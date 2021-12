Échauffement du week-end : la situation délicate entre le Bayern Munich et Kingsley Coman ; Le Bayern devrait porter davantage les maillots des Alpes ; Le renvoyer à Sponge ; pronostics Bundesliga ; et plus!

L’ailier du Bayern Munich Kingsley Coman a été l’un des joueurs les plus efficaces de l’équipe cette saison. Lorsque le Bayern Munich a acquis Coman pour la première fois, c’est exactement le genre de joueur qu’il envisageait.

Dans la formation hybride de Julian Nagelsmann, Coman a un peu plus de responsabilités défensives que par le passé, ce qu’il a incroyablement bien géré. Coman connaît également l’une de ses saisons les plus efficaces offensivement.

En termes simples, Coman a choisi un bon moment pour avoir une saison en carrière.

Son contrat devant expirer en 2023, le Bayern Munich doit décider ce qui suit dans les prochains mois :

Si Coman est un joueur avec lequel il souhaite continuer à travailler (cela semble probable) Si le club peut se permettre financièrement Coman dans les limites de son budget (cela semble discutable) salaire que Coman exige (cela semble douteux)

Un aspect de la situation qui désavantage le Bayern Munich est la récente décision de la région de faire du club sans supporters. Sans ces revenus, les Bavarois déjà prudents sur le plan fiscal pourraient se trouver dans une situation où ils ne peuvent pas répondre à ce que le marché demande pour Coman.

Les clubs aux poches profondes d’autres pays pourront payer plus pour Coman si le joueur veut vraiment quitter l’Allemagne.

C’est là que réside le hic, cependant.

Nous savons que ses conseillers cherchent à gagner de l’argent, mais le joueur n’a pas vraiment exprimé son fort désir de partir, à part juste discuter du fait qu’il aura des « options ».

À ce stade, Coman semble en fait installé et heureux en Allemagne. Les plus grandes fissures potentielles dans cette fondation seront son ego et ses conseillers. Peut-il faire face à laisser de l’argent sur la table? Sera-t-il assez fort pour ignorer ses conseillers s’il veut vraiment rester avec le Bayern Munich ?

Ces questions trouveront une réponse dans les mois à venir, mais au moins les Bavarois sont bien préparés en cas de départ. Quelle que soit la formation que vous pensez que Nagelsmann dirige, le club aurait toujours trois excellentes options pour les deux places dans la formation qui reviennent traditionnellement aux ailiers : Leroy Sane, Serge Gnabry (enfin, s’il signe une prolongation de contrat) et Jamal Musiala.

Vous auriez du mal à trouver un meilleur trio en Europe pour opérer sur les flancs si Coman décidait finalement de s’enfuir.

Chanson de la semaine : « Molly » de Sponge

L’homme des années 90… ils étaient un temps. Bien que j’aie dit à plusieurs reprises qu’il n’y avait pas beaucoup de groupes qui avaient suffisamment d’élan pour porter l’ère, il y avait BEAUCOUP de groupes qui ont eu un impact.

« Molly » (16 Candles Down the Drain) de Sponge est l’une des quelques chansons que le groupe a produites et qui ont été d’énormes succès à l’époque. Il y a des chansons qui portent le thème d’une période et celle-ci sent juste les années 90. Vous pouvez le déposer dans des films comme Clerks ou Singles ou autre et cela s’intégrerait parfaitement.

La chanson est sortie en 1995 sur l’album Rotting Pinata et était apparemment quelque peu inspirée par Molly Ringwald. Ne pas être Debbie Downer, mais la chanson avait aussi un sens plus sombre basé sur une histoire vraie de l’histoire du groupe (par Wikipedia) :

La chanson originale « Molly » porte apparemment le nom de l’actrice Molly Ringwald, qui a joué dans le film de 1984, Sixteen Candles. Cependant, les paroles étaient en partie inspirées d’une histoire que le groupe avait entendue au sujet d’une fille qui est tombée amoureuse d’un de ses professeurs peu de temps avant son 16e anniversaire, qui a ensuite tenté de se suicider après avoir rejeté ses avances. « Molly » est aussi le nom de l’album des plus grands succès du groupe, sorti par Sony Music en 2000.

Quoi qu’il en soit, replongez-vous dans les années 90 avec nous ce matin :

Bavarian Podcast Works: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 28

Le Bayern Munich a connu une autre grosse semaine.

Après une victoire quelque peu controversée sur le Borussia Dortmund à Der Klassiker, les Bavarois ont affronté le FC Barcelone en Ligue des champions – et ont ensuite envoyé les Catalans faire leurs valises en Ligue Europa.

Alors que c’était la grande nouvelle de la semaine, nous en avons encore plus :

Un regard sur les retombées de la grande victoire du Bayern Munich sur le FC Barcelone. Joshua Kimmich est aux prises avec les séquelles de son combat avec COVID-19, alors peut-être que les gens devraient le licencier en le martelant et espérer qu’il se sentira mieux bientôt. Quelques réflexions sur la rumeur de poursuite de Nico Schlotterbeck et ce que cela pourrait signifier pour le noyau actuel de défenseurs du Bayern Munich sur la liste – et en prêt. Un aperçu rapide de la nouvelle saison de It’s Always Sunny In Philadelphia et des autres comédies qui me font toujours rire aux éclats une ou plusieurs fois par épisode.

Les kits Alps ne cessent de s’améliorer

J’ai regardé le Bayern Munich Frauen envoyer BK Häcken 5-1 jeudi tout en portant les kits des Alpes et je les aime de plus en plus chaque fois que je les vois en action (le Frauen et les kits en fait).

Je veux voir plus de kits des Alpes pour l’équipe masculine. Ils sont si croustillants et uniques… DONNEZ-MOI PLUS !

Prédictions

Mayence joue bien… ils donnent toujours du fil à retordre au Bayern Munich… ce ne sera pas facile. Cela dit, les Bavarois sont sur le point de remporter trois autres points – s’ils peuvent éviter une déception. Le Bayern Munich est un peu amoché, probablement fatigué et peut-être un peu flou. Tout cela pourrait conduire à une performance distraite.

D’un autre côté, Robert Lewandowski n’a pas marqué contre le FC Barcelone mercredi, il pourrait donc vouloir se déchaîner jusqu’à Mayence 05.

Je tenterai ma chance avec Lewy.

Prédiction: Bayern Munich 3-1 Mayence 05

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

FC Cologne 1-1 FC Augsbourg VfL Bochum 1-4 Borussia Dortmund SC Fribourg 2-2 Hoffenheim Hertha Berlin 2-1 Arminia Bielefeld RB Leipzig 2-1 Borussia Mönchengladbach Wolfsburg 3-1 VfB Stuttgart SpVgg Greuther Fürth 1-3 Union Berlin Eintracht Francfort 2-2 Bayer Leverkusen

Enregistrements de prédiction

Struggggggggggggling.

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 61-56

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 6-0

Bilan global : 69-57

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)