.

Pensez-y comme une « salle d’évasion » – où les jeux ne sont plus stéréotypés comme étant réservés aux enfants, mais peuvent également être joués par des adultes et même des personnes âgées, comme dans le cas du joueur n ° 1 dans Squid Game. C’est à cela que servent les « escape rooms ».

Jeux pour adultes

Vous vous souvenez d’être entré dans la maison hantée, de vouloir être effrayé tout en criant une fois à l’intérieur de la pièce sombre? Il y a plus d’une décennie, le concept de « maison hantée » a émergé dans les centres commerciaux et les complexes de presque toutes les autres villes métropolitaines. Les familles, les amis ou les couples entraient dans la maison et étaient hantés par les effets artificiels créés pour effrayer les gens.

Les salles d’évasion, basées sur un concept similaire mais dans un avatar interactif et engageant, attirent l’attention des gens. Le concept n’est pas nouveau. Plusieurs salles d’évasion avaient émergé avant la pandémie, mais avec les blocages en place, peu ont survécu et sont également devenues virtuelles pour répondre au public à la maison.

Hareesh Mothi, PDG de Breakout, partage que pendant la pandémie, leur entreprise a connu un ralentissement car les gens ne pouvaient pas leur rendre visite physiquement. C’est à ce moment-là qu’ils ont décidé de passer au virtuel où leur «agent» emmène virtuellement les participants à travers la pièce et les aide à résoudre le cas.

Expert-comptable de profession, Mothi a eu l’idée des escape rooms lorsqu’il a tenté une expérience similaire en Pologne. Il dit que les salles de Breakout jouent un rôle énorme en rassemblant les collègues qui travaillent à domicile et n’ont aucun contact physique depuis près de deux ans. Les huit salles d’évasion de l’entreprise sont destinées aux enfants comme aux adultes. La forêt enchantée, l’une des salles d’évasion pour les enfants entre cinq et 10 ans, les emmène dans une forêt vivante comme une configuration pour une chasse au trésor.

Breakout est actuellement fonctionnel dans 15 pays. Mothi dit que les salles sont surveillées et jusqu’à présent, il n’y a eu aucun cas fâcheux dans les salles d’évasion physiques, à part des dommages mineurs aux objets qui s’y trouvent. Alors que les espaces physiques ont été conçus par des architectes travaillant en étroite collaboration avec Mothi, le jeu virtuel et les mystères ont été conçus par l’équipe de développement du jeu basée aux États-Unis. « La plate-forme virtuelle a doublé notre croissance alors même que nous faisions face à un ralentissement pendant la pandémie », ajoute-t-il.

L’évasion n’est pas seule. Plusieurs salles d’évasion ont vu le jour dans des villes indiennes qui expérimentent également différents formats et thèmes. No Escape, basée à Mumbai, est l’une de ces entreprises qui, comme le dit son PDG, Presley Fernandes, s’adresse à tous, de huit ans à 80 ans. « C’est un excellent moyen pour les grands-parents de jouer avec leurs petits-enfants et leurs familles pour venir ensemble. Sinon, nous verrions toujours des enfants jouer pendant que les aînés regardaient. Cela les rassemble », partage-t-il. Presley dit qu’ils personnalisent également les salles d’évasion en fonction des préférences de leurs invités et installent de telles salles dans les maisons ou les bureaux à la demande. « De nombreuses salles d’évasion ont fermé après la pandémie, mais nous constatons une croissance des affaires et des réservations maintenant, car les gens veulent se libérer des restrictions que le travail à domicile apporte et veulent créer des liens », dit-il, ajoutant que l’entreprise se développera bientôt. à plus de régions du Maharashtra. Comme pour les autres États, l’entreprise préfère un itinéraire de franchise, ajoute-t-il.

Mystery Rooms, une autre plate-forme d’évasion, est répartie dans des villes comme Delhi, Mumbai, Bengaluru, Chennai, Hyderabad, Gurugram et Pune. Il héberge des salles virtuelles et des jeux physiques pour les entreprises, les touristes et les familles. Il propose des défis tels que Lockout: The Prison Break Challenge et A Night in Bhangarh: The Mystery of a Cursed Fort où les joueurs doivent se libérer à l’aide d’indices.

L’entreprise se développe à travers le pays avec plus de deux douzaines de salles d’évasion de premier plan offrant actuellement leurs services aux passionnés.

À l’échelle mondiale également, le «phénomène gothique» est en train de rattraper son retard et devrait générer jusqu’à 2 milliards de dollars de revenus en Chine, selon les rapports. En Chine, les jeux scénarisés rapportent de l’argent réel, un peu comme Squid Game. Les « homicides scénarisés », également appelés jubensha en chinois, attirent un certain nombre de jeunes qui se réunissent pour discuter et résoudre un faux meurtre et se voient attribuer un rôle. Cependant, l’engouement du jeu inquiète le gouvernement chinois car ils semblent « déformer la réalité ».

Pendant ce temps, lorsque la réalité frappe fort, comme elle l’a fait pendant la pandémie de Covid-19, les fantasmes d’évasion grandissent et des plateformes comme les salles d’évasion apportent le soulagement bien nécessaire.

QU’EST-CE QU’UNE ESCAPE ROOM ?

Une salle d’évasion, également appelée jeu d’évasion, salle de puzzle ou jeu de sortie, est un jeu dans lequel les joueurs recherchent des indices, résolvent des énigmes et accomplissent des tâches dans une ou plusieurs pièces en un temps limité.

Généralement, l’idée est de s’échapper du site du jeu. La plupart des jeux d’évasion sont coopératifs mais il existe également des variantes compétitives. Ces jeux ne sont pas stéréotypés comme étant réservés aux enfants, mais peuvent également être joués par des adultes et même des personnes âgées. , Infinity Chamber (2016) et Breathing Room (2008)

La série Netflix Squid Game a mis le thème sous les projecteurs, bien qu’il n’y ait pas de violence ou d’« élimination » dans le monde réel

Escape game en Inde & à l’étranger INDIEN

Chambres Mystère

Escape game à thème avec une présence pan-indienneBreakout

Ensemble de dossiers et de mystères basés sur des films en Inde et à l’étranger, fonctionnant également virtuellementClue Hunt

Salle d’évasion, chercheur d’indices, mini-théâtre et film d’action en direct, tout en un. Situé à Lower Parel, Mumbai et onlineEscape Reality

Véritable escape game joué dans des pièces ultra-réelles. Présent en Inde et à l’étrangerNo Escape

Ensemble de mystérieux défis d’escape game qui peuvent également être personnalisés. Présent dans le MaharashtraEscapology Inde

Jeu d’évasion en direct basé à MumbaiDébloquez des salles d’évasion

Aventures de jeux d’évasion réellesGamingalaxy: Escape Room & Laser Tag

Chambres mystères basées à Bengaluru avec une vingtaine d’aventures

INTERNATIONAL

House of MysteriesThe Amazing EscapeThe Escape Room USAOuterlife Studios: Escape Room St PeteSmoky Mountain Escape GamesSalle d’évasion américaine

