Lorsque les joueurs cherchent à quitter leurs clubs actuels, ils regardent souvent le Bayern Munich et font une passe difficile – et pour cause.

Les Bavarois sont absolument chargés à presque toutes les positions. Pour tous ceux qui recherchent du temps de jeu pour accompagner un nouveau contrat, le Bayern Munich n’a pas grand-chose à faire – demandez simplement à Marcel Sabitzer… ou Jamal Musiala… ou Corentin Tolisso et ainsi de suite.

Les nouvelles récentes selon lesquelles Karim Adeyemi était un peu effrayé par l’effectif intimidant du Bayern Munich ne devraient pas être surprenantes et ne seront certainement pas le dernier exemple d’un joueur optant pour une situation qui pourrait offrir une meilleure chance de temps de jeu.

Aile? Milieu central ? Centre arrière? Tous ont un surplus de joueurs que Julian Nagelsmann sera chargé de garder heureux. Facteur d’avoir le meilleur avant-centre du monde, un Raumdeuter de classe mondiale et un phénomène canadien à l’arrière gauche, et une solide distribution d’autres, il n’y a tout simplement pas beaucoup de place pour la croissance de l’alignement – ​​ou le temps de jeu.

Il est difficile d’imaginer que Sabitzer ne regrette pas au moins un peu sa décision, mais Musiala serait également en train de devenir nerveux.

Avec l’annonce que le club pourrait se concentrer sur des extensions pour des joueurs comme Niklas Süle et Serge Gnabry, le tableau de bord de désirabilité du Bayern Munich aux yeux des joueurs sur le marché des transferts pourrait être encore plus bas.

Lourde est la tête qui porte la couronne en Bavière, ça pourrait être bien pire.

Chanson de la semaine : « Vitamine R » de Chevelle



Celui-ci peut sembler un peu obscur pour certains, mais j’ai toujours raconté cette chanson à mes retours du travail à la maison au milieu des années 2000. Cette chanson a été diffusée à grande échelle à Philly à l’époque. J’ai toujours attendu avec impatience cette chanson à la radio alors que je m’éloignais de la vie cubique.

Sortie en 2004, la chanson a été écrite par le groupe parce que leur ami avait reçu un diagnostic erroné de TDAH et avait développé une dépendance à la drogue Ritalin (d’où « Vitamin R »).

Chevelle a eu quelques hits et ce n’était probablement pas le plus gros d’entre eux, mais j’ai toujours été un fan. Comme ils ont été regroupés dans le genre Nu Metal, ils sont rapidement tombés sous les projecteurs, mais j’aime toujours relancer cela de temps en temps sur ma liste de lecture :

Le groupe continue, alors si vous avez aimé ça, écoutez-les. « Send the Pain Below » est une autre excellente chanson de leur part.

Une note de programmation rapide

En raison du programme de voyage ridicule que j’ai cette semaine, je n’ai pas pu enregistrer un podcast d’échauffement du week-end. Rassurez-vous, je serai de retour le week-end prochain… pire que jamais !

Neuer mérite un autre accord

Avec la nouvelle cette semaine que le Bayern Munich pourrait lancer une autre prolongation de contrat pour Manuel Neuer, on peut supposer que les fans ne sont pas les seuls à penser que Neuer joue toujours à un niveau fantastique.

Si cela se concrétise, Alexander Nübel demandera probablement un transfert, ce qui rend cette décision d’autant plus bizarre. Le bon côté du Bayern Munich, cependant, pourrait être que Nübel semble être un joueur sur lequel le club pourrait gagner de l’argent.

Prédictions

Alors que le Bayern Munich devrait être en mesure de repousser facilement le FC Augsburg, il reste à voir à quel point la situation de Joshua Kimmich deviendra une distraction. Certes, le club est agacé qu’un de ses joueurs clés puisse potentiellement avoir des problèmes tout au long de la saison.

En dehors de cela, les Bavarois semblent prêts à reprendre là où ils se sont arrêtés en Bundesliga.

Prédiction: FC Augsbourg 0-3 Bayern Munich

Les autres pronostics de la Bundesliga incluent :

Wolfsburg 3-1 Arminia Bielefeld Borussia Mönchengladbach 3-1 SpVgg Greuther Fürth Bayer Leverkusen 2-1 VfL Bochum Borussia Dortmund 3-1 VfB Stuttgart Hoffenheim 1-2 RB Leipzig Union Berlin 3-2 Hertha Berlin SC Fribourg 2-2 Eintracht Frankfurt Mayence 05 2-1 FC Cologne 1-2

Enregistrements de prédiction

Voici où nous en sommes :

Dernier record de la journée de match de Bundesliga : 4-5

Bilan général de la Bundesliga : 49-41

Fiche DFB-Pokal : 1-1

Record DFL-Supercoupe : 1-0

Ligue des champions enregistrer: 4-0

Bilan global : 55-42

Enregistrement du pronostiqueur invité : 0-1 (Lâches)