Échauffement du week-end : le Bayern Munich a acquis Marcel Sabitzer… et maintenant ? Josip Stanisic revendique une place sur la liste; “Les choses ne peuvent que s’améliorer”; et plus!

Lorsque le Bayern Munich a annoncé qu’il avait acquis Marcel Sabitzer, cela a déclenché une joie à peu près universelle de la part des fans.

Il est difficile de mettre les partisans d’accord sur grand-chose, mais personne n’a prononcé un mot sceptique à propos de Sabitzer.

Polyvalent, expérimenté et talentueux, Sabitzer a coché toutes les cases dont le Bayern Munich avait besoin de cette fenêtre de transfert.

Et maintenant?

Marcel Sabitzer va jouer un rôle dans la résolution du problème de profondeur du Bayern Munich.Photo de S. Mellar/FC Bayern via .

Pour commencer, Sabitzer est aux prises avec une blessure aux adducteurs et pourrait avoir du mal à être prêt pour le week-end prochain lorsque le Bayern Munich affrontera son ancien club, le RB Leipzig. Une fois qu’il est en bonne santé, cependant, on suppose ici que Sabitzer pense trouver son chemin dans l’action presque chaque semaine, car il pourra effectivement épeler des joueurs comme Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzka au milieu de terrain central, avec Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sane et Kingsley Coman à l’aile, si besoin.

Essentiellement, Sabitzer n’aura pas de rôle de départ défini, mais devrait avoir beaucoup de temps sur le terrain et devrait avoir beaucoup de départs. Malgré tous les doutes que nous avions entendus sur l’ajout de l’Autrichien par le Bayern Munich, devrait apaiser toutes ces inquiétudes.

En acquérant Sabitzer – et en conservant Corentin Tolisso – les Bavarois ont renforcé de nombreuses positions sur la liste, y compris le milieu de terrain central autrefois mince. Jetez un œil à la profondeur de la première équipe (sans ordre particulier):

Le buteur: Robert Lewandowski, Eric Maxim Choupo-Moting, Thomas Müller

Milieu offensif : Thomas Müller, Marcel Sabitzer, Jamal Musiala, Corentin Tolisso, Michael Cuisance

Aile: Jamal Musiala, Serge Gnabry, Leroy Sane, Kingsley Coman, Marcel Sabitzer

Milieu central : Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Marcel Sabitzer, Corentin Tolisso, Marc Roca, Michael Cuisance, Josip Stanisic

Laisser derriere: Alphonso Davies, Lucas Hernandez, Omar Richards, Josip Stanisic

Arrière droit: Benjamin Pavard, Josip Stanisic, Niklas Sule, Joshua Kimmich, Bouna Sarr

Centre arrière: Niklas Sule, Lucas Hernandez, Dayot Upamecano, Tanguy Nianzou, Benjamin Pavard, Josip Stanisic

Gardien de but: Manuel Neuer, Sven Ulreich

(Pour des raisons d’argument, je n’ai pas inclus des joueurs comme Taylor Booth ou Torben Rhein car ils peuvent flotter entre le Bayern Munich II et la première équipe selon les besoins)

Bien sûr, cette profondeur inclut des joueurs qui se chevauchent dans plusieurs rôles, mais c’est la clé de ce groupe pour le Bayern Munich. C’est… une très bonne équipe et aussi une équipe que les dirigeants du club n’ont pas eu à casser la banque pour constituer.

Stanisic revendique sa place

L’un des points forts de la pré-saison et des premiers matchs du Bayern Munich a été le jeu de Josip Stanisic.

À la même époque la saison dernière, vous auriez eu du mal à trouver un fan du Bayern Munich qui attendait quelque chose de l’actuel international junior croate. Maintenant, cependant, Stanisic enchaîne les performances solides et ressemble à une option polyvalente pour Julian Nagelsmann à utiliser le long de la ligne arrière ou même au milieu de terrain défensif.

Pour tous les appels au Bayern Munich pour obtenir un arrière droit, la solution aurait peut-être été sur Säbener Straße depuis le début.

