Échauffement du week-end : La confrontation entre Robert Lewandowski du Bayern Munich et Erling Haaland du Borussia Dortmund est le spectacle dans le spectacle ; Un retour à XXXXX ; pronostics Bundesliga ; et plus!

Lorsque le Bayern Munich et le Borussia Dortmund s’affronteront samedi, le match sera le plus gros de la Bundesliga cette saison à ce jour.

Et bien qu’il existe de nombreuses intrigues secondaires fascinantes dans le jeu, la plus importante se situe entre deux joueurs qui ne s’affronteront probablement pas du tout directement : Robert Lewandowski et Erling Haaland.

Au diable le Ballon d’Or, Lewandowski est le meilleur joueur du monde, tandis que Haaland est le type d’athlète qui pourrait suivre une trajectoire similaire au cours de sa carrière – ne faisant tout qu’à un plus jeune âge.

Lewandowski est le porte-étendard des attaquants. Il peut marquer avec justesse des deux pieds et de la tête. Il a un énorme penchant pour chronométrer ses courses et (d’une manière ou d’une autre – malgré toute l’attention qu’il reçoit) pour trouver l’angle mort sur les défenseurs. Lorsque vous combinez tout cela avec une grande force physique, une bonne vitesse et un nez pour le but, vous avez l’attaquant le plus complet du monde.

Avec Haaland, nous commençons à voir plusieurs des mêmes traits. Physiquement plus gros et plus rapide que Lewandowski, Haaland est une force menaçante. Sa taille naturelle, sa force et la vitesse fulgurante de son pied en font un match presque impossible pour tout défenseur. De plus, Haaland a la capacité de marquer des deux pieds, est exceptionnel pour chronométrer ses courses et est souvent capable de surpasser ses adversaires.

Alors qu’il doit encore améliorer son jeu aérien, Haaland a tous les traits nécessaires pour qu’un joueur finisse par usurper le trône de Lewandowski en tant que meilleur avant-centre du monde.

C’est l’avenir, cependant, et nous travaillons dans l’ici et maintenant – qui est le monde de Lewandowski.

Plus que tout, le Bayern Munich aura besoin que Lewandowski fonctionne à son meilleur. En sous-effectif et en sous-effectif, le Bayern Munich aura besoin de sa mégastar pour être le catalyseur de l’offensive de l’équipe et une force implacable.

Haaland, quant à lui, pourrait être limité en minutes en raison d’une blessure persistante, ce qui signifie que les fans n’apprécieront probablement pas les meilleurs attaquants du monde pendant toute la durée du match.

Alors… profitez de chaque seconde pendant que les deux joueurs sont là-bas et essaient d’amener leurs équipes respectives à la victoire. Et bien qu’ils ne se heurteront pas nécessairement à la tête du terrain, les regarder tous les deux opérer dans un grand match avec un sentiment d’urgence devrait être un régal pour les fans et les experts.

Chanson de la semaine : « Push It » de Static-X

Je dois admettre que j’avais besoin d’une vraie musique hype pour le match de cette semaine, alors revenons en 1999 et préparons-nous avec « Push It » de Static-X :

Sur l’album « Wisconsin Death Trip » (c’est ainsi que j’imagine que mon foie a appelé ma visite à Milwaukee et à Green Bay au début), « Push It » était mon morceau préféré car il explose dès le début et ne lâche jamais. . Classé métal industriel, ce morceau fait couler le sang même s’il a maintenant 22 ans (AAAAAAAAAAAAAAH ! je suis vieux).

Profitez-en!

ICYMI: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 27

Quelle semaine…

Le Bayern Munich était piégé au milieu d’environ un milliard d’histoires, mais aucune n’était plus grande que le Ballon d’Or bâclé.

Ce sujet – et quelques autres – était au centre de ce podcast d’échauffement du week-end. Voici ce que nous avons en attente :

La réalité que Robert Lewandowski était, en effet, meilleur que Lionel Messi en 2020 et 2021 – et pourquoi les fanboys et les bots ont juste besoin d’obtenir de l’aide. Le moulin à rumeurs insensé de Pini Zahavi selon lequel le super agent s’est totalement arrangé pour tenter de mettre une pression précoce sur le Bayern Munich pour prolonger Robert Lewandowski. Une plongée dans Der Klassiker et ce que le Bayern Munich pourrait essayer de couvrir le trou potentiellement béant de son milieu de terrain.

Prédictions

C’est un match fascinant pour de nombreuses raisons. Premièrement, le Borussia Dortmund a besoin de ce match. Bien sûr, la saison de Dortmund n’est pas terminée s’ils perdent, mais ils ont besoin d’une sorte d’espoir qu’ils pourront éventuellement survivre au Bayern Munich pour le titre de Bundesliga.

Plus que tout, la psyché de Dortmund a besoin de la victoire, afin que l’équipe puisse se prouver qu’elle est prête pour les heures de grande écoute. Cela peut sembler absurde pour une liste avec autant d’étoiles, mais jusqu’à ce que Dortmund puisse se prouver qu’il peut passer outre, le BVB sera laissé de côté.

Quant au Bayern Munch, les Bavarois vont probablement manquer plusieurs pièces clés, mais je ne peux qu’imaginer que le discours de motivation pour ce match n’aura besoin d’être aussi simple que celui-ci: « Les gars, ça fait du bruit Dortmund »,

Ce ne sera pas facile, mais le Bayern Munich s’en sortira.

Prédiction: Borussia Dortmund 1-2 Bayern Munich

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Union Berlin 1-3 RB Leipzig Arminia Bielefeld 1-1 FC Köln Augsburg 2-1 VfL Bochum Bayer Leverkusen 3-1 SpVgg Greuther Fürth Hoffenheim 2-2 Eintracht Frankfurt Mayence 05 1-2 Wolfsburg VfB Stuttgart 1-1 Hertha Berlin Borussia Mönchengladbach 2 -1 SC Fribourg

Enregistrements de prédiction

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 57-51

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 5-0

Bilan global : 64-52

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)