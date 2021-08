Échauffement du week-end : Est-ce la fin pour Robert Lewandowski au Bayern Munich ? pronostics Bundesliga; The Walking Dead commence sa dernière saison; et plus!

Si vous vous êtes réveillé d’un coma et que vous venez de commencer à regarder le Bayern Munich lors de la première saison de Robert Lewandowski avec le club, vous pourriez penser que le Hitman polonais est largement vénéré comme le meilleur joueur du jeu.

Malheureusement, la plupart des gens ne peuvent même pas reconnaître que Lewandowski est « l’homme » pour le moment. Beaucoup s’appuient encore sur Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo (les deux sont toujours excellents, mais les deux n’ont pas été au niveau de Lewandowski au cours des trois dernières saisons).

Robert Lewandowski pourrait être dans sa saison du chant du cygne avec le Bayern MunichPhoto de Lars Baron/.

Sachant tout cela, il serait toujours étrange d’entendre que Lewandowski voudrait quitter un club où il a tout accompli d’un point de vue individuel – et d’équipe – qu’il pouvait espérer réaliser.

Et c’est peut-être là que le bât blesse.

Lewandowski a tout fait. Il a battu le record de Gerd Müller en une saison en Bundesliga. De plus, il a remporté un sextuple – réalisant essentiellement tous les championnats majeurs que l’on pouvait espérer gagner au cours d’une carrière en un an.

Comme de nombreuses personnalités axées sur les réalisations, cependant, Lewandowski aspirerait à un nouveau défi – un qui semble inclure un avenir en dehors de l’Allemagne.

En 2018, nous avons entendu les mêmes murmures. Il y avait des rumeurs de frustration avec l’équipe, les entraîneurs et le front office, mais finalement il est resté et a obtenu un succès d’équipe et individuel sans précédent.

Maintenant, cependant, il pourrait vraiment être prêt à se tester en Espagne ou en Angleterre… ou peut-être éventuellement aux États-Unis une fois qu’il aura perdu une étape ou trois. Quoi qu’il en soit, l’envie de partir signalée par Lewandowski met le Bayern Munich dans une situation difficile : se battre pour sauver le meilleur joueur de la planète et potentiellement ne rien garder… ou travailler avec Lewandowski pour avancer – et espérer comme l’enfer que vous pouvez convaincre Erling Haaland que lui aussi peut réaliser tout ce que Lewandowski a fait en Bavière et plus encore.

Ne vous y trompez pas, si Lewandowski part, Haaland devient un “must” pour le Bayern Munich. Au diable la structure salariale de l’équipe, les Bavarois devront évoluer avec la nouvelle échelle salariale dans le football ou risquer d’être laissés pour compte.

Si Lewandowski part, nous verrons assez rapidement quelle voie le Bayern Munich décide de prendre et cela doit être une voie qui inclut un avenir avec Haaland.

The Walking Dead va enfin se terminer

J’ai écrit à ce sujet plusieurs fois dans cet espace, mais je regarde toujours – d’une manière ou d’une autre – The Walking Dead. Je veux que ça se termine de la pire des manières, pour que je puisse en finir.

Il fut un temps où j’aimais vraiment la série et j’étais vraiment excité pour chaque épisode. J’aime toujours certains personnages et intrigues, mais la série est tombée il y a longtemps. J’ai déjà expliqué pourquoi les émissions « hors-jeu » ne fonctionnent tout simplement pas, mais l’émission phare m’a quand même retenu… à peine.

Je dirai que je n’envie pas le travail des scénaristes d’essayer de garder le spectacle pertinent et intéressant une fois que tous les tropes zombies ont été faits des dizaines de fois. Je dirais aussi que les scénaristes ont eu un travail tout à fait peu enviable d’essayer de rester fidèles aux bandes dessinées, tout en ajoutant leurs propres rebondissements télévisés.

Les résultats des dernières saisons n’ont tout simplement pas fonctionné et le spectacle se terminera heureusement après une longue et réussie course à la fin de cette dernière saison. Une émission comme celle-ci ne devait pas durer plus de cinq saisons et malheureusement – ​​malgré un bon matériel de base des bandes dessinées – a mal tourné et a raté la cible beaucoup trop souvent ces dernières années. Trop de bons acteurs sont partis, trop de bons scénarios ont été bâtards et trop d’épisodes ou de segments de remplissage ont été insérés pour pomper des saisons avec trop d’épisodes.

