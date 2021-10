Échauffement du week-end : la triste histoire de Corentin Tolisso du Bayern Munich ; Un retour à Matthew Sweet; pronostics Bundesliga; et plus!

Quand on regarde la carrière de Corentin Tolisso au Bayern Munich, on ne peut vraiment que penser : « Et si ?

L’ancienne signature du record du club n’a pas répondu aux attentes élevées qui étaient en place, mais ce n’était vraiment pas de sa faute (enfin, attendez-vous à son infraction COVID-19/tatouage de la saison dernière qui était un cas d’un mauvais décision venant à un très mauvais moment).

La carrière de Tolisso avec le Bayern Munich a été victime de blessures… dont beaucoup étaient assez graves. En fait, la liste des maladies de Tolisso est difficile à reproduire pour un seul joueur.

La disponibilité de Corentin Tolisso a paralysé son temps au Bayern Munich.Photo de Tom Weller/DeFodi Images via .

Depuis qu’il a rejoint le Bayern Munich pour la saison 2017/2018, Tolisso a raté 83 matchs (jusqu’à présent) et un total de 474 jours d’action (jusqu’à présent) par Transfermarkt. À travers tout cela, Tolisso n’a jamais progressé dans le tableau des profondeurs. Initialement coincé derrière des joueurs comme Thomas Müller, Thiago Alcantara, Arturo Vidal et Javi Martinez, Tolisso est désormais moins bien noté que Müller, Joshua Kimmich, Leon Goretzka et Marcel Sabitzer – tous des joueurs de classe mondiale.

Retrouver le chemin du terrain au Bayern Munich ne sera pas facile.

Maintenant, le manque de disponibilité de Tolisso semble avoir finalement épuisé son accueil en Bavière, car de récentes rumeurs indiquent que le club cherche à décharger le Français pendant le mercato hivernal.

Quelqu’un prendra un dépliant sur le talent de Tolisso. Il ne fait aucun doute que l’homme peut encore jouer lorsqu’il est en bonne santé, ce qui n’est honnêtement pas si fréquent. Pourtant, il peut pénétrer dans le onze de départ de certains clubs et devrait avoir cette chance.

Chanson de la semaine : « Sick of Myself » de Matthew Sweet

L’un des artistes qui a capturé le rock alternatif du début au milieu des années 90 d’une manière presque parfaite était Matthew Sweet. Flottant à la périphérie de la popularité du grunge à l’époque, le rock alternatif était à l’époque pour les gens qui voulaient profiter d’un nouveau son qui s’écartait du rock classique, mais qui ne voulaient pas bouder, porter une chemise en flanelle et trop réfléchir. comme la foule grunge (pas qu’il y ait quelque chose qui ne va pas avec le grunge… il a eu son temps à coup sûr).

Connu principalement pour trois chansons à succès, Sweet a construit une carrière très solide et est un incontournable de la collection de tout fan de rock alternatif du début des années 90.

Honnêtement, cette chanson a été inspirée parce que j’ai enregistré trois podcasts en moins de 24 heures cette semaine parce que la programmation n’a tout simplement pas fonctionné… et j’en avais vraiment marre de m’entendre.

Quoi qu’il en soit, les autres grands morceaux de Sweet étaient “Girlfriend” et “Time Capsule”. Vérifiez-le si vous aimez ce genre de musique.

Revoir – Untold : Crime et peines



Ainsi, un documentaire de Netflix a mis en lumière l’histoire des Danbury Trashers, une équipe de hockey mineur qui a existé de 2004 à 2006 à Danbury Connecticut.

Mis à part les tropes évidents du hockey des ligues mineures (hommes de main, bagarres, etc.), ce document était fascinant pour une multitude de raisons :

Un casting de personnages : Tout le monde, des joueurs aux propriétaires, en passant par le fils du propriétaire et le personnel de la franchise, ressemble à une émission télévisée de prestige. Vous ne pouviez vraiment pas scripter cela. Un mélange parfait de Canadiens, de mafieux et de lunkheads.

