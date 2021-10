Échauffement du week-end : la rotation du Bayern Munich à tester ; Célébrer l’anniversaire de Tom Petty ; Pronostics Bundesliga et DFB-Pokal ; et plus!

L’alignement du Bayern Munich est complet et talentueux – et maintenant il sera testé.

Au cours de cette séquence de sept matchs en 18 jours, les Bavarois devront s’appuyer sur plus que leur top XI pour s’en sortir en un seul morceau.

Alphonso Davies est déjà cogné, mais ce tronçon sera un bon moment pour s’appuyer sur certains joueurs, qui ont beaucoup à prouver :

Benjamin Pavard : Pavard, bien sûr, s’est retrouvé dans la ligne de mire des fans puis a doublé son statut actuel en plaidant sa cause auprès des médias. Honnêtement, il n’est pas clair pour le moment si le Français est plus l’arrière droit titulaire ou si le club a officieusement transféré le rôle à Niklas Süle, mais Pavard a quelque chose à prouver et devrait avoir amplement l’occasion de le faire.

Jamal Musiala : Capable de jouer sur l’aile, en tant que milieu de terrain offensif, ou plus profondément dans le milieu de terrain central, Musiala peut épeler les joueurs à un certain nombre de positions. De plus, Musiala a besoin de plus de temps sur le terrain pour son propre développement. Espérons que cette série de jeux lui offre cela.

Marcel Sabitzer : L’Autrichien a obtenu sa première titularisation au Bayern Munich contre Benfica et s’en est plutôt bien sorti. Pourtant, il ne semble pas complètement à l’aise. Un autre joueur qui peut occuper plusieurs postes, il semble que le Bayern Munich doive investir plus de temps de jeu dans Sabitzer, qui pourrait se désengager après avoir été l' »Alpha » pendant si longtemps avec le RB Leipzig. Pas pour battre un cheval mort, mais Joshua Kimmich a aussi besoin de repos.

Kingsley Coman : Le Français reprend du poil de la bête et s’est montré dynamique face à Benfica mercredi. Bien qu’il soit encore fragile, cette série de matchs donnera à l’ailier une chance de retrouver ses jambes et offrira suffisamment de matchs où il pourra également se reposer.

Josip Stanisic : Le jeune Croate s’est avéré être un joueur polyvalent et capable, qui peut offrir une option de profondeur à la position d’arrière extérieur, d’arrière central ou au milieu de terrain défensif. Obtenir n’importe qui le long de la ligne de fond, même 25 minutes de repos à la fin d’un match, pourrait être énorme.

Les Bavarois ont passé l’obstacle sur la route lors de ce parcours en envoyant Benfica 4-0 mercredi. Le Bayern Munich peut-il continuer sur cette voie ou les entraîneurs hésiteront-ils à casser ce qui fonctionne ?

Chansons de la semaine : « I Won’t Back Down », « Learning To Fly » et « Down The Line »

C’était l’anniversaire de Tom Petty cette semaine (20 octobre) et en tant que fidèle, vous savez que je vais célébrer avec quelques-uns de ses succès populaires… et une coupe profonde.

« I Won’t Back Down » est sorti en 1989 sur l’album « Full Moon Fever », qui était mon premier achat lié à Petty. C’est par la suite devenu un hymne pour quiconque se bat contre quelque chose :

« Learning to Fly » est sorti en 1991 sur l’alun « Into The Great Wide Open » pendant une période où je considère que Petty est à son meilleur. Cette période du milieu des années 80 au milieu des années 90 était irréelle :

« Down The Line » était une chanson qu’il m’a fallu beaucoup de temps pour trouver. Je n’étais pas au courant jusqu’à ce que j’obtienne « Playback » – un ensemble de six disques qui comprend tous les hits et juste une tonne de joyaux perdus (y compris quelques enregistrements rares avec Stevie Nicks). Cet ensemble est un MUST HAVE pour tout fan de Tom Petty et la chanson est sacrément bonne aussi :

Toutes mes excuses, Markopolo… nous connaissons vos sentiments sur Petty.

ICYMI : le podcast d’échauffement du week-end

Une autre semaine est dans les livres et le Bayern Munich l’a rendu excitant comme toujours.

