Échappez-vous d’une tour tordue avec une plate-forme dans Aspire: Ina’s Tale, sortie en décembre

Les jeux vous permettent très rarement d’incarner la princesse : celle qui est piégée, kidnappée et impuissante, attendant qu’un gars vienne la sauver. Mais dans Aspire: Ina’s Tale, c’est exactement qui vous êtes : la fille qui a été placée sous un sort de sommeil perpétuel dans une tour, et qui a besoin de s’échapper.

La tour est pleine d’autres prisonniers, cependant, et Ina devra les trouver et les sauver en résolvant des défis de plate-forme et des énigmes en cours de route. La tour elle-même se nourrit des rêves de ses habitants, ce qui signifie que les sauver ne consiste pas seulement à les sortir d’une cage – ils doivent aussi retrouver leurs souvenirs.

Aspire: Ina’s Tale arrivera sur Nintendo Switch en décembre 2021, et une démo jouable sera disponible sur Steam à partir du 1er octobre.