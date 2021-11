Échauffement du week-end : le Bayern Munich peut-il surmonter tous ses bruits en dehors du terrain ? ; Je le renvoie à Better Than Ezra ; pronostics Bundesliga ; et plus!

Dans toute grande course de championnat, il y a des obstacles à surmonter.

Les blessures, les maladies, les tragédies personnelles, les conflits, etc. font tous partie de l’histoire de l’équipe gagnante pendant une saison.

Pour le Bayern Munich, le livre sur un doublé pour cette campagne devrait absolument contenir un gros chapitre sur la façon dont l’équipe a avancé dans toute la boue.

Pour une équipe si profonde et si talentueuse, les problèmes du club en dehors du terrain créent de nombreuses distractions. Qu’il s’agisse de s’acclimater à un nouvel entraîneur, de blessures prématurées, de COVID-19 qui sévit, de joueurs non vaccinés hésitant à prendre le jab, de controverses de sponsoring, d’incertitude persistante avec les contrats des joueurs clés, de folie de l’Assemblée générale annuelle ou de toute autre chose, le Bayern Munich de cette saison L’escouade ne manquera pas de possibles déraillements.

Tout cela soulève une question : cette équipe du Bayern Munich peut-elle baisser la tête, se concentrer sur la tâche à accomplir et exploiter son potentiel cette saison ?

Autant tout fan optimiste du Bayern Munich voudrait dire « Oui », il y a au moins un petit doute pour de nombreux supporters – ce qui tombe directement dans l’intrigue d’une saison formidable. Vous n’avez pas besoin de regarder plus loin que 2019/2020 pour voir que les obstacles, les distractions et les doutes des fans peuvent éventuellement être surmontés sur le chemin de la grandeur.

Rien ne sera facile… rien, mais il y a une mentalité de champion au sein de l’équipe. Si cet état d’esprit peut surmonter tout le bruit qui entoure l’équipe, ce sera un grand accomplissement. Sinon… eh bien, ces Bavarois s’aligneront parfaitement sur ceux des équipes de Pep Guardiola qui avaient également un grand talent, mais qui n’ont pas pu trouver un moyen de se battre à travers toutes les difficultés normales qui surviennent au cours d’une année tumultueuse.

Chanson de la semaine : « Good » de Better Than Ezra

Alors que les années 90 sont probablement considérées comme mon premier intérêt musical (mes années lycée et collège), il y avait beaucoup de mauvaise musique.

Les bandeaux et le métal se fanent, la pop était sirupeuse comme l’enfer, le rap et le hip-hop passaient à une nouvelle ère, le grunge frappait fort, mais était finalement un feu de paille… c’était une période étrange.

Plus que tout autre genre, le rock alternatif a poussé en avant. Il y avait beaucoup de bien et pas mal de mal, mais un groupe totalement sous-estimé de l’époque était « Better Than Ezra ». Le groupe est toujours là aujourd’hui, mais ils m’ont accroché dans les années 90 avec la chanson « Good », qui est toujours aussi géniale.

Sorti en 1995, c’est toujours une excellente écoute toutes ces années plus tard :

Si vous êtes un fan de la NFL, vous remarquerez que presque chaque fois qu’il y a un match organisé par la Nouvelle-Orléans sur Sunday Night Football, NBC utilise Better Than Ezra comme musique de pare-chocs. Quoi qu’il en soit, profitez de la chanson!

ICYMI: Podcast d’échauffement du week-end Saison 1, Épisode 26

Après une interruption d’une semaine, le podcast d’échauffement du week-end est de retour et il y avait pas mal de choses à regarder après la semaine folle du Bayern Munich.

Voici ce que nous avons en attente :

Un petit mot de remerciement à tous les auditeurs, lecteurs et membres du personnel de BFW qui ont travaillé ensemble pour faire de ce site le meilleur blog / fan zone / réunion des esprits du Bayern Munich sur Internet. Un regard sur l’impact de COVID-19 sur l’équipe et pourquoi cela pourrait s’avérer désastreux pour l’équipe cette saison. Pourquoi Joshua Kimmich doit trouver comment aller de l’avant. Pourquoi le Bayern Munich devrait se faire un devoir d’écraser le FC Barcelone. Un bref aperçu des rumeurs de transfert liant Dusan Vlahovic, Frenkie de Jong, Gavi et Pedri Bayern Munich.

Prédictions

Le Bayern Munich est ébranlé à certains égards, mais la plupart d’entre eux sont liés à des problèmes hors du terrain avec des blessures, COVID-19, la folie de l’AGA, etc.

Sur le terrain, le Bayern Munich a l’air un peu « off », mais pas de quoi s’inquiéter pour l’instant. Julian Nagelsmann déploiera à nouveau une formation de fortune, mais l’écart de talents entre les deux clubs devrait être plus que suffisant pour garder les Bavarois devant Arminia.

Prédiction: Bayern Munich 3-0 Arminia Bielefeld

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

VfB Stuttgart 1-2 Mayence 05 VfL Bochum 1-3 SC Fribourg FC Cologne 1-3 Borussia Mönchengladbach SpVgg Greuther Fürth 1-2 Hoffenheim Hertha Berlin 2-2 FC Augsbourg Wolfsbourg 1-1 Borussia Dortmund

Eintracht Francfort 3-2 Union Berlin RB Leipzig 3-2 Bayer Leverkusen

Enregistrements de prédiction

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 53-46

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 5-0

Bilan global : 64-52

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)