Les Bavarois ont écrasé à la fois le Bayer Leverkusen (Bundesliga) et le Benfica (Ligue des champions), ont perdu Alphonso Davies sur une blessure mineure, ont vu Leon Goretzka tomber malade et ont découvert que Julian Nagelsmann avait été testé positif au COVID-19. Alors, oui, certaines choses ont définitivement baissé.

Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

Un récapitulatif rapide des matchs de Leverkusen et Benfica – et ce que tout cela signifie. Les rumeurs de transfert liant Antonio Rüdiger du Chelsea FC et Dusan Vlahovic de la Fiorentina au Bayern Munich. Un regard sur l’avenir de Robert Lewandowski. Un aperçu rapide de la liste des matchs à venir auxquels le Bayern Munich sera confronté – potentiellement sans Julian Nagelsmann.

Revoir: Les morts qui marchent dernière saison — première mi-temps = meh



Eh bien… « Ils sont ceux que nous pensions qu’ils étaient… et nous les avons laissés de côté ! » Voici quelques frappeurs rapides sur la première série d’épisodes:

La première moitié de la dernière saison de The Walking Dead était parfois quelque peu divertissante, mais est de nouveau tombée dans le piège de prendre trop de temps pour raconter une histoire. Il y avait beaucoup d’étirements dans la narration de celui-ci, mais je l’ai fait parce que nous sommes dans les dernières étapes de la série. Pour être honnête, cela ne me dérangeait pas que l’histoire de « The Reapers » soit remplie, mais j’avais l’impression, encore une fois, qu’il y avait énormément de remplissage dans l’intrigue. Je pense que la grande question est de savoir s’il y aura une réunion entre le grand groupe, Rick, Michionne, etc. Il est probablement prudent de supposer qu’il y en aura. Je vais me donner du crédit… Je ne mets même pas la façade de regarder Fear The Walking Deal ou The Walking Dead: World Beyond. J’avais l’habitude d’essayer, mais comme un homme sage l’a dit un jour, « Ce n’est pas que je suis paresseux, c’est que je m’en fiche. » C’est presque fini… (heureusement)

Prédictions

Il y a beaucoup de distractions – et absolument une certaine incertitude – qui pourraient jouer un rôle dans ce match pour le Bayern Munich. Hoffenheim est une équipe qui sera meilleure en mars qu’elle ne l’est actuellement, mais elle peut toujours offrir un défi.

Pour les fans du Bayern Munich, il y aura deux choses à surveiller :

La rotation : Avec un calendrier chargé et une liste empilée, les Bavarois peuvent se permettre de mélanger un peu les choses. Il est probablement prudent de dire que nous verrons Serge Gnabry et Leon Goretzka (s’il est en bonne santé) de retour dans le XI, et potentiellement un peu de repos pour Benjamin Pavard, Kingsley Coman ou Leroy Sane.

Chris Richards : Le joueur prêté du Bayern Munich affrontera nombre de ses amis. Ce sera amusant de voir comment le défenseur américain se comporte face à l’attaque puissante du Bayern.

Prédiction: Bayern Munich 3-0 Hoffenheim

Nous savons tous que Gladbach a été la plus grande épine dans le pied du Bayern Munich ces dernières années, mais cela semble être une bonne opportunité pour les Bavarois de lancer cette ligne de pensée sur la lune.

Prédiction DFB-Pokal bonus : Borussia Mönchengladbach 1-3 Bayern Munich

Parmi les autres pronostics de la Bundesliga, citons :

Mayence 05 2-1 FC Augsbourg Arminia Bielefeld 1-4 Borussia Dortmund RB Leipzig 3-1 SpVgg Greuther Fürth Wolfsburg 2-1 SC Freiburg Hertha Berlin 1-2 Borussia Mönchengladbach FC Cologne 0-2 Bayer Leverkusen VfB Stuttgart 1-2 Union Berlin VfL Bochum 0-3 Eintracht Francfort

Enregistrements de prédiction

Ouf. C’était une mauvaise semaine. Voilà en espérant que les choses s’améliorent.

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 3-6

Bilan général de la Bundesliga : 35-28

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 3-0

Bilan global : 43-34

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)