La nuit se rassemble, et maintenant ma montre commence… pour la dernière fois avec ce spectacle. Je vais traîner pendant toute la dernière saison… et j’espère que je ne repartirai pas déçu (encore une fois).

Chanson de la semaine : « Generals and Majors » par XTC

J’ai longtemps pensé que XTC était l’un des groupes les plus sous-estimés de l’ère des années 80. Ils ont un bon catalogue de tubes et celui-ci m’est venu à l’esprit alors que je travaillais sur des articles de BFW cette semaine.

Si vous appréciez le genre des années 80, vous apprécierez probablement quelques XTC :

Question bizarre

Je conduisais et je tournais des stations (oui, je suis un dinosaure, qui écoute toujours la radio terrestre) et la chanson « Owner of a Lonely Heart » de Yes est arrivée. Je ne suis pas un grand fan de Yes, et je ne possède pas non plus la chanson de ma liste de lecture, mais j’aime la chanson… probablement à tel point que je n’ai probablement JAMAIS changé de station, entendu, puis continué :

Je n’aime pas du tout Yes, mais je ne ferais pas tout mon possible pour trouver un album de Yes ou en acheter un… si cela a du sens ?

Quoi qu’il en soit, cela m’a amené à penser : y a-t-il des chansons qui correspondent à cette catégorie pour vous (vous n’aimez pas nécessairement le groupe, ne possédez pas la chanson, mais vous ne l’éteignez jamais si vous l’entendez) ?

Si c’est le cas, déposez-les dans les commentaires… J’aimerais savoir que je ne suis pas le seul cinglé !

Le podcast d’échauffement du week-end

Avec une autre semaine folle dans les livres, le podcast d’échauffement du week-end est là pour diffuser toutes les dernières nouvelles du Bayern Munich – et cela ne manque pas. Voici les sujets que nous avons sur le robinet:

Comment les choses se passent après les matchs contre le Borussia Mönchengladbach et le Borussia Dortmund. La nouvelle que Robert Lewandowski veut expliquer pourquoi cela signifie que le Bayern Munich doit se préparer à soumissionner sur Erling Haaland. Pourquoi personne n’enchérit sur Corentin Tolisso ? Le Bayern Munich prend-il un gros risque en jouant cette saison avec Tolisso et Niklas Süle sur des offres de canard boiteux ? La saison incertaine devant Julian Nagelsmann – surtout après avoir déclaré que son alignement était un peu mince.

Prédictions

Le Bayern Munich sort peut-être d’une victoire dramatique et intense sur le Borussia Dortmund en DFL-Supercup, mais les Billy Goats arrivent à Munich après une grande victoire 3-1 sur Hertha Berlin.

Une partie de moi craint que les Bavarois soient un peu déçus après un match aussi fou en milieu de semaine. Julian Nagelsmann, cependant, devrait être en mesure de trouver un moyen de garder ses troupes motivées pour ce qui pourrait être un concours difficile.

Je pense que Nagelsmann fera exactement cela et que le Bayern Munich réagira de manière importante.

Je parierais également que nous pouvons marquer Robert Lewandowski pour un autre doublé.

Prédiction: Bayern Munich 4-1 FC Cologne*

(* Steffen Baumgart portant une casquette Jeff comme s’il était embauché pour les Peaky Blinders pourrait propulser les Billy Goats vers une victoire. Vous ne pouvez pas détester cet homme et son style.)

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

RB Leipzig 2-1 VfB Stuttgart VfL Bochum 1-2 Mayence 05 Eintracht Francfort 2-2 Augsbourg SC Fribourg 1-3 Borussia Dortmund SpVgg Greuther Fürth 1-1 Arminia Bielefeld Hertha Berlin 1-2 Wolfsburg Bayer Leverkusen 1-2 Borussia Mönchengladbach Union Berlin 2-2 Hoffenheim

Enregistrements de prédiction

Les choses n’avaient pas si bien commencé la semaine dernière, mais cela aurait pu être bien pire !

Record du dernier jour de match : 4-5

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan global : 5-5

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1