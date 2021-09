Échauffement du week-end : le Bayern Munich a-t-il créé un monstre ? Un retour sur « C’est la Vie » de Stereophonics ; pronostics Bundesliga; Un rapide coup d’œil à cette histoire de Timo Werner; et plus!

in

Les résultats sont là et c’est vrai, le Bayern Munich est assez spectaculaire. Et tandis que certains fans attendent que l’autre chaussure proverbiale tombe, les Bavarois ont l’air extrêmement dominants – à tel point qu’il est juste de commencer à se demander si cette équipe est configurée pour faire une autre course à un triplé.

Nous savons… nous savons… vous pouvez nous dire de refroidir un peu nos jets, mais il devient de plus en plus difficile de contester le fait que le Bayern Munich pourrait être l’équipe la plus profonde, la plus talentueuse et la mieux équipée pour remporter le titre de la Ligue des champions.

Le manager Julian Nagelsmann a appuyé sur tous les bons boutons et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic a travaillé en consultation avec Nagelsmann pour s’assurer que le “bon” joueur a été ajouté à la liste.

Marcel Sabitzer était un élément de profondeur incroyable, tout comme Sven Ulreich, actuellement blessé. De plus, les jeunes joueurs semblent mieux adaptés pour compléter si nécessaire. Armindo Sieb et Taylor Booth s’entraînent déjà régulièrement avec l’équipe et Josip Stanisic est effectivement passé à la liste de la première équipe de manière permanente.

Chaque zone de la liste est complètement empilée.

Mais est-ce durable ?

La réponse est… probablement.

Pour l’instant, il n’y a que quelques mouvements potentiels susceptibles de modifier la liste qui pourraient provoquer des ondulations sur le tableau de profondeur. Regardons-les :

Niklas Süle : Le défenseur est dans la dernière année de son contrat et perdre l’international allemand serait un coup dur. Si le grand gars part, cependant, le Bayern Munich a quelques options internes (Benjamin Pavard, Chris Richards, Tanguy Nianzou), qui pourraient devenir le rôle.

Benjamin Pavard : L’arrière droit de départ actuel veut jouer l’arrière central. Avec Süle, Dayot Upmecano et Lucas Hernandez déjà en remorque, il est difficile de voir cela se produire si le club conserve son top trois actuel.

Robert Lewandowski: Après des mois (des années ?) De spéculation, le hitman polonais a révélé que les rumeurs selon lesquelles il était prêt à relever un autre défi étaient fausses. combler ce vide serait difficile.

Tout le reste, semble-t-il, s’est adroitement mis en place. Cette équipe du Bayern Munich n’est peut-être pas seulement une grande équipe… elle pourrait être une équipe historique.

Le dysfonctionnement de la réception n’était pas une blague

Le plus gros point à retenir de la nouvelle selon laquelle le Bayern Munich et Timo Werner avaient conclu un accord est qu’il y a eu, en effet, beaucoup de désalignement dans le front office du Bayern Munich ces dernières années.

Les écrous et boulons de l’histoire sont ici:

Selon des documents judiciaires, les rapports de Spiegel et les rapports de Bild, l’ancien président du club Uli Hoeneß a accepté un accord avec le joueur de l’époque du RB Leipzig, Timo Werner. L’entraîneur Niko Kovac et le directeur sportif Hasan “Brazzo” Salihamidzic se sont opposés à l’accord. Werner a appris qu’il n’aurait pas le soutien total de deux personnes très importantes au sein de l’organisation et a renfloué en mouvement.

Curieusement, tout cela correspond à ce qui a été rapporté dans le passé à certains égards :

Kovac n’a jamais été informé des mouvements et ses demandes ont été ignorées (à tort ou à raison). Brazzo a fonctionné dans un silo pendant un certain temps et apparemment d’autres aussi. Il se peut qu’il n’y ait pas eu de feuille de route mutuellement convenue pour la planification des effectifs au cours de cette période.

Après une période encore plus tumultueuse sous Hansi Flick, le front office semble s’être installé dans un arrangement plus collaboratif. Espérons que les choses restent ainsi.

Chanson de la semaine : « C’est la vie » de Stereophonics

Celui-ci est probablement hors du radar de la plupart des gens, mais il est néanmoins exceptionnel. Restez fidèle à la vidéo pendant les 60 premières secondes environ avant que la musique ne retentisse :

“C’est la Vie” est le morceau d’ouverture de l’album 2015 de Stereophonics “Keep the Village Alive” et est sorti en tant que premier single de l’album le 12 mai 2015.

La machine du Bayern Munich roule et traverse toute équipe qui se met en travers de son chemin. La semaine dernière, c’était le VfL Bochum et au cours des prochains jours, nous verrons les Bavarois affronter le SpVgg Greuther Fürth et le FC Dynamo Kyiv.

Compte tenu de sa force récente, le Bayern Munich devrait ajouter deux victoires supplémentaires à son record déjà stellaire.

Quoi qu’il en soit, il y avait encore beaucoup de choses à dire en dehors du terrain cette semaine avec le Bayern Munich. Jetons un coup d’œil à quelques-unes des grandes histoires de cette semaine, notamment :

La profondeur incroyable de l’équipe. Le désir de Benjamin Pavard de passer au poste d’arrière central et ce que cela signifie pour la future planification de l’effectif de l’équipe. Les récentes rumeurs entourant Antonio Rüdiger. L’engagement de Robert Lewandowski au Bayern Munich.

Prédictions

Le Bayern Munich est peut-être légèrement touché, mais cela n’aura pas d’importance dans celui-ci. SpVgg Greuther Fürth a probablement beaucoup appris sur la façon de combattre le Bayern Munich la semaine dernière, mais même une formation en profondeur attendue sera testée puissamment contre le Rekordmeister. Celui-ci ne doit pas être proche :

Prédiction: SpVgg Greuther Fürth 0-6 Bayern Munich

Parmi les autres pronostics de la Bundesliga, citons :

Mayence 05 1-2 Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 2-2 FC Köln Hoffenheim 1-2 Wolfsburg RB Leipzig 2-1 Hertha Berlin Union Berlin 3-2 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 2-3 Borussia Dortmund VfL Bochum 1-2 VfB Stuttgart SC Fribourg 2 -1 FC Augsbourg

En plus de l’inclinaison de la Bundesliga, le Bayern Munich affrontera le Dynamo Kyiv en Ligue des champions. Celui-ci ne devrait pas non plus être si compétitif :

Prédiction de bonus : Bayern Munich 4-0 Dynamo Kiev

Enregistrements de prédiction

J’étais partout la semaine dernière. J’ai soit choisi exactement le score, soit j’ai perdu :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 24-21

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan de la Ligue des champions : 1-0

Bilan global : 27-21

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1