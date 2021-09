Echauffement du week-end : le Bayern Munich doit prolonger Niklas Süle ; Sommes-nous en train de dormir sur Thomas Tuchel de Chelsea ?; Metallica… et Alanis Morrisette (!?); pronostics Bundesliga; et plus!

En raison de son contrat qui expirera bientôt, l’arrière central du Bayern Munich Niklas Süle est un canard boiteux et ce sont peut-être les Bavarois qui regretteront d’avoir laissé cette étiquette sur le défenseur.

Son contrat devant expirer à la fin de cette saison, Süle semble s’être assez bien installé sous Julian Nagelsmann et semble également avoir repris confiance en lui – et en forme – après avoir subi une déchirure du LCA au cours de la saison 2019/2020.

Avec chaque performance stellaire, Süle allongera non seulement sa liste de prétendants potentiels, mais fera également augmenter la valeur de son contrat potentiel. En tant que transfert gratuit, certains clubs pourraient surpayer son salaire dans le but de le faire entrer.

Beaucoup espéraient que Süle deviendrait un défenseur fondamental pour cette génération pour le Bayern Munich… et il semble que cela pourrait se produire. Pour moi, un peu de schlub derrière un clavier, l’extension de Süle est un must pour les Bavarois.

Cette discussion, cependant, devra probablement attendre les vacances d’hiver ou même l’été prochain. À l’heure actuelle, cependant, Süle est l’un des membres de ce qui a été une unité défensive extrêmement solide.

En équipe avec Lucas Hernandez et Dayot Upamecano, Nagelsmann a trois défenseurs centraux de haut niveau qu’il peut déployer dans son onze de départ. Cette profondeur devrait – théoriquement – ​​permettre à Nagelsmann de créer une rotation qui devrait aider à garder les trois joueurs au frais.

Cela pourrait être un embarras de richesse, mais qui pourrait rapporter de beaux dividendes à l’entraîneur et au club pour les années à venir.

Sommes-nous tous en train de dormir sur Tuchel ?

Je ne sais pas pourquoi il a fallu si longtemps pour s’inscrire, mais pour autant que nous ayons félicité Hansi Flick et Julian Nagelsmann autour de ces parties, nous avons tous laissé échapper que Thomas Tuchel s’est vraiment intégré dans l’un des meilleurs entraîneurs au monde.

Après des passages avec le FC Augsburg II et Mayence 05, Tuchel a fait son entrée au Borussia Dortmund. Et bien qu’il ait peut-être épuisé son accueil avec les Noirs et les Jaunes, Tuchel a ensuite conduit le Paris Saint-Germain à une finale de Ligue des champions (avant que son style ne finisse par s’estomper sur cette liste également).

Après avoir déménagé à Chelsea la saison dernière, Tuchel a inversé la saison de ce club et remporté la couronne de la Ligue des champions contre son rival de Premier League, Manchester City.

Je ne demande pas si nous dormons sur Tuchel dans le sens où nous ne savions pas qu’il était un manager talentueux, mais il semble qu’il se prépare pour une très bonne séquence de trois saisons (même avec son limogeage au PSG pris en sandwich entre les apparitions finales de l’UCL) que je ne suis pas sûr que quiconque ait vu venir.

Quoi qu’il en soit, Tuchel semble être en mesure d’avoir un impact immédiat sur l’équipe qu’il entraîne avant que son style ne finisse par se dégrader dans une équipe. Quant à son passage à Chelsea, il semble toujours qu’il se déroule toujours à merveille.

Et même s’il ne s’accorde pas toujours avec ses joueurs, il a aussi l’air d’être un gars vraiment bien :

Thomas Tuchel a payé l’opération cardiaque du fils de son ancienne femme de chambre à Paris. Avant de partir pour Londres, Tuchel a également acheté une villa aux Philippines pour la femme, car c’était son rêve de revenir un jour et d’y vivre avec sa famille à la maison. Geste étonnant. pic.twitter.com/l0oI4gFAHH – Accumulateurs Footy (@FootyAccums) 16 septembre 2021

Bavarian Podcast Works: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 17

Le Bayern Munich devrait affronter le VfL Bochum ce week-end après avoir démantelé le RB Leipzig et le FC Barcelona la semaine dernière.

