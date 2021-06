Échappez à la chaleur courante et faites de bonnes affaires sur ces tapis de course haut de gamme

in

Alors que les températures augmentent, nous cherchons tous des moyens d’échapper à la chaleur.

Pour les coureurs, cela est d’autant plus évident que les longs week-ends en extérieur deviennent insupportables à mesure que la chaleur monte en flèche.

La solution évidente est de se déplacer à l’intérieur et sur un tapis roulant – mais en choisir un peut être semé d’embûches.

Avec un vaste choix parmi lequel choisir, parcourir le jargon technique peut être difficile – voici donc trois excellentes options que vous pouvez choisir aujourd’hui.

Tapis de course pliable automatique Skyland EM-1276

Faites l’expérience d’une routine d’entraînement de haute intensité avec le tapis roulant pliable automatique Skyland EM-1276. Il dispose d’un revêtement de friction spécialisé sur la surface de roulement pour assurer une résistance au glissement. Le moteur à courant continu de 5,5 HP de pointe offre des performances supérieures à faible bruit.

Le tapis roulant automatique Skyland EM-1276 est conçu avec un moteur de 15 degrés qui soulève la plate-forme pour une position d’inclinaison précise. La large surface de course du tapis de course vous permet de profiter d’une gamme complète de mouvements avec une vitesse de course maximale.

Le tapis roulant pliable Skyland EM-1276 propose jusqu’à 18 programmes pour une routine de course ou de jogging personnalisée. Le lecteur de musique et les haut-parleurs intégrés offrent une clarté audio améliorée pour une séance d’entraînement amusante.

Prix ​​: 2 230,00 AED – voir plus ici .

2. Sparnod Fitness STH-5000 (5 HP Peak) Tapis de course automatique

Un modèle populaire, voici ce que vous pouvez attendre du Sparnod Fitness STH-5000…..

Un moteur puissant – moteur continu de 2,5 HP et moteur de pointe de 5 HP, un moteur de tapis roulant doux et silencieux prend en charge une vitesse allant de 0,8 à 18 km/h, avec 3 modes de comptage vous aidera à atteindre une variété d’objectifs de fitness. Avec ce tapis roulant électrique, vous pouvez découvrir le plaisir de courir à la maison.

Caractéristiques — 2 haut-parleurs Hi-Fi pour lire de la musique à partir d’un iPhone/lecteur MP3 à l’aide d’un câble USB et AUX, roulettes pour un transport facile Le capteur de pouls permet de surveiller la fréquence cardiaque Équipé d’un écran LCD clair de 5 pouces à l’avant vous permettant de surveiller facilement votre temps, vos calories, votre distance, votre vitesse et votre fréquence cardiaque. La machine à marcher et à courir Comprend une étagère pour appareils de divertissement, un port USB et deux porte-gobelets

Il existe 12 programmes prédéfinis P1-P12 pour choisir différents entraînements et paramètres de mode manuel de temps, distance et calories pour des entraînements personnalisés | HYDROLIQUE — La technologie EZfold utilise un amortisseur hydraulique pour aider à plier et déplier le tapis roulant.

La ceinture de course antidérapante à texture de pelouse est conçue avec une ceinture à texture de pelouse à haute densité qui absorbe les chocs pour un confort supérieur avec une fonction antidérapante pour une sécurité maximale. La grande ceinture de course à 4 couches (taille : 1260 x 450 mm/50 x 17 pouces) laisse aux utilisateurs beaucoup d’espace pour marcher, courir ou sprinter confortablement.

Prix ​​: AED 1,990.00 voir plus ici

3. PowerMax Fitness TDA-125

Le tapis de course PowerMax Fitness TDA-125 est un excellent appareil de fitness avec un grand nombre de fonctionnalités pour vous offrir un entraînement varié et stimulant.

La fonction Smart Run et 12 programmes de console différents vous permettent de varier votre entraînement à chaque fois que vous montez sur le grand plateau de course de 49,6 “x 16,5”. Couplé aux 18 niveaux d’inclinaison automatique et à une vitesse de pointe de 14 km/h alimentée par un moteur Green Efficient de 2,0 HP, vous pouvez vous mettre au défi de plusieurs façons pour vraiment améliorer vos performances cardiovasculaires.

Fonction Smart Run Ce tapis de course est doté de la fonction Smart Run, qui enregistre votre activité et peut être rejouée de la même manière la prochaine fois que vous vous entraînez. Considérez cela comme un programme défini par l’utilisateur facile à définir en appuyant sur un seul bouton.

Prix : 1 799,00 AED (économisez 1 500 AED). Voir plus ici

