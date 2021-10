Échauffement du week-end : est-ce le premier grand test du Bayern Munich sous Julian Nagelsmann ? ; Le lancer est de retour aux prédictions de la Bundesliga; et plus!

Lors de la définition du week-end des matches de Bundesliga, le seul match qui a sauté de la page était Bayern Munich contre Bayer Leverkusen – un match qui oppose les deux meilleures équipes de la ligue.

Après avoir parcouru la majeure partie de son calendrier initial, le Bayern Munich fait maintenant face à une équipe Bayer Leverkusen jeune, affamée et talentueuse qui cherche à se faire un nom.

Est-ce le premier grand test pour voir comment l’équipe réagit à (certaines) adversités sous Julian Nagelsmann ?

Eh bien, euh, peut-être… Je suppose ?

Alors que Leverkusen n’est peut-être pas en reste sur le terrain, Die Werkself n’est probablement pas un obstacle plus important que ce que le Bayern Munich (prétendument) a dans ses vestiaires. Jetons un coup d’œil aux facteurs extérieurs dont Julian Nagelsmann doit tenir compte ce week-end.

Distraction

Lucas Hernandez est légalement dans l’eau chaude et même si tout le monde au Bayern Munich veut minimiser la situation, il est difficile de discerner à quel point un joueur peut être concentré face au potentiel d’une peine de prison. Si les rapports de Sport Bild sont vrais, Robert Lewandowski entre un peu dans un mode de fusion «malheur à moi». Si elles ne sont pas vraies, cela a au moins poussé le président de l’équipe Herbert Hainer à répondre à des rumeurs de transfert qui ne sont même pas opportunes ou pertinentes… pour le moment. Espérons que le tueur à gages polonais puisse surmonter tous les problèmes qu’il peut (ou non!) Avoir. Les négociations du contrat de Niklas Süle sont au point mort, les rumeurs de transfert persistent et le club n’a pas le temps de prendre une position intransigeante avec lui. Les Bavarois ont besoin de Süle sur le terrain et au laser pour poursuivre son évolution en tant que joueur.

Fatigue

Les pauses internationales ne sont historiquement ni douces – ni reposantes – pour le groupe de base du Bayern Munich. Avec autant de joueurs clés enregistrant des minutes supplémentaires, il y a une possibilité légitime qu’au moins une partie de l’équipe puisse entrer dans le week-end avec les jambes lourdes. Joshua Kimmich continue d’enregistrer des minutes insensées pour le club et le pays et cette accumulation semble avoir eu au moins un certain effet sur ses performances. Malheureusement pour Das Deutsche Energiebündel, ce n’est probablement pas le match pour prendre une journée de prise de force

Une liste complète

Cela devrait être… une bonne chose, non ? Ah, enfin… nous semblons être dans l’un de ces rares endroits où Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman sont tous en bonne santé. De plus, Jamal Musiala semble plus que capable d’être un ailier de départ du XI. Si Coman est autorisé pour le match, Nagelsmann commencera à avoir des décisions difficiles à prendre à chaque match. S’il est vrai que la plupart des autres positions ont un tableau de profondeur clairement établi, Nagelsmann a encore de très bons joueurs, qui ont été laissés de côté. Marcel Sabitzer s’est essentiellement limité à des minutes de temps de déchets, tandis que Tanguy Nianzou a été enterré derrière des joueurs mieux établis et meilleurs. Ensuite, il y a Musiala, qui vient de rendre impossible d’ignorer à quel point il est bon et percutant. The Transfer Boys: C’est – certes – le moindre des soucis de Nagelsmann, mais vous pouvez parier que des joueurs comme Corentin Tolisso, Marc Roca et Michael Cuisance travaillent tous en arrière vers le manager essayant d’obtenir du temps de jeu, afin qu’ils puissent se montrer pour les prétendants. Dites-moi, cependant, que ces trois joueurs ne seraient pas un banger absolu d’un groupe de garçons. Cuisance est le bad boy espiègle, Roca est la tranquille et Tolisso est la mystérieuse… principalement parce qu’il est à peine là.

Alors que les premières semaines de la saison ont été une période de sensations assez glorieuse pour Nagelsmann, le vrai travail commence maintenant – et il démarre dimanche contre Bayer Leverkusen et le phénomène allemand brûlant Florian Wirtz.

À l’heure actuelle, Nagelsmann canalise peut-être son Coldplay intérieur pour commencer à déterminer son plan pour l’avenir : « Personne n’a dit que c’était facile, personne n’a jamais dit que ce serait si difficile. »

Je pense que nous pouvons marquer cette semaine comme le moment où le nouveau patron a vraiment l’impression de gagner son gros salaire.

ICYMI : le podcast d’échauffement du week-end

Le Bayern Munich s’apprête à revenir dans l’action de Bundesliga ce week-end, mais le club a eu plus que quelques grandes histoires cette semaine – et nous n’allons même pas trop loin dans la convocation de Lucas Hernandez en Espagne pour faire face à une peine de prison.

Jetons un coup d’œil à ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif des progrès de l’Allemagne sous Hansi Flick. Plus de bruit autour de l’avenir incertain de Niklas Süle en Bavière. La rumeur de l’effondrement de Robert Lewandowski et pourquoi cela a probablement au moins une certaine validité. Le front office du Bayern Munich examine ce qu’il faudrait pour faire venir la star du Borussia Dortmund Erling Haaland.

Chanson de la semaine : « The Good Life » de Weezer

Vous voulez vous sentir vieux ? L’album incroyablement sous-estimé de Weezer, « Pinkerton », est sorti il ​​y a 25 ans le mois dernier.

25 ans… oh mec.

Pinkerton était un album qui avait quelques tubes reconnaissables à la radio si vous aviez la chance d’avoir une station dédiée au rock alternatif dans votre région, mais parce que cet album ne rentrait pas dans «pop», «hard rock», «rock classique» , ou « hip hop », ça s’est en quelque sorte perdu pour beaucoup de gens.

Il y a des morceaux vraiment remarquables sur ce qui est un album global sensationnel, mais « The Good Life » est vraiment l’un des plus remarquables pour moi.

Vous connaissez peut-être aussi « El Scorcho », « Tired of Sex » et « Pink Triangle », qui sont également excellents.

Prédictions

Le Bayern Munich sera peut-être confronté à une tâche difficile ce week-end (pour toutes les raisons mentionnées ci-dessus), mais les Bavarois sont toujours plus talentueux, toujours plus profonds et toujours meilleurs que le Bayer Leverkusen. Ce n’est pas un affront à Die Werkself, cependant.

Leverkusen a montré qu’il n’est pas en reste et qu’il a vraiment une dynamique pour Wirtz, qui est une poignée pour tout le monde. Pourtant, le Bayern Munich vient d’abandonner une décision à l’Eintracht Francfort et ne sera probablement pas d’humeur à se moquer de lui.

Le score final rendra les choses un peu plus faciles qu’elles ne le seront réellement.

Prédiction: Bayern Munich 3, Bayer Leverkusen 1

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Hoffenheim 2-1 FC Köln Borussia Dortmund 2-1 Mayence 05 Eintracht Francfort 3-2 Hertha Berlin SC Fribourg 0-1 RB Leipzig SpVgg Greuther Fürth 2-2 VfL Bochum Union Berlin 1-2 Wolfsburg Borussia Mönchengladbach 2-0 VfB Stuttgart FC Augsbourg 2-1 Arminia Bielefeld

Enregistrements de prédiction

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 5-4

Bilan général de la Bundesliga : 35-28

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 2-0

Bilan global : 39-28

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1