Nous sommes sur le point d’en savoir beaucoup sur la façon dont Julian Nagelsmann a l’intention de faire tourner son équipe dans les semaines à venir, mais plusieurs autres sujets brûlants sont à l’ordre du jour. Le Bayern Munich a également signé un nouveau contrat avec Leon Goretzka, qui le maintiendra au club jusqu’en 2026.

Clairement, il y a beaucoup à discuter. Voici ce que nous avons en préparation pour cet épisode :

La force folle du Bayern Munich défensivement et pourquoi le club doit signer Niklas Süle. La domination du Bayern Munich sur le RB Leipzig et le FC Barcelone. La prolongation du contrat de Leon Goretzka et ce que cela signifie pour l’avenir du milieu de terrain. Pourquoi il serait peut-être temps de se reposer Joshua Kimmich et Jamal Musiala.

Trouvez l’un des contributeurs sur Twitter @BavarianFBWorks, @jeffersonfenner, @TheBarrelBlog, @TommyAdams71 et @bfwinnn.

Pour les dernières et meilleures actualités sur le football, les actualités du Bayern, les actualités de l’Allemagne et transférer des rumeurs, assurez-vous de visiter www.bavarianfootballworks.com!

Chanson de la semaine : « Battery » de Metallica

Cela fait un peu trop longtemps que je n’ai pas mis du bon métal dans le Weekend Warm-up et comme je me sens un peu épuisé, j’avais besoin d’un coup de Metallica pour me lancer.

“Battery”, bien sûr, date du milieu des années 80 de Metallica et figurait sur l’album “Master of Puppets”, ce qui est fantastique.

“Battery” réside fermement sur la liste approuvée et “pas de nouvelle merde” pour les fans de Metallica, qui ont souvent cajolé le groupe pour qu’il s’abstienne de jouer leurs nouvelles versions lors de concerts à la fin des années 90 et au début des années 2000. “Battery” vient de la période où les fans aimaient essentiellement tout ce que le groupe produisait. Profitez-en:

Chanson bonus !

Il y a un documentaire de HBO sur Alanis Morrissette qui sort et il est ancré dans la controverse, que nous n’approfondirons pas ici, mais je pense l’avoir déjà admis – mon sombre secret est que, oui, j’aime Alanis.

Je célèbre toute sa belle collection canadienne. Voici donc une chanson sous-estimée d’Alanis :

Histoire vraie, quand j’avais l’habitude de faire ces trajets insensés du matin au travail sur lesquels j’ai souvent écrit, il y avait une station de radio universitaire locale que je pouvais capter qui jouait un CD mixte pendant la nuit.

Le même disque.

Chaque nuit.

Pendant que je conduisais, “Hands Clean” se mettait en marche vers 5h45 du matin, alors je retournais à cette station, j’écoutais, puis je m’éteindrais.

Je sais… je suis un cinglé.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez maintenant tous me déchiqueter dans les commentaires… mais Alanis est cool !

Prédictions

Le Bayern Munich ressemble à un mastodonte à ce stade et bien que cela puisse sembler être le moment idéal pour que l’équipe connaisse une déception, il ne semble pas que ce sera le cas – peu importe qui Nagelsmann déploie dans son onze de départ.

À l’heure actuelle, la défense est trop forte et l’offensive est trop implacable pour qu’une équipe comme le VfL Bochum vienne à l’Allianz Arena et fasse la surprise.

Prédiction: Bayern Munich 4-0 VfL Bochum

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Hertha Berlin 2-1 SpVgg Greuther Fürth Arminia Bielefeld 1-2 Hoffenheim FC Augsbourg 1-3 Borussia Mönchengladbach Mayence 05 1-2 SC Freiburg FC Cologne 1-3 RB Leipzig VfB Stuttgart 1-2 Bayer Leverkusen Borussia Dortmund 4-2 Union Berlin Wolfsburg 3-2 Eintracht Francfort

Enregistrements de prédiction

Je suis toujours en train de souffler avec une saison correcte. Il doit être mieux :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 5-4

Bilan général de la Bundesliga : 20-16

Fiche DFB-Pokal : 1-0

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Bilan de la Ligue des champions : 1-0

Bilan global : 23-16

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1