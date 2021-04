Échauffement du week-end: le Bayern Munich peut faire confiance à Jamal Musiala pour jouer un rôle plus important la saison prochaine; Prévisions Bundesliga; Un peu de Pearl Jam pour démarrer votre week-end; et plus!

Alors que le Bayern Munich planifie son équipe pour la saison prochaine, il pourrait peut-être cesser de chercher un quatrième ailier pour remplacer Douglas Costa sur la liste pour la saison prochaine.

Jamal Musiala a prouvé qu’il était à la hauteur de la tâche pour assumer ce rôle, tout en fournissant également de la profondeur derrière Thomas Müller, Joshua Kimmich et Leon Goretzka.

Bien sûr, personne ne veut voir une autre équipe mince, mais il est clair que le Bayern Munich n’est pas sur le point de sortir et de dépenser beaucoup pendant cette fenêtre de transfert. Le club serait à la recherche de transferts gratuits pour compléter Dayot Upamecano dans le cadre de sa période de transfert estivale.

Cela pourrait être une tâche difficile en termes de qualité d’approvisionnement, mais «l’équipe de l’ombre» de Hasan «Brazzo» Salihamidzic est sans aucun doute peuplée d’au moins quelques vétérans libres et expérimentés pour lesquels le Bayern Munich pourrait faire pression. Pour vous aider avec la profondeur, espérons que ces billets de faveur sont suffisamment polyvalents pour jouer à plusieurs positions.

Mais revenons à Musiala. Je suis pleinement convaincu de sa capacité et bien qu’il ne représente peut-être pas «l’ailier prototypique du Bayern» pour lequel tant de gens ont établi une norme, il peut parfaitement jouer le poste – et produire, ce qui est finalement l’objectif le plus important pour tout joueur.

Qui sait combien de temps durera cette pression financière – nous pourrions faire face aux séquelles du COVID-19 pour les années à venir. Si le Bayern Munich doit être plus conservateur sur le plan budgétaire, Musiala est un domaine dans lequel il peut économiser. Il peut fournir de la profondeur à trois positions (aile, milieu offensif, milieu central) et a de l’énergie à brûler pendant des jours.

Quoi qu’il arrive pendant cette fenêtre de transfert, cependant, les Bavarois n’ont qu’à choisir les bonnes pièces complémentaires. De toute évidence, le tirage de l’été dernier comprenait quelques joueurs qui ont floppé pour cette saison:

Bouna Sarr n’a pas pu performer au niveau requis. Marc Roca a du potentiel, mais a suffisamment de défauts dans son jeu pour ne pas gagner la confiance de Hansi Flick. Tiago Dantas n’a pas pu faire ses preuves. Tanguy Nianzou – bien que n’étant pas un flop en soi – n’a pas pu trouver un moyen de rester en bonne santé, il n’a donc pas eu d’impact cette saison. (Ne soyez pas trop chaud et dérangé … Nianzou – comme Roca – a le temps de faire ses preuves la saison prochaine).

Le Bayern Munich aura probablement besoin de quelques joueurs fiables pour compléter sa liste. Espérons qu’il y aura quelques ajustements de ce moule disponibles sur les transferts gratuits.

Ne sois pas cette personne

Écoutez … je suis frustré et je suis peut-être même un expert – je suis marié et père de deux enfants (je suis un enfant, je suis un enfant) – mais si vous ressentez le besoin de vous exprimer en ligne, n’attaquez personne ou sa famille.

En tant que personne qui a été dans le camp pro-Flick pendant le “Flick vs Brazzo Brouhaha”, je n’ai pas beaucoup aimé ce que j’ai lu de l’une ou l’autre des parties. J’étais vraiment malmené par les insinuations selon lesquelles Brazzo s’immisçait dans les affaires du club au profit de son fils.

Mais … à aucun moment cela ne m’est venu à l’esprit de passer sur Twitter et de mettre en page des menaces contre l’homme et sa famille – et personne non plus.

Les émotions sont une chose folle … elles amènent les gens à faire des choses merveilleuses et des choses horribles. Ne laissez pas vos émotions exploser en ligne. Vous le regretterez, vos employeurs pourraient le regretter et votre famille le regrettera presque certainement.

Ça ne vaut jamais la peine … jamais. J’ai vu plus de carrières ruinées sur un moment faible et émotionnel en ligne qui aurait dû être évité. Cela dit, je suis un dinosaure. Je n’ai pas grandi dans cette génération de gestion de tous les différends et désaccords en ligne. «À mon époque» … les choses ne se sont pas détériorées comme ça. Ils ont été soit traités rapidement, soit oubliés. Maintenant, ils s’étendent pour toujours et je n’envie pas que les enfants doivent grandir comme ça.