La connexion de la foule : Le propriétaire, James « Jimmy » Galante a fait fortune dans la gestion des déchets – et a eu un fils nommé AJ, qui était un peu un imbécile. Cela vous semble-t-il familier ? Il se doit, que c’était l’objet d’une vingtaine d’épisodes des Sopranos ! Ce lien avec la foule, cependant, devient lentement le point central du documentaire. Il est sous-entendu que Galante était l’une des inspirations du personnage de Tony Soprano.

L’étonnement que quelque chose comme ça puisse arriver: Comment une ligue sportive n’a pas fait preuve de diligence raisonnable – et ensuite ne pas trop regarder un enfant de 17 ans se voir confier le contrôle d’un club est vraiment étonnant.

Bien sûr, le FBI fait partie de l’histoire avec son “Opération Pail Rider”, qui a conduit Galante à être condamné à 87 mois de prison.

Verdict: C’était excellent et je le recommande vivement. Le documentaire était une course folle de décisions folles, d’une surveillance incroyablement médiocre et d’un scandale du début à la fin. Jetez-y un coup d’œil.

ICYMI : le podcast d’échauffement du week-end

Le Bayern Munich semble imparable et a remporté une nouvelle victoire déséquilibrée contre les champions ukrainiens Dynamo Kiev en Ligue des champions. Nagelsmann a fait tous les bons choix jusqu’à présent, et cette équipe a l’air vraiment formidable et est certainement un prétendant aux triples. Oui, le nouvel entraîneur n’a pas encore été testé par une opposition d’élite, mais les premiers signes sont très prometteurs.

Le Bayern affrontera ensuite l’Eintracht Francfort à domicile, et nous pouvons nous attendre à une victoire d’une équipe qui semble surpuissante en ce moment.

Et sur cette note, nous avons eu pas mal de choses à discuter sur ce pod, la plupart étant plutôt positives (halètement !). Voici quelques-uns des sujets que nous avons abordés :

La forme incroyable de Niklas Süle et le fiasco de WhatsApp (encore). La superbe forme récente du Bayern. Le manque d’action de Sabitzer en première équipe et ce que cela signifie pour lui d’aller de l’avant. Plus de plaisanteries de Bouna Sarr. La situation du contrat de Coman et s’il reste ou part. La calomnie de Michael Cuisance. Cobra Kai, Game of Thrones et d’autres trucs.

Prédictions

Le Bayern Munich est incroyablement chaud. L’Eintracht Frankfurt est incroyablement médiocre.

Cela pourrait mal finir pour Die Adler.

L’Eintracht Frankfurt a toujours le potentiel d’être dangereux, mais a juste perdu trop de talent au cours des trois à quatre dernières années. Ce serait fou de penser à quoi ressemblerait cette équipe si le club parvenait à retenir les joueurs qu’il avait perdus.

Il y a à peine deux ou trois ans, il y avait quelque chose de spécial dans la façon dont ces équipes de l’Eintracht Francfort jouaient. Il y avait un sentiment d’intrépidité et d’agressivité. Je ne dis pas que ce n’est toujours pas là… L’Eintracht semble juste apporter un couteau à une fusillade dans celui-ci.

Prédiction: Bayern Munich 3-0 Eintracht Francfort

Parmi les autres pronostics de la Bundesliga, citons :

FC Cologne 3-1 SpVgg Greuther Fürth Borussia Dortmund 3-1 FC Augsburg Hertha Berlin 2-3 SC Fribourg VfB Stuttgart 1-2 Hoffenheim Wolfsburg 3-2 Borussia Mönchengladbach RB Leipzig 3-0 VfL Bochum Mainz 05 2-2 Union Berlin Arminia Bielefeld 1-2 Bayer Leverkusen