La vie était tellement plus simple dans les années 80 et 90.

La première fois que j’ai eu affaire à un harcèlement en ligne, c’était au début de ma vingtaine. Je couvrais le hockey au lycée comme un beat pour un journal local et un père – dont j’ai choisi le fils pour la deuxième équipe de tous les comtés – était furieux parce que son fils n’était pas la première équipe de tous les comtés.

Au début, j’ai répondu avec ma logique et expliquer pourquoi j’ai fait le processus de sélection, avec quels coachs j’ai parlé, etc.

Rien de tout cela n’était suffisant.

Le harcèlement a duré des jours … puis des semaines … puis des mois … et a ensuite saigné dans la saison suivante. J’ai fait un travail un peu décent en ignorant la plupart des choses et en répondant parfois, mais un jour – après plus d’un an – je n’avais pas une bonne journée et j’ai craqué.

J’ai dit au père de hockey en colère à quelle patinoire je me trouverais et à quelle heure j’y serais et lui ai proposé de discuter davantage de la question avec lui dans le stationnement.

C’était la dernière fois que j’ai entendu parler de ce type. Ne voulait-il pas risquer de casser sa main sur ma tête de roche? Était-il un lâche? At-il réalisé que cela avait duré trop longtemps? Ou avait-il juste peur de se faire botter le cul dans un parking de la patinoire de hockey alors que les mamans amenaient leurs enfants pour le cours et que les équipes partaient après les matchs?

Je ne sais pas pour être honnête, mais ce que j’ai appris de tout cela, c’est que les gens sont différents en ligne … plus courageux … parfois moins intelligents … et souvent plus émotifs. Ne laissez pas quelques secondes de frustration vous amener à faire quelque chose que vous pourriez regretter pendant des années.

Quoi qu’il en soit, comme pour Flick vs Brazzo, je vais réaffirmer ma position: les deux hommes sont très bons dans leur travail. J’apprécie un peu plus Flick parce que mon affection pour les entraîneurs et comment ils façonnent un groupe de joueurs – et le voyage qui se produit en le faisant. Je pense que c’est un talent spécial que les bons entraîneurs – et si vous ne me croyez pas, regardez du niveau professionnel au niveau des jeunes … vous pouvez identifier un bon entraîneur presque immédiatement et vous pouvez repérer un mauvais entraîneur tout aussi rapidement.

Quant à Brazzo … il a fait du bon travail et il faisait partie de «l’équipe» qui a aidé à créer un sextuple gagnant. La différence entre Brazzo et Flick pour moi est qu’il n’y a pratiquement aucun moyen pour un autre entraîneur d’entrer dans cette situation la saison dernière et de produire ces résultats.

Flick est un entraîneur spécial. Il a construit une équipe spéciale avec l’alignement fourni par Brazzo. J’aurais donné à Flick plus de mot à dire en matière de personnel pour le garder heureux, mais c’est pourquoi je tape ceci et Karl-Heinz Rummenigge et Herbert Hainer dirigent l’un des meilleurs clubs du monde.

Prédictions

Le Bayern Munich devrait être préparé et prêt à frapper le premier, frapper fort et frapper souvent contre Mayence 05. Avec Robert Lewandowski qui devrait être de retour dans l’alignement, l’attaque du Bayern Munich devrait avoir un saut supplémentaire sur le Hitman polonais qui fera sa dernière poussée égaler ou battre le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga.

Lewandowski sera probablement au centre de l’attaque du Bayern Munich, mais il aura beaucoup de soutien pour l’aider à poursuivre le record alors que Thomas Müller, Jamal Musiala, Kingsley Coman, Joshua Kimmich et Leon Goretzka devraient être dans l’alignement et chercher à se nourrir. Lewandowski.

Mainz 05 est un peu sur la bonne voie avec quatre victoires et un nul lors de ses cinq derniers matchs, mais le Bayern Munich a également un 9e titre consécutif en Bundesliga à sa portée.

Disons que les Bavarois s’occuperont du «Carnival club» d’une manière tout à fait convaincante.

Prédiction: Bayern Munich 4-0 Mayence 05

Les autres prévisions de Bundesliga incluent:

FC Augsburg 2-1 FC Köln SC Freiburg 2-2 Hoffenheim Union Berlin 3-2 Werder Bremen Wolfsburg 1-2 Borussia Dortmund Bayer Leverkusen 1-2 Eintracht Francfort RB Leipzig 3-1 VfB Stuttgart Borussia Mönchengladbach 2-1 Arminia Bielefield

(Schalke 04 contre Hertha Berlin ne sera pas joué ce week-end en raison de problèmes de COVID-19) *

